https://ria.ru/20250329/udary-2008086379.html

ВС России ударили по цехам завода в Днепропетровске

ВС России ударили по цехам завода в Днепропетровске - РИА Новости, 29.03.2025

ВС России ударили по цехам завода в Днепропетровске

В Днепропетровске нанесли несколько ударов по цехам Южного машиностроительного завода имени А. М. Макарова, сообщил РИА Новости координатор николаевского... РИА Новости, 29.03.2025

2025-03-29T09:14:00+03:00

2025-03-29T09:14:00+03:00

2025-03-29T10:43:00+03:00

специальная военная операция на украине

днепропетровск

вооруженные силы рф

южмаш

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ДОНЕЦК, 29 мар — РИА Новости. В Днепропетровске нанесли несколько ударов по цехам Южного машиностроительного завода имени А. М. Макарова, сообщил РИА Новости координатор николаевского сопротивления Сергей Лебедев."Около пяти ударов связывают с попаданием в цеха завода "Южмаш". По предварительным данным, произошло попадание и последующая детонация в одном из подземных цехов, связанном с производством ракет", — сказал собеседник агентства.По его словам, работникам приказали не покидать предприятие до понедельника, 31 марта, — крайнего срока для продления брони от ТЦК (территориальный центр комплектования и социальной поддержки, так на Украине называют военкоматы). Рабочие опасаются, что после окончания рабочего дня их могут мобилизовать прямо на проходной.Кроме того, по данным Лебедева, прилет пришелся по южной окраине города Синельниково, расположенного в Днепропетровской области."Замечено пять машин скорой помощи. Повторной детонации не было, что позволяет предположить — прилет пришелся по личному составу", — резюмировал он.В ответ на атаки ВСУ на гражданские объекты российская армия регулярно бьет по местам расположения личного состава, техники и наемников, а также по военной инфраструктуре Украины: объектам оборонной промышленности, управления и связи.При этом представитель Кремля Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что военные не наносят удары по жилым домам и социальным учреждениям.

https://ria.ru/20250329/ukraina-2008029896.html

https://ria.ru/20250329/makron-2008078887.html

днепропетровск

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

днепропетровск, вооруженные силы рф, южмаш