https://ria.ru/20250329/pobeda-2008140300.html

Туркменская молодежь примет участие в "Поезде памяти" к 80-летию Победы

Туркменская молодежь примет участие в "Поезде памяти" к 80-летию Победы - РИА Новости, 29.03.2025

Туркменская молодежь примет участие в "Поезде памяти" к 80-летию Победы

Молодежь Туркмении вместе с представителями России и стран СНГ примет участие в проекте "Поезд памяти", посвященном 80-летию Победы в Великой Отечественной... РИА Новости, 29.03.2025

2025-03-29T15:49:00+03:00

2025-03-29T15:49:00+03:00

2025-03-29T15:49:00+03:00

80-летие победы в великой отечественной войне

россия

туркмения

белоруссия

инна святенко

совет федерации рф

снг

80-летие победы в великой отечественной войне

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АРКАДАГ (Туркмения), 29 мар – РИА Новости. Молодежь Туркмении вместе с представителями России и стран СНГ примет участие в проекте "Поезд памяти", посвященном 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, сообщила заместитель председателя Совета Федерации РФ Инна Святенко. "Россия и Туркменистан вместе многое делают для улучшения системы воспитания подрастающего поколения и молодёжи. В 2025 году молодёжь Туркменистана, вместе с ребятами из России и стран СНГ, примет участие в инициированном российскими и белорусскими сенаторами проекте "Поезд памяти", посвящённом 80-летию Победы советского народа в Великой Отечественной войне", - сказала Святенко в ходе своего выступления на Международной конференции "Год мира и доверия: развитие международной деятельности во имя детей", прошедшей в субботу в туркменском городе Аркадаге. По словам вице-спикера Совфеда, в настоящее время в России обучается свыше 30 тысяч студентов из Туркмении. Наибольшей популярностью у обучающихся на бюджетной основе пользуются такие направления, как лечебное дело, программная инженерия, экономика, юриспруденция. "Образование позволяет не только получить фундаментальные знания, но является магистралью для познания культуры народов, с которыми сложились многолетние доверительные отношения", - отметила Святенко. В год 80-летия Победы в Великой Отечественной войне в проекте "Поезд памяти" примут участие 200 старшеклассников, которые являются потомками победителей – представителями народов республик бывшего СССР. По традиции "Поезд памяти" стартует из Бреста в День памяти и скорби – 22 июня. Его маршрут пройдет по городам России и Белоруссии, включая города-герои. Планируется посещение памятных мест, мемориалов, культурно-исторических достопримечательностей. Организаторы проекта – Совет Федерации РФ и Совет республики Национального собрания Белоруссии.

https://ria.ru/20250126/diplomaty-1995522632.html

https://ria.ru/20250207/pobeda-1998083015.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, туркмения, белоруссия, инна святенко, совет федерации рф, снг, 80-летие победы в великой отечественной войне