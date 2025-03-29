Рейтинг@Mail.ru
Туркменская молодежь примет участие в "Поезде памяти" к 80-летию Победы - РИА Новости, 29.03.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
80-летие Победы в Великой Отечественной войне - РИА Новости, 1920, 16.01.2025
80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
15:49 29.03.2025
https://ria.ru/20250329/pobeda-2008140300.html
Туркменская молодежь примет участие в "Поезде памяти" к 80-летию Победы
Туркменская молодежь примет участие в "Поезде памяти" к 80-летию Победы - РИА Новости, 29.03.2025
Туркменская молодежь примет участие в "Поезде памяти" к 80-летию Победы
Молодежь Туркмении вместе с представителями России и стран СНГ примет участие в проекте "Поезд памяти", посвященном 80-летию Победы в Великой Отечественной... РИА Новости, 29.03.2025
2025-03-29T15:49:00+03:00
2025-03-29T15:49:00+03:00
80-летие победы в великой отечественной войне
россия
туркмения
белоруссия
инна святенко
совет федерации рф
снг
80-летие победы в великой отечественной войне
https://cdnn21.img.ria.ru/images/153025/23/1530252332_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_337e3316e1edd365904faa55775a6ac7.jpg
АРКАДАГ (Туркмения), 29 мар – РИА Новости. Молодежь Туркмении вместе с представителями России и стран СНГ примет участие в проекте "Поезд памяти", посвященном 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, сообщила заместитель председателя Совета Федерации РФ Инна Святенко. "Россия и Туркменистан вместе многое делают для улучшения системы воспитания подрастающего поколения и молодёжи. В 2025 году молодёжь Туркменистана, вместе с ребятами из России и стран СНГ, примет участие в инициированном российскими и белорусскими сенаторами проекте "Поезд памяти", посвящённом 80-летию Победы советского народа в Великой Отечественной войне", - сказала Святенко в ходе своего выступления на Международной конференции "Год мира и доверия: развитие международной деятельности во имя детей", прошедшей в субботу в туркменском городе Аркадаге. По словам вице-спикера Совфеда, в настоящее время в России обучается свыше 30 тысяч студентов из Туркмении. Наибольшей популярностью у обучающихся на бюджетной основе пользуются такие направления, как лечебное дело, программная инженерия, экономика, юриспруденция. "Образование позволяет не только получить фундаментальные знания, но является магистралью для познания культуры народов, с которыми сложились многолетние доверительные отношения", - отметила Святенко. В год 80-летия Победы в Великой Отечественной войне в проекте "Поезд памяти" примут участие 200 старшеклассников, которые являются потомками победителей – представителями народов республик бывшего СССР. По традиции "Поезд памяти" стартует из Бреста в День памяти и скорби – 22 июня. Его маршрут пройдет по городам России и Белоруссии, включая города-герои. Планируется посещение памятных мест, мемориалов, культурно-исторических достопримечательностей. Организаторы проекта – Совет Федерации РФ и Совет республики Национального собрания Белоруссии.
https://ria.ru/20250126/diplomaty-1995522632.html
https://ria.ru/20250207/pobeda-1998083015.html
россия
туркмения
белоруссия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/153025/23/1530252332_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_d51327666e3bd196ba101eac93080b99.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, туркмения, белоруссия, инна святенко, совет федерации рф, снг, 80-летие победы в великой отечественной войне
80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Россия, Туркмения, Белоруссия, Инна Святенко, Совет Федерации РФ, СНГ, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне
Туркменская молодежь примет участие в "Поезде памяти" к 80-летию Победы

Сенатор Святенко: молодежь в Туркмении примет участие в проекте "Поезд памяти"

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкМонумент Независимости Туркменистана в Ашхабаде
Монумент Независимости Туркменистана в Ашхабаде - РИА Новости, 1920, 29.03.2025
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
Монумент Независимости Туркменистана в Ашхабаде. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
АРКАДАГ (Туркмения), 29 мар – РИА Новости. Молодежь Туркмении вместе с представителями России и стран СНГ примет участие в проекте "Поезд памяти", посвященном 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, сообщила заместитель председателя Совета Федерации РФ Инна Святенко.
«
"Россия и Туркменистан вместе многое делают для улучшения системы воспитания подрастающего поколения и молодёжи. В 2025 году молодёжь Туркменистана, вместе с ребятами из России и стран СНГ, примет участие в инициированном российскими и белорусскими сенаторами проекте "Поезд памяти", посвящённом 80-летию Победы советского народа в Великой Отечественной войне", - сказала Святенко в ходе своего выступления на Международной конференции "Год мира и доверия: развитие международной деятельности во имя детей", прошедшей в субботу в туркменском городе Аркадаге.
Ветеран Великой Отечественной войны Антонина Пряничникова с 97-летием - РИА Новости, 1920, 26.01.2025
Российские дипломаты в Туркмении поздравили ветерана с 97-летием
26 января, 10:17
По словам вице-спикера Совфеда, в настоящее время в России обучается свыше 30 тысяч студентов из Туркмении. Наибольшей популярностью у обучающихся на бюджетной основе пользуются такие направления, как лечебное дело, программная инженерия, экономика, юриспруденция.
"Образование позволяет не только получить фундаментальные знания, но является магистралью для познания культуры народов, с которыми сложились многолетние доверительные отношения", - отметила Святенко.
В год 80-летия Победы в Великой Отечественной войне в проекте "Поезд памяти" примут участие 200 старшеклассников, которые являются потомками победителей – представителями народов республик бывшего СССР. По традиции "Поезд памяти" стартует из Бреста в День памяти и скорби – 22 июня. Его маршрут пройдет по городам России и Белоруссии, включая города-герои. Планируется посещение памятных мест, мемориалов, культурно-исторических достопримечательностей.
Организаторы проекта – Совет Федерации РФ и Совет республики Национального собрания Белоруссии.
Дворец президента Туркмении в Ашхабаде - РИА Новости, 1920, 07.02.2025
В Туркмении отметили важность празднования 80-летия Победы
7 февраля, 22:07
 
80-летие Победы в Великой Отечественной войнеРоссияТуркменияБелоруссияИнна СвятенкоСовет Федерации РФСНГ80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала