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Бизнесмена Шифрина переобъявили в розыск - РИА Новости, 29.03.2025
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03:24 29.03.2025
https://ria.ru/20250329/shifrin-2008072879.html
Бизнесмена Шифрина переобъявили в розыск
Бизнесмена Шифрина переобъявили в розыск - РИА Новости, 29.03.2025
Бизнесмена Шифрина переобъявили в розыск
Бизнесмен Эдуард Шифрин, родившийся на Украине и объявленный ранее в розыск в России по статье УК РФ, переобъявлен в розыск, свидетельствуют данные из базы... РИА Новости, 29.03.2025
2025-03-29T03:24:00+03:00
2025-03-29T03:24:00+03:00
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днепропетровск
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МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Бизнесмен Эдуард Шифрин, родившийся на Украине и объявленный ранее в розыск в России по статье УК РФ, переобъявлен в розыск, свидетельствуют данные из базы розыска МВД РФ. "Основание для розыска: разыскивается по статье УК. Дата рождения: 12.7.1960, место рождения: УССР, город Днепропетровск, особые приметы: переобъявлен", - сообщается в ведомственной базе розыска. Статья, по которой он вновь разыскивается, не указывается. О том, что Шифрин - в розыске, стало известно в октябре 2023 года из соответствующей базы МВД РФ. Бизнесмен Шифрин, родившийся на Украине, был соучредителем холдинговой компании Midland Group, которая занимается обработкой металлов, судоходством, недвижимостью и сельским хозяйством. В 2016 году журнал Forbes оценил общую стоимость известных объектов Шифрина в 250 миллионов долларов. Также в 2016 году он получил российское гражданство.
https://ria.ru/20250323/rozysk-2006778790.html
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россия, днепропетровск, украина, forbes
Россия, Днепропетровск, Украина, Forbes
Бизнесмена Шифрина переобъявили в розыск

МВД переобъявило в розыск бизнесмена Эдуарда Шифрина

© Кадр видео, опубликованного на YouTube-канале "Closer To Truth"Эдуард Шифрин
Эдуард Шифрин - РИА Новости, 1920, 29.03.2025
© Кадр видео, опубликованного на YouTube-канале "Closer To Truth"
Эдуард Шифрин. Архивное фото
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МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Бизнесмен Эдуард Шифрин, родившийся на Украине и объявленный ранее в розыск в России по статье УК РФ, переобъявлен в розыск, свидетельствуют данные из базы розыска МВД РФ.
"Основание для розыска: разыскивается по статье УК. Дата рождения: 12.7.1960, место рождения: УССР, город Днепропетровск, особые приметы: переобъявлен", - сообщается в ведомственной базе розыска.
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Статья, по которой он вновь разыскивается, не указывается.
О том, что Шифрин - в розыске, стало известно в октябре 2023 года из соответствующей базы МВД РФ.
Бизнесмен Шифрин, родившийся на Украине, был соучредителем холдинговой компании Midland Group, которая занимается обработкой металлов, судоходством, недвижимостью и сельским хозяйством.
В 2016 году журнал Forbes оценил общую стоимость известных объектов Шифрина в 250 миллионов долларов. Также в 2016 году он получил российское гражданство.
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