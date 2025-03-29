https://ria.ru/20250329/gutsul-2008157008.html
Гуцул назвала свой арест попыткой растоптать волю гагаузского народа
Гуцул назвала свой арест попыткой растоптать волю гагаузского народа - РИА Новости, 29.03.2025
Гуцул назвала свой арест попыткой растоптать волю гагаузского народа
Глава Гагаузии Евгения Гуцул в обращении назвала свой арест попыткой властей Молдавии растоптать волю гагаузского народа. РИА Новости, 29.03.2025
2025-03-29T17:38:00+03:00
2025-03-29T17:38:00+03:00
2025-03-29T18:14:00+03:00
молдавия
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КИШИНЕВ, 29 мар — РИА Новости. Глава Гагаузии Евгения Гуцул в обращении назвала свой арест попыткой властей Молдавии растоптать волю гагаузского народа.Накануне районный суд Кишинева частично удовлетворил запрос прокуроров и вынес решение об аресте политика сроком на 20 суток. Сторона защиты намерена опротестовать это решение."Это не просто давление на меня лично — это удар по всей Гагаузии, по нашим традициям самоуправления, по нашим правам и свободам. Это плевок в лицо всем нам. Это попытка растоптать нашу волю и наше право самим решать свою судьбу", — отметила она. По мнению Гуцул, все стали стали свидетелями настоящего произвола. "Вопреки здравому смыслу и закону, суд принял решение отправить меня под арест на 20 суток по абсолютно сфабрикованному, шитому белыми нитками уголовному делу", — пояснила политик.При этом она подчеркнула, что не сломлена арестом и не отречется от своих убеждений. Задержание ГуцулГлаву Гагаузии 25 марта доставили из аэропорта Кишинева в Национальный антикоррупционный центр (НАЦ), где заявили, что ее задержали на 72 часа.Как утверждают в НАЦ, прокуроры намерены требовать ареста Гуцул по делу о нарушении порядка управления финансовыми средствами избирательных фондов, незаконном финансировании конкурентов, подделке документов и деклараций, связанных с выборами в Гагаузии в 2023-м.Кроме того, НАЦ провел обыски по делу в отношении казначея, назначенного на ту избирательную кампанию.По словам адвоката, Гуцул допросили в качестве подозреваемой, виновной она себя не признает.Как заявляла официальный представитель МИД России Мария Захарова, Москва надеется, что в деле о задержании Гуцул будут соблюдены законность и демократические принципы. Она подчеркнула, что по мере приближения парламентских выборов в Молдавии оппоненты нынешних властей все чаще жалуются на произвол правоохранительных органов, и отметила, что республика уже фактически превратилась в полицейское государство.Задержание произошло на фоне обострения отношений между Кишиневом и Гагаузией. Гуцул не раз критиковала центральные власти за ущемление прав автономии и выступала за укрепление связей с Россией.Гуцул стала главой Гагаузии весной 2023 года, победив на выборах, на которых баллотировалась от оппозиционной партии "Шор". Молдавские власти объявили политсилу антиконституционной, обвинили ее в незаконном финансировании и возбудили уголовные дела против лидеров партии. Кроме того, Кишинев начал проверки результатов самих выборов.
https://ria.ru/20250328/sandu-2007814148.html
https://ria.ru/20250328/gutsul-2008034485.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
молдавия, евгения гуцул, задержание главы гагаузии гуцул, в мире, гагаузия, владимир путин, кишинев, реджеп тайип эрдоган
Молдавия, Евгения Гуцул, Задержание главы Гагаузии Гуцул, В мире, Гагаузия, Владимир Путин, Кишинев, Реджеп Тайип Эрдоган
Гуцул назвала свой арест попыткой растоптать волю гагаузского народа
Гуцул назвала свой арест попыткой Молдавии растоптать волю гагаузского народа
КИШИНЕВ, 29 мар — РИА Новости.
Глава Гагаузии Евгения Гуцул в обращении
назвала свой арест попыткой властей Молдавии растоптать волю гагаузского народа.
Накануне районный суд Кишинева
частично удовлетворил запрос прокуроров и вынес решение об аресте политика сроком на 20 суток. Сторона защиты намерена опротестовать это решение.
«
"Это не просто давление на меня лично — это удар по всей Гагаузии, по нашим традициям самоуправления, по нашим правам и свободам. Это плевок в лицо всем нам. Это попытка растоптать нашу волю и наше право самим решать свою судьбу", — отметила она.
По мнению Гуцул, все стали стали свидетелями настоящего произвола.
"Вопреки здравому смыслу и закону, суд принял решение отправить меня под арест на 20 суток по абсолютно сфабрикованному, шитому белыми нитками уголовному делу", — пояснила политик.
При этом она подчеркнула, что не сломлена арестом и не отречется от своих убеждений.
Гагаузия — автономия на юге Молдавии, которая традиционно выступает за сближение с Россией, тогда как официальный Кишинев провозгласил курс на евроинтеграцию.
Главу Гагаузии 25 марта доставили из аэропорта Кишинева в Национальный антикоррупционный центр (НАЦ), где заявили, что ее задержали на 72 часа.
Как утверждают в НАЦ, прокуроры намерены требовать ареста Гуцул по делу о нарушении порядка управления финансовыми средствами избирательных фондов, незаконном финансировании конкурентов, подделке документов и деклараций, связанных с выборами в Гагаузии в 2023-м.
Кроме того, НАЦ провел обыски по делу в отношении казначея, назначенного на ту избирательную кампанию.
По словам адвоката, Гуцул допросили в качестве подозреваемой, виновной она себя не признает.
Как заявляла официальный представитель МИД России Мария Захарова
, Москва
надеется, что в деле о задержании Гуцул будут соблюдены законность и демократические принципы. Она подчеркнула, что по мере приближения парламентских выборов в Молдавии
оппоненты нынешних властей все чаще жалуются на произвол правоохранительных органов, и отметила, что республика уже фактически превратилась в полицейское государство.
Задержание произошло на фоне обострения отношений между Кишиневом и Гагаузией. Гуцул не раз критиковала центральные власти за ущемление прав автономии и выступала за укрепление связей с Россией
.
Гуцул стала главой Гагаузии весной 2023 года, победив на выборах, на которых баллотировалась от оппозиционной партии "Шор". Молдавские власти объявили политсилу антиконституционной, обвинили ее в незаконном финансировании и возбудили уголовные дела против лидеров партии. Кроме того, Кишинев начал проверки результатов самих выборов.