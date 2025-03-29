https://ria.ru/20250329/shabutdinov-2008073690.html

Потерпевшая по делу Шабутдинова подала к нему иск на миллиард рублей

Потерпевшая по делу Шабутдинова подала к нему иск на миллиард рублей - РИА Новости, 29.03.2025

Потерпевшая по делу Шабутдинова подала к нему иск на миллиард рублей

Наталья Калистратова, которая проходит потерпевшей по делу бизнес-тренера Аяза Шабутдинова, а также является инициатором возбуждения уголовного дела против... РИА Новости, 29.03.2025

2025-03-29T03:52:00+03:00

2025-03-29T03:52:00+03:00

2025-03-29T03:52:00+03:00

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МОСКВА, 29 мар – РИА Новости. Наталья Калистратова, которая проходит потерпевшей по делу бизнес-тренера Аяза Шабутдинова, а также является инициатором возбуждения уголовного дела против него, подала к нему иск в суд с требованием выплатить ей 1 миллиард рублей в качестве компенсации морального вреда, об этом РИА Новости сообщила сама Калистратова. "Ходатайство с исковыми требованиями подано в суд", - сказала она. По ее словам, в эту сумму входят потерянные ею финансовые ресурсы, которыми, как она считает, завладел Шабутдинов. Деньги, как отметила Калистратова, она берегла для собственного бизнеса. "Аяз Шабутдинов тормозит развитие предпринимателей в РФ, забирая у них последнее, а именно кредитные ресурсы, делая из нас 113 человек кредитных доноров", - сказала она. Дело Шабутдинова по существу рассмотрит Пресненский суд Москвы. Как сообщали в Telegram-канале столичной прокуратуры, Шабутдинов создал организованную преступную группу, координировал действия соучастников, обеспечивал размещение на подконтрольном интернет-ресурсе заведомо ложных, не соответствующих действительности сведений о реализуемых образовательных программах, которые в действительности таковыми не являлись. Сообщники с помощью агрессивного маркетинга и активной рекламной компании, действуя от имени подконтрольных юридических лиц, в том числе ООО "Лайк Центр", расположенных на Пресненской набережной, продавали клиентам якобы образовательные программы, курсы, тренинги, вебинары, обещая высокий результат последующей предпринимательской деятельности. Лично Шабутдинов обеспечил разработку текстов тренингов и договоров или оферты на оказание образовательных услуг, в целях создания ложного представления о том, что программы, способны гарантировать финансовую защиту в любых жизненных ситуациях и ложного впечатления о правомерности деятельности и ее гражданско-правовом характере. От действий участников орггруппы пострадали 113 граждан, которые платили за предлагаемые программы различные суммы от 60 тыс. рублей до 12 млн рублей. Общий ущерб превысил 57 млн рублей, уточнялось в сообщении. Свою вину Шабутдинов не признал. Его задержали 3 ноября 2023 года, на следующий день столичный суд отправил блогера под стражу. В уголовном деле также фигурируют занимавший должность гендиректора компании-продавца обучающих курсов Василий Алексеев и его супруга Елена. Алексеев объявлен в международный розыск и заочно арестован. Ранее в суде стало известно, что они скрылись в ОАЭ.

https://ria.ru/20250225/shabutdinov-2001600049.html

https://ria.ru/20250225/sud-2001573122.html

https://ria.ru/20250128/shabutdinov-1995965620.html

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происшествия, россия, оаэ, москва, аяз шабутдинов, василий алексеев