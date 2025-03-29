https://ria.ru/20250329/kos-2008137254.html

Кос призвала не брать Вулина в правительство Сербии из-за его интервью

Кос призвала не брать Вулина в правительство Сербии из-за его интервью - РИА Новости, 29.03.2025

Кос призвала не брать Вулина в правительство Сербии из-за его интервью

Еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос заявила, что вице-премьер Сербии Александр Вулин не должен войти в состав нового правительства Сербии после того,... РИА Новости, 29.03.2025

2025-03-29T15:26:00+03:00

2025-03-29T15:26:00+03:00

2025-03-29T15:26:00+03:00

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БЕЛГРАД, 29 мар – РИА Новости. Еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос заявила, что вице-премьер Сербии Александр Вулин не должен войти в состав нового правительства Сербии после того, как он заявил в интервью РИА Новости, что Сербия никогда не станет членом ЕС, но может вступить в БРИКС и поблагодарил российские спецслужбы за помощь сербским властям в борьбе с массовыми протестами в стране. В эфире телеканала N1 Словения ведущий попросил еврокомиссара прокомментировать то, что после встречи Кос с президентом Сербии Александром Вучичем 19 марта и перед встречей Вучича с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен 25 марта Вулин в интервью РИА Новости поблагодарил российские спецслужбы за помощь в борьбе сербских властей со студенческими протестами и сказал, что Сербия никогда не станет членом ЕС, но вступит в БРИКС с РФ и КНР. "Надеюсь, что господин Вулин не будет в новом правительстве. Потому что тот, кто действует антиевропейски, не может в то же время вести Сербию в ЕС", - ответила еврокомиссар по вопросам расширения. Кос добавила, что "флирт с Москвой" не поможет официальному Белграду на европейском пути. Скупщина Сербии в середине марта констатировала отставку премьера Милоша Вучевича, заявление о которой он подал еще 28 января на фоне массовых протестов из-за гибели 15 человек при обрушении бетонного козырька на железнодорожном вокзале в городе Нови-Сад 1 ноября. Новый состав правительства должен быть избран в парламенте до 18 апреля, иначе внеочередные парламентские выборы будут назначены в июне. Вице-премьер Сербии Вулин 24 марта заявил РИА Новости о том, что в Скупщине (парламенте) Сербии была учреждена группа по сотрудничеству с БРИКС, сейчас она проходит процедуру оформления. По словам политика, БРИКС пробудил надежду в то, что может быть более справедливый мир, Сербия следит за развитием объединения. Глава Еврокомиссии фон дер Ляйен сообщила в 2023 году, что Евросоюз намерен инвестировать шесть миллиардов евро на поддержку реформ в государствах Западных Балкан с целью их последующей интеграции в союз. Брюссель в рамках этого пакета выделяет для Белграда 1 миллиард 580 миллионов евро. Пять стран Западных Балкан - Албания, Босния и Герцеговина, Северная Македония, Черногория и Сербия - имеют статус официальных кандидатов на вступление в ЕС. Заявку на присоединение также подало самопровозглашенное Косово. Получение статуса кандидата является лишь началом достаточно длительного пути по вступлению в ЕС. Турция находится в статусе кандидата с 1999 года, Северная Македония - с 2005-го, Черногория - с 2010-го, а Сербия - с 2012-го. Последней на данный момент в ЕС вступила Хорватия - это произошло в 2013 году, причем процесс занял десять лет.

https://ria.ru/20250324/serbiya-2006846170.html

https://ria.ru/20250320/serbija-2006335251.html

https://ria.ru/20250326/belgrad-2007572033.html

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Варвара Скокшина

в мире, сербия, белград (город), северная македония, александр вулин, урсула фон дер ляйен, александр вучич, евросоюз, брикс, еврокомиссия