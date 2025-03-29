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Косачев назвал заявление Кос о Вулине грубым вмешательством в дела Сербии - РИА Новости, 29.03.2025
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17:20 29.03.2025
https://ria.ru/20250329/kosachev-2008154973.html
Косачев назвал заявление Кос о Вулине грубым вмешательством в дела Сербии
Косачев назвал заявление Кос о Вулине грубым вмешательством в дела Сербии - РИА Новости, 29.03.2025
Косачев назвал заявление Кос о Вулине грубым вмешательством в дела Сербии
Заявление еврокомиссара по вопросам расширения Марты Кос относительно вице-премьера Сербии Александра Вулина является прямым, бесцеремонным и грубым... РИА Новости, 29.03.2025
2025-03-29T17:20:00+03:00
2025-03-29T17:20:00+03:00
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МОСКВА, 29 мар – РИА Новости. Заявление еврокомиссара по вопросам расширения Марты Кос относительно вице-премьера Сербии Александра Вулина является прямым, бесцеремонным и грубым вмешательством в дела Белграда, заявил РИА Новости вице-спикер Совфеда Константин Косачев. Кос стала указывать сербскому руководству, что вице-премьер Сербии Александр Вулин не должен войти в состав нового правительства после того, как он заявил в интервью РИА Новости, что Сербия никогда не станет членом ЕС, но может вступить в БРИКС и поблагодарил российские спецслужбы за помощь сербским властям в борьбе с массовыми протестами в стране. "Вне всякого сомнения, прямое, бесцеремонное и грубое вмешательство (в дела Сербии - ред.)", - сказал Косачев. Он не стал говорить о том, какой может быть ответная реакция Белграда. "Это должны определять власти самой Сербии, мы никогда не вмешивались и не будем вмешиваться в их дела, в отличие от ЕС", - подчеркнул вице-спикер Совфеда.
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в мире, сербия, белград (город), александр вулин, константин косачев, евросоюз, брикс, совет федерации рф
В мире, Сербия, Белград (город), Александр Вулин, Константин Косачев, Евросоюз, БРИКС, Совет Федерации РФ
Косачев назвал заявление Кос о Вулине грубым вмешательством в дела Сербии

Косачев о заявлении еврокомиссара Кос: бесцеремонное вмешательство в дела Сербии

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкКонстантин Косачев
Константин Косачев - РИА Новости, 1920, 29.03.2025
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Константин Косачев. Архивное фото
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МОСКВА, 29 мар – РИА Новости. Заявление еврокомиссара по вопросам расширения Марты Кос относительно вице-премьера Сербии Александра Вулина является прямым, бесцеремонным и грубым вмешательством в дела Белграда, заявил РИА Новости вице-спикер Совфеда Константин Косачев.
Кос стала указывать сербскому руководству, что вице-премьер Сербии Александр Вулин не должен войти в состав нового правительства после того, как он заявил в интервью РИА Новости, что Сербия никогда не станет членом ЕС, но может вступить в БРИКС и поблагодарил российские спецслужбы за помощь сербским властям в борьбе с массовыми протестами в стране.
«
"Вне всякого сомнения, прямое, бесцеремонное и грубое вмешательство (в дела Сербии - ред.)", - сказал Косачев.
Он не стал говорить о том, какой может быть ответная реакция Белграда. "Это должны определять власти самой Сербии, мы никогда не вмешивались и не будем вмешиваться в их дела, в отличие от ЕС", - подчеркнул вице-спикер Совфеда.
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В миреСербияБелград (город)Александр ВулинКонстантин КосачевЕвросоюзБРИКССовет Федерации РФ
 
 
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