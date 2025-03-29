Гуцул поблагодарила всех за поддержку после ареста
Гуцул поблагодарила всех, кто выразил ей поддержку после ареста
© РИА Новости / Дмитрий Осматеско | Перейти в медиабанкГлава Гагаузии Евгения Гуцул после окончания заседания суда сектора Чеканы в Кишиневе
Глава Гагаузии Евгения Гуцул после окончания заседания суда сектора Чеканы в Кишиневе. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 29 мар - РИА Новости. Глава Гагаузии Евгения Гуцул в обращении поблагодарила всех политиков, общественных деятелей и простых граждан, кто выразил ей поддержку после ареста.
Районный суд Кишинева в пятницу частично удовлетворил запрос прокуроров и вынес решение об аресте Гуцул сроком на 20 суток. Сторона защиты намерена опротестовать это решение.
"От всей души благодарю всех, кто не остался в стороне: политиков, партии, общественных деятелей, журналистов и простых граждан, открыто выразивших поддержку в этот трудный момент. Ваша солидарность дает мне силы и уверенность в том, что мы победим! Ваша поддержка греет меня в этой каменной клетке. Вы доказали — мы не одиноки, нас много и мы сильнее любой лжи", - говорится в обращении, опубликованном в Telegram-канале исполкома, который Гуцул возглавляет. Обращение передано через адвокатов главы Гагаузии.
По словам Гуцул, ее арест — лишь испытание.
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"Которое мы пройдем с достоинством. Я верю в нашу правду, в силу народа и в то, что справедливость восторжествует", - отметила она.
Гуцул задержали 25 марта в аэропорту Кишинева и доставили в Национальный антикоррупционный центр. В центре сообщили, что ее задержали на 72 часа в рамках дела о нарушении порядка управления избирательными фондами, незаконном финансировании конкурентов на выборах и подделке документов. В четверг Гуцул через своих адвокатов обратилась с заявлениями к президентам РФ и Турции Владимиру Путину и Реджепу Тайипу Эрдогану, сообщив, что ее задержание по абсурдным и политически мотивированным обвинениям стало лишь звеном в цепи "масштабной и циничной кампании центральных властей Молдавии по уничтожению Гагаузской автономии", ее особого правового статуса, закреплённого конституцией Молдавии. Она призвала помочь в решении кризиса.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова надеется, что в деле о задержании Гуцул будут соблюдены законность и демократические принципы. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Кишинев должен отказаться от методов давления и предоставить свободу всем политическим силам в стране.