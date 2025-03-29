Бизнесмена Шифрина переобъявили в розыск
МВД переобъявило в розыск бизнесмена Эдуарда Шифрина
© Кадр видео, опубликованного на YouTube-канале "Closer To Truth"Эдуард Шифрин
© Кадр видео, опубликованного на YouTube-канале "Closer To Truth"
Эдуард Шифрин. Архивное фото
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МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Бизнесмен Эдуард Шифрин, родившийся на Украине и объявленный ранее в розыск в России по статье УК РФ, переобъявлен в розыск, свидетельствуют данные из базы розыска МВД РФ.
"Основание для розыска: разыскивается по статье УК. Дата рождения: 12.7.1960, место рождения: УССР, город Днепропетровск, особые приметы: переобъявлен", - сообщается в ведомственной базе розыска.
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Статья, по которой он вновь разыскивается, не указывается.
О том, что Шифрин - в розыске, стало известно в октябре 2023 года из соответствующей базы МВД РФ.
Бизнесмен Шифрин, родившийся на Украине, был соучредителем холдинговой компании Midland Group, которая занимается обработкой металлов, судоходством, недвижимостью и сельским хозяйством.
В 2016 году журнал Forbes оценил общую стоимость известных объектов Шифрина в 250 миллионов долларов. Также в 2016 году он получил российское гражданство.
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