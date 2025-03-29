https://ria.ru/20250329/peterburg-2008186771.html

В Петербурге загорелся ресторан

В Петербурге загорелся ресторан - РИА Новости, 29.03.2025

В Петербурге загорелся ресторан

Пожар произошел на кухне ресторана в Санкт-Петербурге, пострадал мужчина, из опасной зоны было эвакуировано 11 человек, в том числе шесть детей, сообщает... РИА Новости, 29.03.2025

2025-03-29T23:20:00+03:00

2025-03-29T23:20:00+03:00

2025-03-29T23:20:00+03:00

происшествия

коммерческая недвижимость

санкт-петербург

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 29 мар - РИА Новости. Пожар произошел на кухне ресторана в Санкт-Петербурге, пострадал мужчина, из опасной зоны было эвакуировано 11 человек, в том числе шесть детей, сообщает городское ГУМЧС. Пожар произошел в ресторане в Василеостровском районе. В помещении кухни площадью 80 квадратных метров происходило горение обстановки на площади 20 квадратных метров. В 22.12 пожар был ликвидирован. "По уточненной информации, из опасной зоны эвакуированы 11 человек, из них шесть детей. В результате пожара пострадал мужчина, госпитализирован в медицинское учреждение", - говорится в сообщении. Уточняется, что к ликвидации пожара привлекались от МЧС три единицы техники и 15 человек.

https://ria.ru/20241028/mchs-1980419269.html

санкт-петербург

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, коммерческая недвижимость, санкт-петербург, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)