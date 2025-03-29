https://ria.ru/20250329/rossija-2008126943.html

Президент Бразилии подтвердил, что приедет в Россию 9 мая

Президент Бразилии подтвердил, что приедет в Россию 9 мая - РИА Новости, 29.03.2025

Президент Бразилии подтвердил, что приедет в Россию 9 мая

Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва подтвердил, что планирует приехать в Россию в мае и принять участие в мероприятиях, посвященных 80-й годовщине... РИА Новости, 29.03.2025

2025-03-29T14:02:00+03:00

2025-03-29T14:02:00+03:00

2025-03-29T14:02:00+03:00

80-летие победы в великой отечественной войне

россия

бразилия

вьетнам

луис инасиу лула да силва

владимир путин

юрий ушаков

80-летие победы в великой отечественной войне

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МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва подтвердил, что планирует приехать в Россию в мае и принять участие в мероприятиях, посвященных 80-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Ранее информацию о приезде Лулы в Россию в мае подтверждал его помощник по международным вопросам Селсу Аморим. "Я планирую отправиться в Россию 9 мая, чтобы принять участие в праздновании 80-й годовщины победы во Второй мировой войне", - заявил Лула в ходе пресс-конференции во Вьетнаме. Его слова приводит Sputnik Mundo в своем Telegram-канале. Также лидер Бразилии сообщил, что планирует обсудить с президентом России Владимиром Путиным вопрос мирного урегулирования кризисной ситуации на Украине. В конце января пресс-служба президента Бразилии по итогам телефонного разговора лидеров РФ и этой латиноамериканской страны сообщила, что Луис Инасиу Лула да Силва был приглашен в РФ на празднование 80-летия Победы в Великой Отечественной войне и высказал намерение участвовать в этом мероприятии. Россия будет рада видеть всех, кто хочет приехать на празднование 80-летия Победы в Великой Отечественной войне, заявил президент РФ Владимир Путин в декабре 2024 года на прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией. Приглашение на празднование 80-летия Победы в Москве получили многие главы государств, сообщил ранее журналистам помощник президента РФ Юрий Ушаков.

https://ria.ru/20250204/egipet-1997214435.html

https://ria.ru/20250124/pobeda-1995342174.html

россия

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вьетнам

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, бразилия, вьетнам, луис инасиу лула да силва, владимир путин, юрий ушаков, 80-летие победы в великой отечественной войне