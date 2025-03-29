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Потерпевшая по делу Шабутдинова подала к нему иск на миллиард рублей - РИА Новости, 29.03.2025
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03:52 29.03.2025
https://ria.ru/20250329/shabutdinov-2008073690.html
Потерпевшая по делу Шабутдинова подала к нему иск на миллиард рублей
Потерпевшая по делу Шабутдинова подала к нему иск на миллиард рублей - РИА Новости, 29.03.2025
Потерпевшая по делу Шабутдинова подала к нему иск на миллиард рублей
Наталья Калистратова, которая проходит потерпевшей по делу бизнес-тренера Аяза Шабутдинова, а также является инициатором возбуждения уголовного дела против... РИА Новости, 29.03.2025
2025-03-29T03:52:00+03:00
2025-03-29T03:52:00+03:00
происшествия
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МОСКВА, 29 мар – РИА Новости. Наталья Калистратова, которая проходит потерпевшей по делу бизнес-тренера Аяза Шабутдинова, а также является инициатором возбуждения уголовного дела против него, подала к нему иск в суд с требованием выплатить ей 1 миллиард рублей в качестве компенсации морального вреда, об этом РИА Новости сообщила сама Калистратова. "Ходатайство с исковыми требованиями подано в суд", - сказала она. По ее словам, в эту сумму входят потерянные ею финансовые ресурсы, которыми, как она считает, завладел Шабутдинов. Деньги, как отметила Калистратова, она берегла для собственного бизнеса. "Аяз Шабутдинов тормозит развитие предпринимателей в РФ, забирая у них последнее, а именно кредитные ресурсы, делая из нас 113 человек кредитных доноров", - сказала она. Дело Шабутдинова по существу рассмотрит Пресненский суд Москвы. Как сообщали в Telegram-канале столичной прокуратуры, Шабутдинов создал организованную преступную группу, координировал действия соучастников, обеспечивал размещение на подконтрольном интернет-ресурсе заведомо ложных, не соответствующих действительности сведений о реализуемых образовательных программах, которые в действительности таковыми не являлись. Сообщники с помощью агрессивного маркетинга и активной рекламной компании, действуя от имени подконтрольных юридических лиц, в том числе ООО "Лайк Центр", расположенных на Пресненской набережной, продавали клиентам якобы образовательные программы, курсы, тренинги, вебинары, обещая высокий результат последующей предпринимательской деятельности. Лично Шабутдинов обеспечил разработку текстов тренингов и договоров или оферты на оказание образовательных услуг, в целях создания ложного представления о том, что программы, способны гарантировать финансовую защиту в любых жизненных ситуациях и ложного впечатления о правомерности деятельности и ее гражданско-правовом характере. От действий участников орггруппы пострадали 113 граждан, которые платили за предлагаемые программы различные суммы от 60 тыс. рублей до 12 млн рублей. Общий ущерб превысил 57 млн рублей, уточнялось в сообщении. Свою вину Шабутдинов не признал. Его задержали 3 ноября 2023 года, на следующий день столичный суд отправил блогера под стражу. В уголовном деле также фигурируют занимавший должность гендиректора компании-продавца обучающих курсов Василий Алексеев и его супруга Елена. Алексеев объявлен в международный розыск и заочно арестован. Ранее в суде стало известно, что они скрылись в ОАЭ.
https://ria.ru/20250225/shabutdinov-2001600049.html
https://ria.ru/20250225/sud-2001573122.html
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происшествия, россия, оаэ, москва, аяз шабутдинов, василий алексеев
Происшествия, Россия, ОАЭ, Москва, Аяз Шабутдинов, Василий Алексеев
Потерпевшая по делу Шабутдинова подала к нему иск на миллиард рублей

Потерпевшая по делу Шабутдинова Калистратова подала иск на миллиард рублей

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкБлогер Аяз Шабутдинов во время рассмотрения дела о мошенничестве в Пресненском районном суде в Москве
Блогер Аяз Шабутдинов во время рассмотрения дела о мошенничестве в Пресненском районном суде в Москве - РИА Новости, 1920, 29.03.2025
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Блогер Аяз Шабутдинов во время рассмотрения дела о мошенничестве в Пресненском районном суде в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 29 мар – РИА Новости. Наталья Калистратова, которая проходит потерпевшей по делу бизнес-тренера Аяза Шабутдинова, а также является инициатором возбуждения уголовного дела против него, подала к нему иск в суд с требованием выплатить ей 1 миллиард рублей в качестве компенсации морального вреда, об этом РИА Новости сообщила сама Калистратова.
"Ходатайство с исковыми требованиями подано в суд", - сказала она.
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По ее словам, в эту сумму входят потерянные ею финансовые ресурсы, которыми, как она считает, завладел Шабутдинов. Деньги, как отметила Калистратова, она берегла для собственного бизнеса. "Аяз Шабутдинов тормозит развитие предпринимателей в РФ, забирая у них последнее, а именно кредитные ресурсы, делая из нас 113 человек кредитных доноров", - сказала она.
Дело Шабутдинова по существу рассмотрит Пресненский суд Москвы.
Как сообщали в Telegram-канале столичной прокуратуры, Шабутдинов создал организованную преступную группу, координировал действия соучастников, обеспечивал размещение на подконтрольном интернет-ресурсе заведомо ложных, не соответствующих действительности сведений о реализуемых образовательных программах, которые в действительности таковыми не являлись.
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Сообщники с помощью агрессивного маркетинга и активной рекламной компании, действуя от имени подконтрольных юридических лиц, в том числе ООО "Лайк Центр", расположенных на Пресненской набережной, продавали клиентам якобы образовательные программы, курсы, тренинги, вебинары, обещая высокий результат последующей предпринимательской деятельности.
Лично Шабутдинов обеспечил разработку текстов тренингов и договоров или оферты на оказание образовательных услуг, в целях создания ложного представления о том, что программы, способны гарантировать финансовую защиту в любых жизненных ситуациях и ложного впечатления о правомерности деятельности и ее гражданско-правовом характере.
От действий участников орггруппы пострадали 113 граждан, которые платили за предлагаемые программы различные суммы от 60 тыс. рублей до 12 млн рублей. Общий ущерб превысил 57 млн рублей, уточнялось в сообщении.
Свою вину Шабутдинов не признал. Его задержали 3 ноября 2023 года, на следующий день столичный суд отправил блогера под стражу.
В уголовном деле также фигурируют занимавший должность гендиректора компании-продавца обучающих курсов Василий Алексеев и его супруга Елена. Алексеев объявлен в международный розыск и заочно арестован. Ранее в суде стало известно, что они скрылись в ОАЭ.
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