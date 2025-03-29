https://ria.ru/20250329/pyatigorsk-2008066326.html

В Пятигорске произошло землетрясение

В Пятигорске произошло землетрясение - РИА Новости, 29.03.2025

В Пятигорске произошло землетрясение

Землетрясение магнитудой 4,1 произошло в Пятигорске в Ставропольском крае, эпицентр находился в Предгорном муниципальном округе, жертв и разрушений нет,... РИА Новости, 29.03.2025

2025-03-29T00:31:00+03:00

2025-03-29T00:31:00+03:00

2025-03-29T12:56:00+03:00

происшествия

пятигорск

владикавказ

россия

российская академия наук

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/14/2000584969_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_cda0d39ebadb3176c73814487f0e3bca.jpg

ПЯТИГОРСК, 29 мар — РИА Новости. Землетрясение магнитудой 4,1 произошло в Пятигорске в Ставропольском крае, эпицентр находился в Предгорном муниципальном округе, жертв и разрушений нет, сообщили журналистам в региональном главке МЧС."Пятигорск, по данным филиала геофизической службы РАН Владикавказа, эпицентр землетрясения находился на территории Предгорного МО, магнитудой 4,1 с ощущаемостью на поверхности ориентировочно два балла", — рассказали в ведомстве. О землетрясении также сообщил глава Пятигорска Дмитрий Ворошилов."В Пятигорске произошло небольшое землетрясение. Интенсивность составила около двух баллов. Эпицентр — в Предгорном районе. Разрушений и повреждений нет", — написал он в Telegram-канале.Эпицентр, по данным МЧС, находился в селе Юца на глубине 17 километров. Жертв и разрушений нет, системы ТЭК и ЖКХ работают в штатном режиме.

https://ria.ru/20250328/tailand-2007973851.html

https://ria.ru/20250328/myanma-2008044910.html

пятигорск

владикавказ

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, пятигорск, владикавказ, россия, российская академия наук