Туркменская молодежь примет участие в "Поезде памяти" к 80-летию Победы
Сенатор Святенко: молодежь в Туркмении примет участие в проекте "Поезд памяти"
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкМонумент Независимости Туркменистана в Ашхабаде
Монумент Независимости Туркменистана в Ашхабаде. Архивное фото
Читать ria.ru в
АРКАДАГ (Туркмения), 29 мар – РИА Новости. Молодежь Туркмении вместе с представителями России и стран СНГ примет участие в проекте "Поезд памяти", посвященном 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, сообщила заместитель председателя Совета Федерации РФ Инна Святенко.
«
"Россия и Туркменистан вместе многое делают для улучшения системы воспитания подрастающего поколения и молодёжи. В 2025 году молодёжь Туркменистана, вместе с ребятами из России и стран СНГ, примет участие в инициированном российскими и белорусскими сенаторами проекте "Поезд памяти", посвящённом 80-летию Победы советского народа в Великой Отечественной войне", - сказала Святенко в ходе своего выступления на Международной конференции "Год мира и доверия: развитие международной деятельности во имя детей", прошедшей в субботу в туркменском городе Аркадаге.
Российские дипломаты в Туркмении поздравили ветерана с 97-летием
26 января, 10:17
"Образование позволяет не только получить фундаментальные знания, но является магистралью для познания культуры народов, с которыми сложились многолетние доверительные отношения", - отметила Святенко.
В год 80-летия Победы в Великой Отечественной войне в проекте "Поезд памяти" примут участие 200 старшеклассников, которые являются потомками победителей – представителями народов республик бывшего СССР. По традиции "Поезд памяти" стартует из Бреста в День памяти и скорби – 22 июня. Его маршрут пройдет по городам России и Белоруссии, включая города-герои. Планируется посещение памятных мест, мемориалов, культурно-исторических достопримечательностей.
Организаторы проекта – Совет Федерации РФ и Совет республики Национального собрания Белоруссии.
В Туркмении отметили важность празднования 80-летия Победы
7 февраля, 22:07