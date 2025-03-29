Рейтинг@Mail.ru
Кос призвала не брать Вулина в правительство Сербии из-за его интервью - РИА Новости, 29.03.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:26 29.03.2025
https://ria.ru/20250329/kos-2008137254.html
Кос призвала не брать Вулина в правительство Сербии из-за его интервью
Кос призвала не брать Вулина в правительство Сербии из-за его интервью - РИА Новости, 29.03.2025
Кос призвала не брать Вулина в правительство Сербии из-за его интервью
Еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос заявила, что вице-премьер Сербии Александр Вулин не должен войти в состав нового правительства Сербии после того,... РИА Новости, 29.03.2025
2025-03-29T15:26:00+03:00
2025-03-29T15:26:00+03:00
в мире
сербия
белград (город)
северная македония
александр вулин
урсула фон дер ляйен
александр вучич
евросоюз
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/17/1979668679_0:127:3066:1852_1920x0_80_0_0_3d1ff4e6ac7544e23cb20fbfb61c7cea.jpg
БЕЛГРАД, 29 мар – РИА Новости. Еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос заявила, что вице-премьер Сербии Александр Вулин не должен войти в состав нового правительства Сербии после того, как он заявил в интервью РИА Новости, что Сербия никогда не станет членом ЕС, но может вступить в БРИКС и поблагодарил российские спецслужбы за помощь сербским властям в борьбе с массовыми протестами в стране. В эфире телеканала N1 Словения ведущий попросил еврокомиссара прокомментировать то, что после встречи Кос с президентом Сербии Александром Вучичем 19 марта и перед встречей Вучича с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен 25 марта Вулин в интервью РИА Новости поблагодарил российские спецслужбы за помощь в борьбе сербских властей со студенческими протестами и сказал, что Сербия никогда не станет членом ЕС, но вступит в БРИКС с РФ и КНР. "Надеюсь, что господин Вулин не будет в новом правительстве. Потому что тот, кто действует антиевропейски, не может в то же время вести Сербию в ЕС", - ответила еврокомиссар по вопросам расширения. Кос добавила, что "флирт с Москвой" не поможет официальному Белграду на европейском пути. Скупщина Сербии в середине марта констатировала отставку премьера Милоша Вучевича, заявление о которой он подал еще 28 января на фоне массовых протестов из-за гибели 15 человек при обрушении бетонного козырька на железнодорожном вокзале в городе Нови-Сад 1 ноября. Новый состав правительства должен быть избран в парламенте до 18 апреля, иначе внеочередные парламентские выборы будут назначены в июне. Вице-премьер Сербии Вулин 24 марта заявил РИА Новости о том, что в Скупщине (парламенте) Сербии была учреждена группа по сотрудничеству с БРИКС, сейчас она проходит процедуру оформления. По словам политика, БРИКС пробудил надежду в то, что может быть более справедливый мир, Сербия следит за развитием объединения. Глава Еврокомиссии фон дер Ляйен сообщила в 2023 году, что Евросоюз намерен инвестировать шесть миллиардов евро на поддержку реформ в государствах Западных Балкан с целью их последующей интеграции в союз. Брюссель в рамках этого пакета выделяет для Белграда 1 миллиард 580 миллионов евро. Пять стран Западных Балкан - Албания, Босния и Герцеговина, Северная Македония, Черногория и Сербия - имеют статус официальных кандидатов на вступление в ЕС. Заявку на присоединение также подало самопровозглашенное Косово. Получение статуса кандидата является лишь началом достаточно длительного пути по вступлению в ЕС. Турция находится в статусе кандидата с 1999 года, Северная Македония - с 2005-го, Черногория - с 2010-го, а Сербия - с 2012-го. Последней на данный момент в ЕС вступила Хорватия - это произошло в 2013 году, причем процесс занял десять лет.
https://ria.ru/20250324/serbiya-2006846170.html
https://ria.ru/20250320/serbija-2006335251.html
https://ria.ru/20250326/belgrad-2007572033.html
сербия
белград (город)
северная македония
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/17/1979668679_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_cdb870af787ae624667dd85781ed0b43.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сербия, белград (город), северная македония, александр вулин, урсула фон дер ляйен, александр вучич, евросоюз, брикс, еврокомиссия
В мире, Сербия, Белград (город), Северная Македония, Александр Вулин, Урсула фон дер Ляйен, Александр Вучич, Евросоюз, БРИКС, Еврокомиссия
Кос призвала не брать Вулина в правительство Сербии из-за его интервью

