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Полиция раскрыла подробности дела об останках тела в тележке в Петербурге - РИА Новости, 29.03.2025
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23:32 29.03.2025
https://ria.ru/20250329/peterburg-2008187567.html
Полиция раскрыла подробности дела об останках тела в тележке в Петербурге
Полиция раскрыла подробности дела об останках тела в тележке в Петербурге - РИА Новости, 29.03.2025
Полиция раскрыла подробности дела об останках тела в тележке в Петербурге
Жертвой пенсионера, задержанного в Санкт-Петербурге с продуктовой тележкой, где находились части тела женщины, могла стать хозяйка квартиры, которую он снимал,... РИА Новости, 29.03.2025
2025-03-29T23:32:00+03:00
2025-03-29T23:32:00+03:00
происшествия
россия
санкт-петербург
кемь
следственный комитет россии (ск рф)
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 29 мар - РИА Новости. Жертвой пенсионера, задержанного в Санкт-Петербурге с продуктовой тележкой, где находились части тела женщины, могла стать хозяйка квартиры, которую он снимал, сообщила пресс-служба регионального главка МВД РФ. Городской главк СК РФ в субботу сообщал о задержании на лестничной площадке дома на Загородном проспекте пожилого мужчины с продуктовой тележкой, в которой были обнаружены фрагменты человеческого тела. В квартире, где проживал задержанный, также нашли человеческие останки. По факту убийства женщины возбуждено уголовное дело. Как уточняют в полиции, история началась с обнаружения участковым пакета с человеческими останками в мусорном баке рядом с одним из домов на Загородном проспекте. Правоохранители установили, что погибшей оказалась 63-летняя уроженка города Кемь в Карелии. Она и была хозяйкой квартиры, которую снимал 77-летний задержанный пенсионер. "По оперативной информации, между хозяйкой квартиры и квартиросъемщиком произошел конфликт, в ходе которого последний мог убить свою обидчицу, а для того, чтобы скрыть следы преступления, расчленить тело и выбросить в помойку", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20250307/stavropole-2003612460.html
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россия
санкт-петербург
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происшествия, россия, санкт-петербург, кемь, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Санкт-Петербург, Кемь, Следственный комитет России (СК РФ)
Полиция раскрыла подробности дела об останках тела в тележке в Петербурге

Жертвой предполагаемого расчленителя в Петербурге могла стать хозяйка квартиры

© Фото : ГСУ СК России по Санкт-Петербургу/ВКонтактеПродуктовая тележка, в которой были обнаружены фрагменты человеческого тела в Санкт-Петербурге
Продуктовая тележка, в которой были обнаружены фрагменты человеческого тела в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 29.03.2025
© Фото : ГСУ СК России по Санкт-Петербургу/ВКонтакте
Продуктовая тележка, в которой были обнаружены фрагменты человеческого тела в Санкт-Петербурге
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 29 мар - РИА Новости. Жертвой пенсионера, задержанного в Санкт-Петербурге с продуктовой тележкой, где находились части тела женщины, могла стать хозяйка квартиры, которую он снимал, сообщила пресс-служба регионального главка МВД РФ.
Городской главк СК РФ в субботу сообщал о задержании на лестничной площадке дома на Загородном проспекте пожилого мужчины с продуктовой тележкой, в которой были обнаружены фрагменты человеческого тела. В квартире, где проживал задержанный, также нашли человеческие останки. По факту убийства женщины возбуждено уголовное дело.
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Как уточняют в полиции, история началась с обнаружения участковым пакета с человеческими останками в мусорном баке рядом с одним из домов на Загородном проспекте. Правоохранители установили, что погибшей оказалась 63-летняя уроженка города Кемь в Карелии. Она и была хозяйкой квартиры, которую снимал 77-летний задержанный пенсионер.
"По оперативной информации, между хозяйкой квартиры и квартиросъемщиком произошел конфликт, в ходе которого последний мог убить свою обидчицу, а для того, чтобы скрыть следы преступления, расчленить тело и выбросить в помойку", - говорится в сообщении.
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