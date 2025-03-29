В Германии призвали обсудить смягчение санкций антироссийских против
Премьер Саксонии Кречмер призвал обсуждать смягчение санкций ЕС против России
Флаги Евросоюза и Германии в Берлине. Архивное фото
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МОСКВА, 29 мар – РИА Новости. Премьер-министр немецкой федеральной земли Саксония Михаэль Кречмер заявил агентству DPA, что необходимо вести дискуссию о смягчении невыгодного для европейцев санкционного режима в отношении России.
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"Когда ты понимаешь, что ослабляешь себя больше, чем своего визави, тогда нужно задуматься, все ли это так уж правильно… Должно быть возможным постоянное обсуждение того, какие из этих санкций, возможно, имеют гораздо больше недостатков для нас, чем влияния на Россию… Однако этого не происходит", - прокомментировал политик нежелание стран ЕС обсуждать пересмотр санкционного режима.
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Кроме того, он заявил, что может представить себе начало диалога между президентом России Владимиром Путиным и вероятным будущим канцлером Германии Фридрихом Мерцем, но для этого Берлин должен быть способным что-то предложить Москве.
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"Это (разговор – ред.) определенно будет. Но, собственно, почему президент России должен с нами разговаривать? Что может предложить Германия? Что Германия может изменить?" - сказал Кречмер.
В четверг глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен по итогам встречи лидеров ряда европейских стран и Канады по Украине в Париже заявила, что ЕС сохранит санкции против России.
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