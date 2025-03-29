На концерте в Пушкине прозвучал негласный гимн СВО
На концерте в Пушкине прозвучал негласный гимн СВО "Триста тридцать три"
Музыкант Александр Ванюшкин. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 29 мар – РИА Новости. Негласный гимн СВО "Триста тридцать три" прозвучал на концерте "Za СВОих" поддержку ее участников городе Пушкин под Санкт-Петербургом, передает корреспондент РИА Новости.
На сцену дома молодежи "Царскосельский" вышел фронтовой музыкант Александр Ванюшкин, который является автором негласного гимна СВО "Триста тридцать три", композитор Маргарита Адясова, заслуженные артист ЛНР Сергей Чуйков, заслуженный артист России Сергей Куприк, а также творческие коллективы Пушкинского района Петербурга.
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Как рассказала РИА Новости куратор Telegram-канала "Мама бойца" и один из организаторов концерта Евгения Хорошилова, целью мероприятия является поддержка участников специальной военной операции, их семей, волонтеров и участников гуманитарных миссий.
"Мой сын, который сейчас находится в зоне СВО, закончил школу №604 в Пушкине, и ее директор была первая, которая меня поддержала, когда я решила помогать гуманитаркой бойцам", - рассказала Хорошилова.
"Я не просто мама, я мама бойца, выезжая в зону СВО, я говорю ребятам, что я приезжаю посмотреть на вас глазами ваших матерей, я дарю вам радость", - сказала она со сцены.
На концерте почтили минутой молчания всех тех, кто погиб в зоне проведения СВО. А в завершении выступлений на сцену вышли все артисты и спели хит "Триста тридцать три". Автор песни Ванюшкин - подполковник спецназа "Вепрь" ФСИН в отставке, воевал в Чечне. После начала спецоперации поддерживал бойцов, возил на передовую гуманитарную помощь и выступал там с концертами. Сейчас Ванюшкина называют современным Василием Теркиным, его выступлений ждут в блиндажах, окопах, госпиталях и в тылу. "Я всегда стараюсь развеселить, поддержать песней, словом, мне важно, чтобы после моего выступления у зрителей было хорошее настроение, и, конечно, победа будет за нами!" - сказал Ванюшкин.