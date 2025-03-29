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Косачев назвал заявление Кос о Вулине грубым вмешательством в дела Сербии
Косачев назвал заявление Кос о Вулине грубым вмешательством в дела Сербии - РИА Новости, 29.03.2025
Косачев назвал заявление Кос о Вулине грубым вмешательством в дела Сербии
Заявление еврокомиссара по вопросам расширения Марты Кос относительно вице-премьера Сербии Александра Вулина является прямым, бесцеремонным и грубым... РИА Новости, 29.03.2025
2025-03-29T17:20:00+03:00
2025-03-29T17:20:00+03:00
2025-03-29T17:20:00+03:00
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МОСКВА, 29 мар – РИА Новости. Заявление еврокомиссара по вопросам расширения Марты Кос относительно вице-премьера Сербии Александра Вулина является прямым, бесцеремонным и грубым вмешательством в дела Белграда, заявил РИА Новости вице-спикер Совфеда Константин Косачев. Кос стала указывать сербскому руководству, что вице-премьер Сербии Александр Вулин не должен войти в состав нового правительства после того, как он заявил в интервью РИА Новости, что Сербия никогда не станет членом ЕС, но может вступить в БРИКС и поблагодарил российские спецслужбы за помощь сербским властям в борьбе с массовыми протестами в стране. "Вне всякого сомнения, прямое, бесцеремонное и грубое вмешательство (в дела Сербии - ред.)", - сказал Косачев. Он не стал говорить о том, какой может быть ответная реакция Белграда. "Это должны определять власти самой Сербии, мы никогда не вмешивались и не будем вмешиваться в их дела, в отличие от ЕС", - подчеркнул вице-спикер Совфеда.
https://ria.ru/20241013/serbiya-1977846203.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сербия, белград (город), александр вулин, константин косачев, евросоюз, брикс, совет федерации рф
В мире, Сербия, Белград (город), Александр Вулин, Константин Косачев, Евросоюз, БРИКС, Совет Федерации РФ
Косачев назвал заявление Кос о Вулине грубым вмешательством в дела Сербии
Косачев о заявлении еврокомиссара Кос: бесцеремонное вмешательство в дела Сербии