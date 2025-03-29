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Органы власти Гагаузии работают в штатном режиме - РИА Новости, 29.03.2025
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10:18 29.03.2025
https://ria.ru/20250329/gagauziya-2008093065.html
Органы власти Гагаузии работают в штатном режиме
Органы власти Гагаузии работают в штатном режиме - РИА Новости, 29.03.2025
Органы власти Гагаузии работают в штатном режиме
Все органы власти Гагаузии после ареста руководителя региона Евгении Гуцул продолжают работать в штатном режиме, заявил первый замглавы автономии Илья Узун. РИА Новости, 29.03.2025
2025-03-29T10:18:00+03:00
2025-03-29T10:18:00+03:00
в мире
гагаузия
россия
кишинев
евгения гуцул
владимир путин
реджеп тайип эрдоган
задержание главы гагаузии гуцул
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КИШИНЕВ, 29 мар - РИА Новости. Все органы власти Гагаузии после ареста руководителя региона Евгении Гуцул продолжают работать в штатном режиме, заявил первый замглавы автономии Илья Узун. Районный суд Кишинева в пятницу частично удовлетворил запрос прокуроров и вынес решение об аресте Гуцул сроком на 20 суток. Сторона защиты намерена опротестовать это решение. "Мы заявляем четко и ясно: Гагаузия не сдается. Исполнительный комитет, Народное собрание Гагаузии, все органы власти автономии продолжают работать в штатном режиме. Никакого внешнего управления, никаких кишиневских назначенцев на нашей земле не будет. Мы, патриоты Гагаузии, не позволим растоптать нашу автономию и наши права", - сказал Узун в видеообращении, опубликованном на его странице в соцсети Facebook*. Он отметил, что о дальнейших шагах исполком заявит в ближайшее время. "За Гагаузию, за свободу, за Евгению Александровну Гуцул!", - подчеркнул Узун. Гуцул задержали 25 марта в аэропорту Кишинева и доставили в Национальный антикоррупционный центр. В центре сообщили, что ее задержали на 72 часа в рамках дела о нарушении порядка управления избирательными фондами, незаконном финансировании конкурентов на выборах и подделке документов. В четверг Гуцул через своих адвокатов обратилась с заявлениями к президентам РФ и Турции Владимиру Путину и Реджепу Тайипу Эрдогану, сообщив, что ее задержание по абсурдным и политически мотивированным обвинениям стало лишь звеном в цепи "масштабной и циничной кампании центральных властей Молдавии по уничтожению Гагаузской автономии", ее особого правового статуса, закреплённого конституцией Молдавии. Она призвала помочь в решении кризиса. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова надеется, что в деле о задержании Гуцул будут соблюдены законность и демократические принципы. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Кишинев должен отказаться от методов давления и предоставить свободу всем политическим силам в стране.*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
https://ria.ru/20250328/gutsul-2008043371.html
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в мире, гагаузия, россия, кишинев, евгения гуцул, владимир путин, реджеп тайип эрдоган, задержание главы гагаузии гуцул
В мире, Гагаузия, Россия, Кишинев, Евгения Гуцул, Владимир Путин, Реджеп Тайип Эрдоган, Задержание главы Гагаузии Гуцул
Органы власти Гагаузии работают в штатном режиме

Первый замглавы Гагаузии Узун заявил о штатной работе органов власти

© Sputnik / Mihai CarausГагаузия
Гагаузия - РИА Новости, 1920, 29.03.2025
© Sputnik / Mihai Caraus
Гагаузия. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 29 мар - РИА Новости. Все органы власти Гагаузии после ареста руководителя региона Евгении Гуцул продолжают работать в штатном режиме, заявил первый замглавы автономии Илья Узун.
Районный суд Кишинева в пятницу частично удовлетворил запрос прокуроров и вынес решение об аресте Гуцул сроком на 20 суток. Сторона защиты намерена опротестовать это решение.
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"Мы заявляем четко и ясно: Гагаузия не сдается. Исполнительный комитет, Народное собрание Гагаузии, все органы власти автономии продолжают работать в штатном режиме. Никакого внешнего управления, никаких кишиневских назначенцев на нашей земле не будет. Мы, патриоты Гагаузии, не позволим растоптать нашу автономию и наши права", - сказал Узун в видеообращении, опубликованном на его странице в соцсети Facebook*.
Он отметил, что о дальнейших шагах исполком заявит в ближайшее время. "За Гагаузию, за свободу, за Евгению Александровну Гуцул!", - подчеркнул Узун.
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Гуцул задержали 25 марта в аэропорту Кишинева и доставили в Национальный антикоррупционный центр. В центре сообщили, что ее задержали на 72 часа в рамках дела о нарушении порядка управления избирательными фондами, незаконном финансировании конкурентов на выборах и подделке документов. В четверг Гуцул через своих адвокатов обратилась с заявлениями к президентам РФ и Турции Владимиру Путину и Реджепу Тайипу Эрдогану, сообщив, что ее задержание по абсурдным и политически мотивированным обвинениям стало лишь звеном в цепи "масштабной и циничной кампании центральных властей Молдавии по уничтожению Гагаузской автономии", ее особого правового статуса, закреплённого конституцией Молдавии. Она призвала помочь в решении кризиса.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова надеется, что в деле о задержании Гуцул будут соблюдены законность и демократические принципы. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Кишинев должен отказаться от методов давления и предоставить свободу всем политическим силам в стране.
*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
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В миреГагаузияРоссияКишиневЕвгения ГуцулВладимир ПутинРеджеп Тайип ЭрдоганЗадержание главы Гагаузии Гуцул
 
 
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