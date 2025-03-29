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В Германии призвали обсудить смягчение санкций антироссийских против - РИА Новости, 29.03.2025
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14:58 29.03.2025
https://ria.ru/20250329/sanktsii-2008134497.html
В Германии призвали обсудить смягчение санкций антироссийских против
В Германии призвали обсудить смягчение санкций антироссийских против - РИА Новости, 29.03.2025
В Германии призвали обсудить смягчение санкций антироссийских против
Премьер-министр немецкой федеральной земли Саксония Михаэль Кречмер заявил агентству DPA, что необходимо вести дискуссию о смягчении невыгодного для европейцев... РИА Новости, 29.03.2025
2025-03-29T14:58:00+03:00
2025-03-29T14:58:00+03:00
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МОСКВА, 29 мар – РИА Новости. Премьер-министр немецкой федеральной земли Саксония Михаэль Кречмер заявил агентству DPA, что необходимо вести дискуссию о смягчении невыгодного для европейцев санкционного режима в отношении России. "Когда ты понимаешь, что ослабляешь себя больше, чем своего визави, тогда нужно задуматься, все ли это так уж правильно… Должно быть возможным постоянное обсуждение того, какие из этих санкций, возможно, имеют гораздо больше недостатков для нас, чем влияния на Россию… Однако этого не происходит", - прокомментировал политик нежелание стран ЕС обсуждать пересмотр санкционного режима. Кроме того, он заявил, что может представить себе начало диалога между президентом России Владимиром Путиным и вероятным будущим канцлером Германии Фридрихом Мерцем, но для этого Берлин должен быть способным что-то предложить Москве. "Это (разговор – ред.) определенно будет. Но, собственно, почему президент России должен с нами разговаривать? Что может предложить Германия? Что Германия может изменить?" - сказал Кречмер. В четверг глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен по итогам встречи лидеров ряда европейских стран и Канады по Украине в Париже заявила, что ЕС сохранит санкции против России. Запад усилил санкционное давление на Россию из-за событий на Украине, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. С момента начала российской спецоперации на Украине в феврале 2022 года ЕС вел уже 16 пакетов санкций против России. В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.
https://ria.ru/20241015/sanktsii-1978069210.html
https://ria.ru/20240915/sanktsii-1972856243.html
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цены на нефть, россия, германия, украина, михаэль кречмер, владимир путин, фридрих мерц, евросоюз, еврокомиссия
Цены на нефть, Россия, Германия, Украина, Михаэль Кречмер, Владимир Путин, Фридрих Мерц, Евросоюз, Еврокомиссия
В Германии призвали обсудить смягчение санкций антироссийских против

Премьер Саксонии Кречмер призвал обсуждать смягчение санкций ЕС против России

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкФлаги Евросоюза и Германии в Берлине
Флаги Евросоюза и Германии в Берлине - РИА Новости, 1920, 29.03.2025
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Флаги Евросоюза и Германии в Берлине. Архивное фото
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МОСКВА, 29 мар – РИА Новости. Премьер-министр немецкой федеральной земли Саксония Михаэль Кречмер заявил агентству DPA, что необходимо вести дискуссию о смягчении невыгодного для европейцев санкционного режима в отношении России.
«
"Когда ты понимаешь, что ослабляешь себя больше, чем своего визави, тогда нужно задуматься, все ли это так уж правильно… Должно быть возможным постоянное обсуждение того, какие из этих санкций, возможно, имеют гораздо больше недостатков для нас, чем влияния на Россию… Однако этого не происходит", - прокомментировал политик нежелание стран ЕС обсуждать пересмотр санкционного режима.
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Кроме того, он заявил, что может представить себе начало диалога между президентом России Владимиром Путиным и вероятным будущим канцлером Германии Фридрихом Мерцем, но для этого Берлин должен быть способным что-то предложить Москве.
«
"Это (разговор – ред.) определенно будет. Но, собственно, почему президент России должен с нами разговаривать? Что может предложить Германия? Что Германия может изменить?" - сказал Кречмер.
В четверг глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен по итогам встречи лидеров ряда европейских стран и Канады по Украине в Париже заявила, что ЕС сохранит санкции против России.
Запад усилил санкционное давление на Россию из-за событий на Украине, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. С момента начала российской спецоперации на Украине в феврале 2022 года ЕС вел уже 16 пакетов санкций против России.
Олаф Шольц - РИА Новости, 1920, 15.09.2024
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В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.
Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.
Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен после завершения саммита коалиции желающих в Елисейском дворце в Париже. 27 марта 2025 - РИА Новости, 1920, 27.03.2025
ЕС сохранит санкции против России, заявила фон дер Ляйен
27 марта, 17:28
 
Цены на нефтьРоссияГерманияУкраинаМихаэль КречмерВладимир ПутинФридрих МерцЕвросоюзЕврокомиссия
 
 
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