https://ria.ru/20250329/gutsul-2008157008.html

Гуцул назвала свой арест попыткой растоптать волю гагаузского народа

Гуцул назвала свой арест попыткой растоптать волю гагаузского народа - РИА Новости, 29.03.2025

Гуцул назвала свой арест попыткой растоптать волю гагаузского народа

Глава Гагаузии Евгения Гуцул в обращении назвала свой арест попыткой властей Молдавии растоптать волю гагаузского народа. РИА Новости, 29.03.2025

2025-03-29T17:38:00+03:00

2025-03-29T17:38:00+03:00

2025-03-29T18:14:00+03:00

молдавия

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КИШИНЕВ, 29 мар — РИА Новости. Глава Гагаузии Евгения Гуцул в обращении назвала свой арест попыткой властей Молдавии растоптать волю гагаузского народа.Накануне районный суд Кишинева частично удовлетворил запрос прокуроров и вынес решение об аресте политика сроком на 20 суток. Сторона защиты намерена опротестовать это решение."Это не просто давление на меня лично — это удар по всей Гагаузии, по нашим традициям самоуправления, по нашим правам и свободам. Это плевок в лицо всем нам. Это попытка растоптать нашу волю и наше право самим решать свою судьбу", — отметила она. По мнению Гуцул, все стали стали свидетелями настоящего произвола. "Вопреки здравому смыслу и закону, суд принял решение отправить меня под арест на 20 суток по абсолютно сфабрикованному, шитому белыми нитками уголовному делу", — пояснила политик.При этом она подчеркнула, что не сломлена арестом и не отречется от своих убеждений. Задержание ГуцулГлаву Гагаузии 25 марта доставили из аэропорта Кишинева в Национальный антикоррупционный центр (НАЦ), где заявили, что ее задержали на 72 часа.Как утверждают в НАЦ, прокуроры намерены требовать ареста Гуцул по делу о нарушении порядка управления финансовыми средствами избирательных фондов, незаконном финансировании конкурентов, подделке документов и деклараций, связанных с выборами в Гагаузии в 2023-м.Кроме того, НАЦ провел обыски по делу в отношении казначея, назначенного на ту избирательную кампанию.По словам адвоката, Гуцул допросили в качестве подозреваемой, виновной она себя не признает.Как заявляла официальный представитель МИД России Мария Захарова, Москва надеется, что в деле о задержании Гуцул будут соблюдены законность и демократические принципы. Она подчеркнула, что по мере приближения парламентских выборов в Молдавии оппоненты нынешних властей все чаще жалуются на произвол правоохранительных органов, и отметила, что республика уже фактически превратилась в полицейское государство.Задержание произошло на фоне обострения отношений между Кишиневом и Гагаузией. Гуцул не раз критиковала центральные власти за ущемление прав автономии и выступала за укрепление связей с Россией.Гуцул стала главой Гагаузии весной 2023 года, победив на выборах, на которых баллотировалась от оппозиционной партии "Шор". Молдавские власти объявили политсилу антиконституционной, обвинили ее в незаконном финансировании и возбудили уголовные дела против лидеров партии. Кроме того, Кишинев начал проверки результатов самих выборов.

https://ria.ru/20250328/sandu-2007814148.html

https://ria.ru/20250328/gutsul-2008034485.html

https://ria.ru/20250328/gutsul-2008043371.html

https://ria.ru/20250327/shor-2007666047.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

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