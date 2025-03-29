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Федор Конюхов досрочно завершил путешествие через океан - РИА Новости, 29.03.2025
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16:37 29.03.2025 (обновлено: 16:44 29.03.2025)
https://ria.ru/20250329/konyukhov-2008148503.html
Федор Конюхов досрочно завершил путешествие через океан
Федор Конюхов досрочно завершил путешествие через океан - РИА Новости, 29.03.2025
Федор Конюхов досрочно завершил путешествие через океан
Российский путешественник и священник Федор Конюхов досрочно завершил переход от Южной Америки до Австралии из-за поломки лодки, сообщил экспедиционный штаб в... РИА Новости, 29.03.2025
2025-03-29T16:37:00+03:00
2025-03-29T16:44:00+03:00
австралия
южная америка
тихий океан
федор конюхов
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МОСКВА, 29 мар — РИА Новости. Российский путешественник и священник Федор Конюхов досрочно завершил переход от Южной Америки до Австралии из-за поломки лодки, сообщил экспедиционный штаб в Telegram-канале."После оценки всех повреждений и неисправностей на борту весельной лодки команда предложила Федору Конюхову завершить переход по техническим причинам и эвакуироваться на борт проходящего судна", — говорится в публикации.Отмечается, что такое решение поддержали все партнеры проекта.В статье также указывается, что из-за выхода из строя ключевых систем управления лодкой ее не удастся удерживать на заданном курсе во время штормов, что может привести к серьезным неблагоприятным последствиям.Ранее в среду путешественник сообщил о поломке стационарного опреснителя.Федор Конюхов начал экспедицию от мыса Горн в направлении Австралии 5 декабря 2024 года. Нынешнее путешествие – второй этап кругосветного маршрута в Южном океане. С декабря 2018 по май 2019 года Федор Конюхов на весельной лодке "Акрос" совершил первый в истории переход в южном Тихом океане по маршруту Новая Зеландия - мыс Горн. Как отмечал ранее Оскар Конюхов, впервые в истории человечества весельная лодка будет находиться в этих широтах: от мыса Горн по Южной Атлантике и через Южный Индийский океан в сторону Австралии еще никто не ходил.
https://ria.ru/20211212/konyukhov-1763115981.html
австралия
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австралия, южная америка, тихий океан, федор конюхов
Австралия, Южная Америка, Тихий океан, Федор Конюхов
Федор Конюхов досрочно завершил путешествие через океан

Конюхов завершил переход от Южной Америки до Австралии из-за поломки лодки

© Фото : Фёдор Конюхов/TelegramФедор Конюхов на вёсельной лодке "Акрос"
Федор Конюхов на вёсельной лодке Акрос - РИА Новости, 1920, 29.03.2025
© Фото : Фёдор Конюхов/Telegram
Федор Конюхов на вёсельной лодке "Акрос". Архивное фото
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МОСКВА, 29 мар — РИА Новости. Российский путешественник и священник Федор Конюхов досрочно завершил переход от Южной Америки до Австралии из-за поломки лодки, сообщил экспедиционный штаб в Telegram-канале.
"После оценки всех повреждений и неисправностей на борту весельной лодки команда предложила Федору Конюхову завершить переход по техническим причинам и эвакуироваться на борт проходящего судна", — говорится в публикации.
Отмечается, что такое решение поддержали все партнеры проекта.
В статье также указывается, что из-за выхода из строя ключевых систем управления лодкой ее не удастся удерживать на заданном курсе во время штормов, что может привести к серьезным неблагоприятным последствиям.
Ранее в среду путешественник сообщил о поломке стационарного опреснителя.
Федор Конюхов начал экспедицию от мыса Горн в направлении Австралии 5 декабря 2024 года. Нынешнее путешествие – второй этап кругосветного маршрута в Южном океане. С декабря 2018 по май 2019 года Федор Конюхов на весельной лодке "Акрос" совершил первый в истории переход в южном Тихом океане по маршруту Новая Зеландия - мыс Горн. Как отмечал ранее Оскар Конюхов, впервые в истории человечества весельная лодка будет находиться в этих широтах: от мыса Горн по Южной Атлантике и через Южный Индийский океан в сторону Австралии еще никто не ходил.
Федор Конюхов - РИА Новости, 1920, 12.12.2021
Биография Федора Конюхова
12 декабря 2021, 02:06
 
АвстралияЮжная АмерикаТихий океанФедор Конюхов
 
 
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