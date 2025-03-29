Рейтинг@Mail.ru
ВС России ударили по цехам завода в Днепропетровске - РИА Новости, 29.03.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
09:14 29.03.2025 (обновлено: 10:43 29.03.2025)
https://ria.ru/20250329/udary-2008086379.html
ВС России ударили по цехам завода в Днепропетровске
ВС России ударили по цехам завода в Днепропетровске - РИА Новости, 29.03.2025
ВС России ударили по цехам завода в Днепропетровске
В Днепропетровске нанесли несколько ударов по цехам Южного машиностроительного завода имени А. М. Макарова, сообщил РИА Новости координатор николаевского... РИА Новости, 29.03.2025
2025-03-29T09:14:00+03:00
2025-03-29T10:43:00+03:00
специальная военная операция на украине
днепропетровск
вооруженные силы рф
южмаш
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/1c/1854827502_0:256:3076:1986_1920x0_80_0_0_ae5eecb4d13accd4917ca71c7fc3d6af.jpg
ДОНЕЦК, 29 мар — РИА Новости. В Днепропетровске нанесли несколько ударов по цехам Южного машиностроительного завода имени А. М. Макарова, сообщил РИА Новости координатор николаевского сопротивления Сергей Лебедев."Около пяти ударов связывают с попаданием в цеха завода "Южмаш". По предварительным данным, произошло попадание и последующая детонация в одном из подземных цехов, связанном с производством ракет", — сказал собеседник агентства.По его словам, работникам приказали не покидать предприятие до понедельника, 31 марта, — крайнего срока для продления брони от ТЦК (территориальный центр комплектования и социальной поддержки, так на Украине называют военкоматы). Рабочие опасаются, что после окончания рабочего дня их могут мобилизовать прямо на проходной.Кроме того, по данным Лебедева, прилет пришелся по южной окраине города Синельниково, расположенного в Днепропетровской области.&quot;Замечено пять машин скорой помощи. Повторной детонации не было, что позволяет предположить — прилет пришелся по личному составу&quot;, — резюмировал он.В ответ на атаки ВСУ на гражданские объекты российская армия регулярно бьет по местам расположения личного состава, техники и наемников, а также по военной инфраструктуре Украины: объектам оборонной промышленности, управления и связи.При этом представитель Кремля Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что военные не наносят удары по жилым домам и социальным учреждениям.
https://ria.ru/20250329/ukraina-2008029896.html
https://ria.ru/20250329/makron-2008078887.html
днепропетровск
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/1c/1854827502_347:0:3076:2047_1920x0_80_0_0_d20055f931c4cacb39384f994ad0cc8f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
днепропетровск, вооруженные силы рф, южмаш
Специальная военная операция на Украине, Днепропетровск, Вооруженные силы РФ, Южмаш
ВС России ударили по цехам завода в Днепропетровске

ВС России нанесли несколько ударов по цехам завода "Южмаш" в Днепропетровске

© РИА Новости / Артем Житенев | Перейти в медиабанкВоеннослужащий в командном пункте
Военнослужащий в командном пункте - РИА Новости, 1920, 29.03.2025
© РИА Новости / Артем Житенев
Перейти в медиабанк
Военнослужащий в командном пункте . Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ДОНЕЦК, 29 мар — РИА Новости. В Днепропетровске нанесли несколько ударов по цехам Южного машиностроительного завода имени А. М. Макарова, сообщил РИА Новости координатор николаевского сопротивления Сергей Лебедев.
«
"Около пяти ударов связывают с попаданием в цеха завода "Южмаш". По предварительным данным, произошло попадание и последующая детонация в одном из подземных цехов, связанном с производством ракет", — сказал собеседник агентства.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 29.03.2025
Путин все еще пытается спасти Украину
08:00
По его словам, работникам приказали не покидать предприятие до понедельника, 31 марта, — крайнего срока для продления брони от ТЦК (территориальный центр комплектования и социальной поддержки, так на Украине называют военкоматы). Рабочие опасаются, что после окончания рабочего дня их могут мобилизовать прямо на проходной.
Кроме того, по данным Лебедева, прилет пришелся по южной окраине города Синельниково, расположенного в Днепропетровской области.
«

"Замечено пять машин скорой помощи. Повторной детонации не было, что позволяет предположить — прилет пришелся по личному составу", — резюмировал он.

В ответ на атаки ВСУ на гражданские объекты российская армия регулярно бьет по местам расположения личного состава, техники и наемников, а также по военной инфраструктуре Украины: объектам оборонной промышленности, управления и связи.
При этом представитель Кремля Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что военные не наносят удары по жилым домам и социальным учреждениям.
Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 29.03.2025
Журналист рассказал, готовы ли французские солдаты воевать на Украине
06:58
 
Специальная военная операция на УкраинеДнепропетровскВооруженные силы РФЮжмаш
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала