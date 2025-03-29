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Сийярто оценил ход переговоров США и России по Украине
Сийярто оценил ход переговоров США и России по Украине - РИА Новости, 29.03.2025
Сийярто оценил ход переговоров США и России по Украине
В диалоге РФ и США есть взаимное уважение и надежда на то, что переговоры увенчаются прочным миром, заявил в интервью РИА Новости министр иностранных дел и... РИА Новости, 29.03.2025
2025-03-29T06:35:00+03:00
2025-03-29T06:35:00+03:00
2025-03-29T06:35:00+03:00
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МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. В диалоге РФ и США есть взаимное уважение и надежда на то, что переговоры увенчаются прочным миром, заявил в интервью РИА Новости министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто после переговоров с помощником президента РФ Юрием Ушаковым. "Я был рад послушать господина Ушакова, поскольку то, что он мне рассказал, доказало мне, что между американцами и русскими, ведущими переговоры друг с другом, есть взаимное уважение и взаимная добрая воля, чтобы в результате переговоров достичь успеха. Думаю, есть хорошая надежда, что эти переговоры закончатся длительным и прочным миром", - сказал Сийярто. Президент РФ Владимир Путин во время совещания с постоянными членами Совбеза РФ в январе заявлял, что целью урегулирования конфликта на Украине должно быть не краткое перемирие и передышка для перегруппировки сил и перевооружения с целью последующего продолжения конфликта, а долгосрочный мир. По его словам, власти России продолжат бороться за интересы российского народа, в этом заключается смысл спецоперации. Мир на Украине, отмечал Путин, должен быть основан на "уважении законных интересов всех людей, всех народов, которые проживают в этом регионе".
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россия, украина, сша, петер сийярто, юрий ушаков, владимир путин
Россия, Украина, США, Петер Сийярто, Юрий Ушаков, Владимир Путин
Сийярто оценил ход переговоров США и России по Украине
Сийярто: уважительный диалог России и США дает надежду на прочный мир