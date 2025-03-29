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В Пятигорске произошло землетрясение - РИА Новости, 29.03.2025
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00:31 29.03.2025 (обновлено: 12:56 29.03.2025)
https://ria.ru/20250329/pyatigorsk-2008066326.html
В Пятигорске произошло землетрясение
В Пятигорске произошло землетрясение - РИА Новости, 29.03.2025
В Пятигорске произошло землетрясение
Землетрясение магнитудой 4,1 произошло в Пятигорске в Ставропольском крае, эпицентр находился в Предгорном муниципальном округе, жертв и разрушений нет,... РИА Новости, 29.03.2025
2025-03-29T00:31:00+03:00
2025-03-29T12:56:00+03:00
происшествия
пятигорск
владикавказ
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ПЯТИГОРСК, 29 мар — РИА Новости. Землетрясение магнитудой 4,1 произошло в Пятигорске в Ставропольском крае, эпицентр находился в Предгорном муниципальном округе, жертв и разрушений нет, сообщили журналистам в региональном главке МЧС."Пятигорск, по данным филиала геофизической службы РАН Владикавказа, эпицентр землетрясения находился на территории Предгорного МО, магнитудой 4,1 с ощущаемостью на поверхности ориентировочно два балла", — рассказали в ведомстве. О землетрясении также сообщил глава Пятигорска Дмитрий Ворошилов."В Пятигорске произошло небольшое землетрясение. Интенсивность составила около двух баллов. Эпицентр — в Предгорном районе. Разрушений и повреждений нет", — написал он в Telegram-канале.Эпицентр, по данным МЧС, находился в селе Юца на глубине 17 километров. Жертв и разрушений нет, системы ТЭК и ЖКХ работают в штатном режиме.
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происшествия, пятигорск, владикавказ, россия, российская академия наук
Происшествия, Пятигорск, Владикавказ, Россия, Российская академия наук
В Пятигорске произошло землетрясение

В Пятигорске на Ставрополье произошло землетрясение магнитудой 4,1

© РИА Новости / Денис Абрамов | Перейти в медиабанкВид на город Пятигорск со склона горы Машук
Вид на город Пятигорск со склона горы Машук - РИА Новости, 1920, 29.03.2025
© РИА Новости / Денис Абрамов
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Вид на город Пятигорск со склона горы Машук. Архивное фото
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ПЯТИГОРСК, 29 мар — РИА Новости. Землетрясение магнитудой 4,1 произошло в Пятигорске в Ставропольском крае, эпицентр находился в Предгорном муниципальном округе, жертв и разрушений нет, сообщили журналистам в региональном главке МЧС.
"Пятигорск, по данным филиала геофизической службы РАН Владикавказа, эпицентр землетрясения находился на территории Предгорного МО, магнитудой 4,1 с ощущаемостью на поверхности ориентировочно два балла", — рассказали в ведомстве.
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О землетрясении также сообщил глава Пятигорска Дмитрий Ворошилов.
"В Пятигорске произошло небольшое землетрясение. Интенсивность составила около двух баллов. Эпицентр — в Предгорном районе. Разрушений и повреждений нет", — написал он в Telegram-канале.
Эпицентр, по данным МЧС, находился в селе Юца на глубине 17 километров. Жертв и разрушений нет, системы ТЭК и ЖКХ работают в штатном режиме.
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ПроисшествияПятигорскВладикавказРоссияРоссийская академия наук
 
 
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