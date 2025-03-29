https://ria.ru/20250329/peterburg-2008161267.html
В Петербурге задержали мужчину с тележкой, где нашли человеческие останки
В Петербурге задержали мужчину с тележкой, где нашли человеческие останки - РИА Новости, 29.03.2025
В Петербурге задержали мужчину с тележкой, где нашли человеческие останки
Мужчину с продуктовой тележкой, в которой были обнаружены фрагменты человеческого тела, задержали в Санкт-Петербурге, сообщает городское ГСУ СК в... РИА Новости, 29.03.2025
2025-03-29T18:21:00+03:00
2025-03-29T18:21:00+03:00
2025-03-29T19:05:00+03:00
происшествия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 29 мар — РИА Новости. Мужчину с продуктовой тележкой, в которой были обнаружены фрагменты человеческого тела, задержали в Санкт-Петербурге, сообщает городское ГСУ СК в Telegram-канале. "По данным следствия, 29 марта на лестничной площадке дома по улице Загородной участковым уполномоченным полиции был остановлен 78-летний мужчина с продуктовой тележкой, в которой были обнаружены фрагменты человеческого тела. <…> В квартире, расположенной в этой же парадной, где проживал задержанный, также обнаружены человеческие останки", — говорится в сообщении. Возбуждено уголовное дело по статье "Убийство". Как добавили в ведомстве, на место происшествия незамедлительно выехала следственно-оперативная группа. Следователи и криминалисты работают на месте происшествия. По результатам осмотра назначат комплекс судебных экспертиз.
https://ria.ru/20250301/peterburg-2002469385.html
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Обыск в квартире петербуржца, которого задержали с продуктовой тележкой, в которой находились фрагменты человеческого тела
В Санкт-Петербурге задержали 78-летнего мужчину с продуктовой тележкой, в которой были обнаружены фрагменты человеческого тела, возбуждено уголовное дело по факту убийства женщины, сообщает ГСУСК по городу
2025-03-29T18:21
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происшествия, санкт-петербург, россия, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Санкт-Петербург, Россия, Следственный комитет России (СК РФ)
В Петербурге задержали мужчину с тележкой, где нашли человеческие останки
В Петербурге задержали мужчину с тележкой, в которой нашли человеческие останки