Президент Бразилии подтвердил, что приедет в Россию 9 мая
Президент Бразилии Лула да Силва подтвердил, что приедет в Россию в День Победы
© AP Photo / Eraldo PeresПрезидент Бразилии Лула Инасио да Силва
© AP Photo / Eraldo Peres
Президент Бразилии Лула Инасио да Силва. Архивное фото
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МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва подтвердил, что планирует приехать в Россию в мае и принять участие в мероприятиях, посвященных 80-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.
Ранее информацию о приезде Лулы в Россию в мае подтверждал его помощник по международным вопросам Селсу Аморим.
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"Я планирую отправиться в Россию 9 мая, чтобы принять участие в праздновании 80-й годовщины победы во Второй мировой войне", - заявил Лула в ходе пресс-конференции во Вьетнаме. Его слова приводит Sputnik Mundo в своем Telegram-канале.
Также лидер Бразилии сообщил, что планирует обсудить с президентом России Владимиром Путиным вопрос мирного урегулирования кризисной ситуации на Украине.
В конце января пресс-служба президента Бразилии по итогам телефонного разговора лидеров РФ и этой латиноамериканской страны сообщила, что Луис Инасиу Лула да Силва был приглашен в РФ на празднование 80-летия Победы в Великой Отечественной войне и высказал намерение участвовать в этом мероприятии.
Россия будет рада видеть всех, кто хочет приехать на празднование 80-летия Победы в Великой Отечественной войне, заявил президент РФ Владимир Путин в декабре 2024 года на прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией. Приглашение на празднование 80-летия Победы в Москве получили многие главы государств, сообщил ранее журналистам помощник президента РФ Юрий Ушаков.