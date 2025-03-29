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В Петербурге загорелся ресторан - РИА Новости, 29.03.2025
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23:20 29.03.2025
https://ria.ru/20250329/peterburg-2008186771.html
В Петербурге загорелся ресторан
В Петербурге загорелся ресторан - РИА Новости, 29.03.2025
В Петербурге загорелся ресторан
Пожар произошел на кухне ресторана в Санкт-Петербурге, пострадал мужчина, из опасной зоны было эвакуировано 11 человек, в том числе шесть детей, сообщает... РИА Новости, 29.03.2025
2025-03-29T23:20:00+03:00
2025-03-29T23:20:00+03:00
происшествия
коммерческая недвижимость
санкт-петербург
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 29 мар - РИА Новости. Пожар произошел на кухне ресторана в Санкт-Петербурге, пострадал мужчина, из опасной зоны было эвакуировано 11 человек, в том числе шесть детей, сообщает городское ГУМЧС. Пожар произошел в ресторане в Василеостровском районе. В помещении кухни площадью 80 квадратных метров происходило горение обстановки на площади 20 квадратных метров. В 22.12 пожар был ликвидирован. "По уточненной информации, из опасной зоны эвакуированы 11 человек, из них шесть детей. В результате пожара пострадал мужчина, госпитализирован в медицинское учреждение", - говорится в сообщении. Уточняется, что к ликвидации пожара привлекались от МЧС три единицы техники и 15 человек.
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происшествия, коммерческая недвижимость, санкт-петербург, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Коммерческая недвижимость, Санкт-Петербург, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Петербурге загорелся ресторан

В Петербурге на кухне ресторана произошел пожар, пострадал мужчина

© РИА Новости / МЧС РФ | Перейти в медиабанкТушение пожара
Тушение пожара - РИА Новости, 1920, 29.03.2025
© РИА Новости / МЧС РФ
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Тушение пожара. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 29 мар - РИА Новости. Пожар произошел на кухне ресторана в Санкт-Петербурге, пострадал мужчина, из опасной зоны было эвакуировано 11 человек, в том числе шесть детей, сообщает городское ГУМЧС.
Пожар произошел в ресторане в Василеостровском районе. В помещении кухни площадью 80 квадратных метров происходило горение обстановки на площади 20 квадратных метров. В 22.12 пожар был ликвидирован.
«
"По уточненной информации, из опасной зоны эвакуированы 11 человек, из них шесть детей. В результате пожара пострадал мужчина, госпитализирован в медицинское учреждение", - говорится в сообщении.
Уточняется, что к ликвидации пожара привлекались от МЧС три единицы техники и 15 человек.
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