https://ria.ru/20250329/shifrin-2008072879.html

Бизнесмена Шифрина переобъявили в розыск

Бизнесмена Шифрина переобъявили в розыск - РИА Новости, 29.03.2025

Бизнесмена Шифрина переобъявили в розыск

Бизнесмен Эдуард Шифрин, родившийся на Украине и объявленный ранее в розыск в России по статье УК РФ, переобъявлен в розыск, свидетельствуют данные из базы... РИА Новости, 29.03.2025

2025-03-29T03:24:00+03:00

2025-03-29T03:24:00+03:00

2025-03-29T03:24:00+03:00

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днепропетровск

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МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Бизнесмен Эдуард Шифрин, родившийся на Украине и объявленный ранее в розыск в России по статье УК РФ, переобъявлен в розыск, свидетельствуют данные из базы розыска МВД РФ. "Основание для розыска: разыскивается по статье УК. Дата рождения: 12.7.1960, место рождения: УССР, город Днепропетровск, особые приметы: переобъявлен", - сообщается в ведомственной базе розыска. Статья, по которой он вновь разыскивается, не указывается. О том, что Шифрин - в розыске, стало известно в октябре 2023 года из соответствующей базы МВД РФ. Бизнесмен Шифрин, родившийся на Украине, был соучредителем холдинговой компании Midland Group, которая занимается обработкой металлов, судоходством, недвижимостью и сельским хозяйством. В 2016 году журнал Forbes оценил общую стоимость известных объектов Шифрина в 250 миллионов долларов. Также в 2016 году он получил российское гражданство.

https://ria.ru/20250323/rozysk-2006778790.html

https://ria.ru/20250315/delo-2005177919.html

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днепропетровск

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россия, днепропетровск, украина, forbes