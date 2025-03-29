https://ria.ru/20250329/podpole-2008074839.html

Подполье сообщило об ударе по зданию СБУ в Днепропетровской области

Подполье сообщило об ударе по зданию СБУ в Днепропетровской области - РИА Новости, 29.03.2025

Подполье сообщило об ударе по зданию СБУ в Днепропетровской области

В городе Никополь Днепропетровской области нанесли удар по зданию СБУ, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев. РИА Новости, 29.03.2025

2025-03-29T04:48:00+03:00

2025-03-29T04:48:00+03:00

2025-03-29T09:12:00+03:00

специальная военная операция на украине

днепропетровская область

сергей лебедев

служба безопасности украины

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ДОНЕЦК, 29 мар - РИА Новости. В городе Никополь Днепропетровской области нанесли удар по зданию СБУ, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев."Около 10:00 утра (11:00 мск — Прим. ред.) нанесен удар FPV-дронами. Последующее наблюдение показало, что после удара к месту происшествия прибыли две машины скорой помощи и два расчета пожарных. Троих человек вынесли на носилках — неизвестно, были ли это раненые или погибшие", — сказал он. Агентура пророссийского сопротивления, по словам Лебедева, следила за зданием. На третьем этаже там располагалось управление СБУ, а на первом этаже — отделение Национальной полиции. Подпольщики узнали, что наибольшее количество сотрудников украинских спецслужб находится в здании с 09:00 до 11:00 в будние дни.По информации подполья, ударом было уничтожено дорогостоящее оборудование, а также цифровые носители, данные на которых восстановлению не подлежат."Активисты сопротивления продолжают наблюдение за другими важными объектами. В ближайшее время ожидаются новые удары по военным объектам, местам дислокации УСБУ и ГУР МО", — добавил Лебедев. Подпольщик также предоставил видео, на котором видно, как по зданию наносятся два удара беспилотниками.

https://ria.ru/20250328/verbovka-2007842828.html

https://ria.ru/20250327/ukraina-2007601392.html

днепропетровская область

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Координатор подполья Лебедев об ударе по зданию СБУ в городе Никополь Нанесен удар по зданию СБУ в городе Никополь Днепропетровской области, пострадали 3 сотрудника, сообщил РИА Новости координатор пророссийского николаевского подполья Лебедев. 2025-03-29T04:48 true PT1M34S

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днепропетровская область, сергей лебедев, служба безопасности украины