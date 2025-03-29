https://ria.ru/20250329/peterburg-2008187567.html

Полиция раскрыла подробности дела об останках тела в тележке в Петербурге

Полиция раскрыла подробности дела об останках тела в тележке в Петербурге - РИА Новости, 29.03.2025

Полиция раскрыла подробности дела об останках тела в тележке в Петербурге

Жертвой пенсионера, задержанного в Санкт-Петербурге с продуктовой тележкой, где находились части тела женщины, могла стать хозяйка квартиры, которую он снимал,... РИА Новости, 29.03.2025

2025-03-29T23:32:00+03:00

2025-03-29T23:32:00+03:00

2025-03-29T23:32:00+03:00

происшествия

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следственный комитет россии (ск рф)

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 29 мар - РИА Новости. Жертвой пенсионера, задержанного в Санкт-Петербурге с продуктовой тележкой, где находились части тела женщины, могла стать хозяйка квартиры, которую он снимал, сообщила пресс-служба регионального главка МВД РФ. Городской главк СК РФ в субботу сообщал о задержании на лестничной площадке дома на Загородном проспекте пожилого мужчины с продуктовой тележкой, в которой были обнаружены фрагменты человеческого тела. В квартире, где проживал задержанный, также нашли человеческие останки. По факту убийства женщины возбуждено уголовное дело. Как уточняют в полиции, история началась с обнаружения участковым пакета с человеческими останками в мусорном баке рядом с одним из домов на Загородном проспекте. Правоохранители установили, что погибшей оказалась 63-летняя уроженка города Кемь в Карелии. Она и была хозяйкой квартиры, которую снимал 77-летний задержанный пенсионер. "По оперативной информации, между хозяйкой квартиры и квартиросъемщиком произошел конфликт, в ходе которого последний мог убить свою обидчицу, а для того, чтобы скрыть следы преступления, расчленить тело и выбросить в помойку", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20250307/stavropole-2003612460.html

https://ria.ru/20250305/arest-2003272973.html

россия

санкт-петербург

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происшествия, россия, санкт-петербург, кемь, следственный комитет россии (ск рф)