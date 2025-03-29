https://ria.ru/20250329/gagauziya-2008093065.html

Органы власти Гагаузии работают в штатном режиме

Органы власти Гагаузии работают в штатном режиме - РИА Новости, 29.03.2025

Органы власти Гагаузии работают в штатном режиме

Все органы власти Гагаузии после ареста руководителя региона Евгении Гуцул продолжают работать в штатном режиме, заявил первый замглавы автономии Илья Узун. РИА Новости, 29.03.2025

2025-03-29T10:18:00+03:00

2025-03-29T10:18:00+03:00

2025-03-29T10:18:00+03:00

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реджеп тайип эрдоган

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КИШИНЕВ, 29 мар - РИА Новости. Все органы власти Гагаузии после ареста руководителя региона Евгении Гуцул продолжают работать в штатном режиме, заявил первый замглавы автономии Илья Узун. Районный суд Кишинева в пятницу частично удовлетворил запрос прокуроров и вынес решение об аресте Гуцул сроком на 20 суток. Сторона защиты намерена опротестовать это решение. "Мы заявляем четко и ясно: Гагаузия не сдается. Исполнительный комитет, Народное собрание Гагаузии, все органы власти автономии продолжают работать в штатном режиме. Никакого внешнего управления, никаких кишиневских назначенцев на нашей земле не будет. Мы, патриоты Гагаузии, не позволим растоптать нашу автономию и наши права", - сказал Узун в видеообращении, опубликованном на его странице в соцсети Facebook*. Он отметил, что о дальнейших шагах исполком заявит в ближайшее время. "За Гагаузию, за свободу, за Евгению Александровну Гуцул!", - подчеркнул Узун. Гуцул задержали 25 марта в аэропорту Кишинева и доставили в Национальный антикоррупционный центр. В центре сообщили, что ее задержали на 72 часа в рамках дела о нарушении порядка управления избирательными фондами, незаконном финансировании конкурентов на выборах и подделке документов. В четверг Гуцул через своих адвокатов обратилась с заявлениями к президентам РФ и Турции Владимиру Путину и Реджепу Тайипу Эрдогану, сообщив, что ее задержание по абсурдным и политически мотивированным обвинениям стало лишь звеном в цепи "масштабной и циничной кампании центральных властей Молдавии по уничтожению Гагаузской автономии", ее особого правового статуса, закреплённого конституцией Молдавии. Она призвала помочь в решении кризиса. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова надеется, что в деле о задержании Гуцул будут соблюдены законность и демократические принципы. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Кишинев должен отказаться от методов давления и предоставить свободу всем политическим силам в стране.*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

https://ria.ru/20250328/gutsul-2008043371.html

https://ria.ru/20250328/gutsul-2008034485.html

https://ria.ru/20250328/gutsul-2008037667.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, гагаузия, россия, кишинев, евгения гуцул, владимир путин, реджеп тайип эрдоган, задержание главы гагаузии гуцул