Кос призвала не брать Вулина в правительство Сербии из-за интервью РИА Новости

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкВице-премьер Сербии Александр Вулин
Вице-премьер Сербии Александр Вулин - РИА Новости, 1920, 29.03.2025
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
Вице-премьер Сербии Александр Вулин. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
БЕЛГРАД, 29 мар – РИА Новости. Еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос заявила, что вице-премьер Сербии Александр Вулин не должен войти в состав нового правительства Сербии после того, как он заявил в интервью РИА Новости, что Сербия никогда не станет членом ЕС, но может вступить в БРИКС и поблагодарил российские спецслужбы за помощь сербским властям в борьбе с массовыми протестами в стране.
В эфире телеканала N1 Словения ведущий попросил еврокомиссара прокомментировать то, что после встречи Кос с президентом Сербии Александром Вучичем 19 марта и перед встречей Вучича с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен 25 марта Вулин в интервью РИА Новости поблагодарил российские спецслужбы за помощь в борьбе сербских властей со студенческими протестами и сказал, что Сербия никогда не станет членом ЕС, но вступит в БРИКС с РФ и КНР.
Акция протеста оппозиции в Белграде, Сербия - РИА Новости, 1920, 24.03.2025
Вулин назвал причину протестов в Белграде
24 марта, 03:20
"Надеюсь, что господин Вулин не будет в новом правительстве. Потому что тот, кто действует антиевропейски, не может в то же время вести Сербию в ЕС", - ответила еврокомиссар по вопросам расширения. Кос добавила, что "флирт с Москвой" не поможет официальному Белграду на европейском пути.
Скупщина Сербии в середине марта констатировала отставку премьера Милоша Вучевича, заявление о которой он подал еще 28 января на фоне массовых протестов из-за гибели 15 человек при обрушении бетонного козырька на железнодорожном вокзале в городе Нови-Сад 1 ноября. Новый состав правительства должен быть избран в парламенте до 18 апреля, иначе внеочередные парламентские выборы будут назначены в июне.
Вице-премьер Сербии Вулин 24 марта заявил РИА Новости о том, что в Скупщине (парламенте) Сербии была учреждена группа по сотрудничеству с БРИКС, сейчас она проходит процедуру оформления. По словам политика, БРИКС пробудил надежду в то, что может быть более справедливый мир, Сербия следит за развитием объединения.
Государственный флаг Республики Сербия - РИА Новости, 1920, 20.03.2025
Сербия никогда не станет членом ЕС, заявил вице-премьер Вулин
20 марта, 23:13
Глава Еврокомиссии фон дер Ляйен сообщила в 2023 году, что Евросоюз намерен инвестировать шесть миллиардов евро на поддержку реформ в государствах Западных Балкан с целью их последующей интеграции в союз. Брюссель в рамках этого пакета выделяет для Белграда 1 миллиард 580 миллионов евро.
Пять стран Западных Балкан - Албания, Босния и Герцеговина, Северная Македония, Черногория и Сербия - имеют статус официальных кандидатов на вступление в ЕС. Заявку на присоединение также подало самопровозглашенное Косово.
Получение статуса кандидата является лишь началом достаточно длительного пути по вступлению в ЕС. Турция находится в статусе кандидата с 1999 года, Северная Македония - с 2005-го, Черногория - с 2010-го, а Сербия - с 2012-го. Последней на данный момент в ЕС вступила Хорватия - это произошло в 2013 году, причем процесс занял десять лет.
Протестующие студенты и сторонники оппозиции перекрыли Бранков мост в центре Белграда - РИА Новости, 1920, 26.03.2025
Вучевич заявил, что протестующие в Сербии раздражают граждан
26 марта, 21:19
 
В миреСербияБелград (город)Северная МакедонияАлександр ВулинУрсула фон дер ЛяйенАлександр ВучичЕвросоюзБРИКСЕврокомиссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала