https://ria.ru/20250329/peterburg-2008161267.html

В Петербурге задержали мужчину с тележкой, где нашли человеческие останки

В Петербурге задержали мужчину с тележкой, где нашли человеческие останки - РИА Новости, 29.03.2025

В Петербурге задержали мужчину с тележкой, где нашли человеческие останки

Мужчину с продуктовой тележкой, в которой были обнаружены фрагменты человеческого тела, задержали в Санкт-Петербурге, сообщает городское ГСУ СК в... РИА Новости, 29.03.2025

2025-03-29T18:21:00+03:00

2025-03-29T18:21:00+03:00

2025-03-29T19:05:00+03:00

происшествия

санкт-петербург

россия

следственный комитет россии (ск рф)

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 29 мар — РИА Новости. Мужчину с продуктовой тележкой, в которой были обнаружены фрагменты человеческого тела, задержали в Санкт-Петербурге, сообщает городское ГСУ СК в Telegram-канале. "По данным следствия, 29 марта на лестничной площадке дома по улице Загородной участковым уполномоченным полиции был остановлен 78-летний мужчина с продуктовой тележкой, в которой были обнаружены фрагменты человеческого тела. <…> В квартире, расположенной в этой же парадной, где проживал задержанный, также обнаружены человеческие останки", — говорится в сообщении. Возбуждено уголовное дело по статье "Убийство". Как добавили в ведомстве, на место происшествия незамедлительно выехала следственно-оперативная группа. Следователи и криминалисты работают на месте происшествия. По результатам осмотра назначат комплекс судебных экспертиз.

https://ria.ru/20250301/peterburg-2002469385.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Обыск в квартире петербуржца, которого задержали с продуктовой тележкой, в которой находились фрагменты человеческого тела В Санкт-Петербурге задержали 78-летнего мужчину с продуктовой тележкой, в которой были обнаружены фрагменты человеческого тела, возбуждено уголовное дело по факту убийства женщины, сообщает ГСУСК по городу 2025-03-29T18:21 true PT0M29S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, санкт-петербург, россия, следственный комитет россии (ск рф)