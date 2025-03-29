Федор Конюхов досрочно завершил путешествие через океан
Конюхов завершил переход от Южной Америки до Австралии из-за поломки лодки
Федор Конюхов на вёсельной лодке "Акрос". Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 мар — РИА Новости. Российский путешественник и священник Федор Конюхов досрочно завершил переход от Южной Америки до Австралии из-за поломки лодки, сообщил экспедиционный штаб в Telegram-канале.
"После оценки всех повреждений и неисправностей на борту весельной лодки команда предложила Федору Конюхову завершить переход по техническим причинам и эвакуироваться на борт проходящего судна", — говорится в публикации.
Отмечается, что такое решение поддержали все партнеры проекта.
В статье также указывается, что из-за выхода из строя ключевых систем управления лодкой ее не удастся удерживать на заданном курсе во время штормов, что может привести к серьезным неблагоприятным последствиям.
Ранее в среду путешественник сообщил о поломке стационарного опреснителя.
Федор Конюхов начал экспедицию от мыса Горн в направлении Австралии 5 декабря 2024 года. Нынешнее путешествие – второй этап кругосветного маршрута в Южном океане. С декабря 2018 по май 2019 года Федор Конюхов на весельной лодке "Акрос" совершил первый в истории переход в южном Тихом океане по маршруту Новая Зеландия - мыс Горн. Как отмечал ранее Оскар Конюхов, впервые в истории человечества весельная лодка будет находиться в этих широтах: от мыса Горн по Южной Атлантике и через Южный Индийский океан в сторону Австралии еще никто не ходил.
Биография Федора Конюхова
12 декабря 2021, 02:06