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Президент Бразилии подтвердил, что приедет в Россию 9 мая - РИА Новости, 29.03.2025
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80-летие Победы в Великой Отечественной войне - РИА Новости, 1920, 16.01.2025
80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
14:02 29.03.2025
https://ria.ru/20250329/rossija-2008126943.html
Президент Бразилии подтвердил, что приедет в Россию 9 мая
Президент Бразилии подтвердил, что приедет в Россию 9 мая - РИА Новости, 29.03.2025
Президент Бразилии подтвердил, что приедет в Россию 9 мая
Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва подтвердил, что планирует приехать в Россию в мае и принять участие в мероприятиях, посвященных 80-й годовщине... РИА Новости, 29.03.2025
2025-03-29T14:02:00+03:00
2025-03-29T14:02:00+03:00
80-летие победы в великой отечественной войне
россия
бразилия
вьетнам
луис инасиу лула да силва
владимир путин
юрий ушаков
80-летие победы в великой отечественной войне
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МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва подтвердил, что планирует приехать в Россию в мае и принять участие в мероприятиях, посвященных 80-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Ранее информацию о приезде Лулы в Россию в мае подтверждал его помощник по международным вопросам Селсу Аморим. "Я планирую отправиться в Россию 9 мая, чтобы принять участие в праздновании 80-й годовщины победы во Второй мировой войне", - заявил Лула в ходе пресс-конференции во Вьетнаме. Его слова приводит Sputnik Mundo в своем Telegram-канале. Также лидер Бразилии сообщил, что планирует обсудить с президентом России Владимиром Путиным вопрос мирного урегулирования кризисной ситуации на Украине. В конце января пресс-служба президента Бразилии по итогам телефонного разговора лидеров РФ и этой латиноамериканской страны сообщила, что Луис Инасиу Лула да Силва был приглашен в РФ на празднование 80-летия Победы в Великой Отечественной войне и высказал намерение участвовать в этом мероприятии. Россия будет рада видеть всех, кто хочет приехать на празднование 80-летия Победы в Великой Отечественной войне, заявил президент РФ Владимир Путин в декабре 2024 года на прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией. Приглашение на празднование 80-летия Победы в Москве получили многие главы государств, сообщил ранее журналистам помощник президента РФ Юрий Ушаков.
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россия, бразилия, вьетнам, луис инасиу лула да силва, владимир путин, юрий ушаков, 80-летие победы в великой отечественной войне
80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Россия, Бразилия, Вьетнам, Луис Инасиу Лула да Силва, Владимир Путин, Юрий Ушаков, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне
Президент Бразилии подтвердил, что приедет в Россию 9 мая

Президент Бразилии Лула да Силва подтвердил, что приедет в Россию в День Победы

© AP Photo / Eraldo PeresПрезидент Бразилии Лула Инасио да Силва
Президент Бразилии Лула Инасио да Силва - РИА Новости, 1920, 29.03.2025
© AP Photo / Eraldo Peres
Президент Бразилии Лула Инасио да Силва. Архивное фото
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МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва подтвердил, что планирует приехать в Россию в мае и принять участие в мероприятиях, посвященных 80-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.
Ранее информацию о приезде Лулы в Россию в мае подтверждал его помощник по международным вопросам Селсу Аморим.
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4 февраля, 03:18
"Я планирую отправиться в Россию 9 мая, чтобы принять участие в праздновании 80-й годовщины победы во Второй мировой войне", - заявил Лула в ходе пресс-конференции во Вьетнаме. Его слова приводит Sputnik Mundo в своем Telegram-канале.
Также лидер Бразилии сообщил, что планирует обсудить с президентом России Владимиром Путиным вопрос мирного урегулирования кризисной ситуации на Украине.
В конце января пресс-служба президента Бразилии по итогам телефонного разговора лидеров РФ и этой латиноамериканской страны сообщила, что Луис Инасиу Лула да Силва был приглашен в РФ на празднование 80-летия Победы в Великой Отечественной войне и высказал намерение участвовать в этом мероприятии.
Россия будет рада видеть всех, кто хочет приехать на празднование 80-летия Победы в Великой Отечественной войне, заявил президент РФ Владимир Путин в декабре 2024 года на прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией. Приглашение на празднование 80-летия Победы в Москве получили многие главы государств, сообщил ранее журналистам помощник президента РФ Юрий Ушаков.
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24 января, 15:13
 
80-летие Победы в Великой Отечественной войнеРоссияБразилияВьетнамЛуис Инасиу Лула да СилваВладимир ПутинЮрий Ушаков80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
 
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