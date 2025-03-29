Рейтинг@Mail.ru
На концерте в Пушкине прозвучал негласный гимн СВО - РИА Новости, 29.03.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
16:04 29.03.2025
https://ria.ru/20250329/pushkin-2008142388.html
На концерте в Пушкине прозвучал негласный гимн СВО
На концерте в Пушкине прозвучал негласный гимн СВО - РИА Новости, 29.03.2025
На концерте в Пушкине прозвучал негласный гимн СВО
Негласный гимн СВО "Триста тридцать три" прозвучал на концерте "Za СВОих" поддержку ее участников городе Пушкин под Санкт-Петербургом, передает корреспондент... РИА Новости, 29.03.2025
2025-03-29T16:04:00+03:00
2025-03-29T16:04:00+03:00
культура
луганская народная республика
россия
санкт-петербург
федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/1d/2008142049_0:0:2377:1338_1920x0_80_0_0_499132219b4b152fad9072c2bb522b9d.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 29 мар – РИА Новости. Негласный гимн СВО "Триста тридцать три" прозвучал на концерте "Za СВОих" поддержку ее участников городе Пушкин под Санкт-Петербургом, передает корреспондент РИА Новости. На сцену дома молодежи "Царскосельский" вышел фронтовой музыкант Александр Ванюшкин, который является автором негласного гимна СВО "Триста тридцать три", композитор Маргарита Адясова, заслуженные артист ЛНР Сергей Чуйков, заслуженный артист России Сергей Куприк, а также творческие коллективы Пушкинского района Петербурга. Как рассказала РИА Новости куратор Telegram-канала "Мама бойца" и один из организаторов концерта Евгения Хорошилова, целью мероприятия является поддержка участников специальной военной операции, их семей, волонтеров и участников гуманитарных миссий. "Мой сын, который сейчас находится в зоне СВО, закончил школу №604 в Пушкине, и ее директор была первая, которая меня поддержала, когда я решила помогать гуманитаркой бойцам", - рассказала Хорошилова. "Я не просто мама, я мама бойца, выезжая в зону СВО, я говорю ребятам, что я приезжаю посмотреть на вас глазами ваших матерей, я дарю вам радость", - сказала она со сцены. На концерте почтили минутой молчания всех тех, кто погиб в зоне проведения СВО. А в завершении выступлений на сцену вышли все артисты и спели хит "Триста тридцать три". Автор песни Ванюшкин - подполковник спецназа "Вепрь" ФСИН в отставке, воевал в Чечне. После начала спецоперации поддерживал бойцов, возил на передовую гуманитарную помощь и выступал там с концертами. Сейчас Ванюшкина называют современным Василием Теркиным, его выступлений ждут в блиндажах, окопах, госпиталях и в тылу. "Я всегда стараюсь развеселить, поддержать песней, словом, мне важно, чтобы после моего выступления у зрителей было хорошее настроение, и, конечно, победа будет за нами!" - сказал Ванюшкин.
https://ria.ru/20250328/pobeda-2007832167.html
https://ria.ru/20250305/shaman-2003251004.html
луганская народная республика
россия
санкт-петербург
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/1d/2008142049_0:0:2307:1730_1920x0_80_0_0_003823dbc0a24740bcb2b9ba0a8f7824.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
луганская народная республика, россия, санкт-петербург, федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)
Культура, Луганская Народная Республика, Россия, Санкт-Петербург, Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН России)
На концерте в Пушкине прозвучал негласный гимн СВО

На концерте в Пушкине прозвучал негласный гимн СВО "Триста тридцать три"

© РИА Новости / Александр Вильф | Перейти в медиабанкМузыкант Александр Ванюшкин
Музыкант Александр Ванюшкин - РИА Новости, 1920, 29.03.2025
© РИА Новости / Александр Вильф
Перейти в медиабанк
Музыкант Александр Ванюшкин. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
С.-ПЕТЕРБУРГ, 29 мар – РИА Новости. Негласный гимн СВО "Триста тридцать три" прозвучал на концерте "Za СВОих" поддержку ее участников городе Пушкин под Санкт-Петербургом, передает корреспондент РИА Новости.
На сцену дома молодежи "Царскосельский" вышел фронтовой музыкант Александр Ванюшкин, который является автором негласного гимна СВО "Триста тридцать три", композитор Маргарита Адясова, заслуженные артист ЛНР Сергей Чуйков, заслуженный артист России Сергей Куприк, а также творческие коллективы Пушкинского района Петербурга.
Важные заявления Путина во время чаепития с подводниками - РИА Новости, 1920, 28.03.2025
"Мы их добьем": Путин высказался о победе в СВО
28 марта, 01:27
Как рассказала РИА Новости куратор Telegram-канала "Мама бойца" и один из организаторов концерта Евгения Хорошилова, целью мероприятия является поддержка участников специальной военной операции, их семей, волонтеров и участников гуманитарных миссий.
"Мой сын, который сейчас находится в зоне СВО, закончил школу №604 в Пушкине, и ее директор была первая, которая меня поддержала, когда я решила помогать гуманитаркой бойцам", - рассказала Хорошилова.
"Я не просто мама, я мама бойца, выезжая в зону СВО, я говорю ребятам, что я приезжаю посмотреть на вас глазами ваших матерей, я дарю вам радость", - сказала она со сцены.
На концерте почтили минутой молчания всех тех, кто погиб в зоне проведения СВО. А в завершении выступлений на сцену вышли все артисты и спели хит "Триста тридцать три". Автор песни Ванюшкин - подполковник спецназа "Вепрь" ФСИН в отставке, воевал в Чечне. После начала спецоперации поддерживал бойцов, возил на передовую гуманитарную помощь и выступал там с концертами. Сейчас Ванюшкина называют современным Василием Теркиным, его выступлений ждут в блиндажах, окопах, госпиталях и в тылу. "Я всегда стараюсь развеселить, поддержать песней, словом, мне важно, чтобы после моего выступления у зрителей было хорошее настроение, и, конечно, победа будет за нами!" - сказал Ванюшкин.
Певец Shaman (Ярослав Дронов) во время интервью - РИА Новости, 1920, 05.03.2025
Shaman рассказал, зачем подал документы на регистрацию бренда "Я русский"
5 марта, 17:18
 
КультураЛуганская Народная РеспубликаРоссияСанкт-ПетербургФедеральная служба исполнения наказаний (ФСИН России)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала