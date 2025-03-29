ВС России ударили по цехам завода в Днепропетровске
ВС России нанесли несколько ударов по цехам завода "Южмаш" в Днепропетровске
Военнослужащий в командном пункте . Архивное фото
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ДОНЕЦК, 29 мар — РИА Новости. В Днепропетровске нанесли несколько ударов по цехам Южного машиностроительного завода имени А. М. Макарова, сообщил РИА Новости координатор николаевского сопротивления Сергей Лебедев.
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"Около пяти ударов связывают с попаданием в цеха завода "Южмаш". По предварительным данным, произошло попадание и последующая детонация в одном из подземных цехов, связанном с производством ракет", — сказал собеседник агентства.
По его словам, работникам приказали не покидать предприятие до понедельника, 31 марта, — крайнего срока для продления брони от ТЦК (территориальный центр комплектования и социальной поддержки, так на Украине называют военкоматы). Рабочие опасаются, что после окончания рабочего дня их могут мобилизовать прямо на проходной.
Кроме того, по данным Лебедева, прилет пришелся по южной окраине города Синельниково, расположенного в Днепропетровской области.
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"Замечено пять машин скорой помощи. Повторной детонации не было, что позволяет предположить — прилет пришелся по личному составу", — резюмировал он.
В ответ на атаки ВСУ на гражданские объекты российская армия регулярно бьет по местам расположения личного состава, техники и наемников, а также по военной инфраструктуре Украины: объектам оборонной промышленности, управления и связи.
При этом представитель Кремля Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что военные не наносят удары по жилым домам и социальным учреждениям.