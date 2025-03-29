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Первый замглавы Гагаузии обратился к жителям автономии после ареста Гуцул - РИА Новости, 29.03.2025
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10:07 29.03.2025 (обновлено: 10:16 29.03.2025)
https://ria.ru/20250329/gagauziya-2008091878.html
Первый замглавы Гагаузии обратился к жителям автономии после ареста Гуцул
Первый замглавы Гагаузии обратился к жителям автономии после ареста Гуцул - РИА Новости, 29.03.2025
Первый замглавы Гагаузии обратился к жителям автономии после ареста Гуцул
Первый замглавы Гагаузии Илья Узун призвал жителей автономии после ареста руководителя региона Евгении Гуцул сплотиться, не поддаваться на провокации, но и не... РИА Новости, 29.03.2025
2025-03-29T10:07:00+03:00
2025-03-29T10:16:00+03:00
гагаузия
в мире
евгения гуцул
задержание главы гагаузии гуцул
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КИШИНЕВ, 29 мар - РИА Новости. Первый замглавы Гагаузии Илья Узун призвал жителей автономии после ареста руководителя региона Евгении Гуцул сплотиться, не поддаваться на провокации, но и не молчать.Районный суд Кишинева в пятницу частично удовлетворил запрос прокуроров и вынес решение об аресте Гуцул сроком на 20 суток. Сторона защиты намерена опротестовать это решение."Призываю всех гагаузов, всех, кому дорога справедливость, сплотиться в этот тяжелый час, не поддаваться на провокации, но и не молчать. Пусть в Кишиневе знают. Чем сильнее они давят, тем мощнее будет наш ответ. Евгения Гуцул - герой Гагаузии, и ее борьба - это наша общая борьба. Мы не отступим. Мы победим", - сказал Узун в видеообращении, опубликованном на его странице в соцсети Facebook*.Он отметил, что в Гагаузии сделают все возможное и невозможное, чтобы добиться освобождения Гуцул. "Обращения в международные организации, давление на режим через мирные протесты, юридическая борьба - ни один метод не останется неиспользованным", - пояснил он.Гуцул задержали 25 марта в аэропорту Кишинева и доставили в Национальный антикоррупционный центр. В центре сообщили, что ее задержали на 72 часа в рамках дела о нарушении порядка управления избирательными фондами, незаконном финансировании конкурентов на выборах и подделке документов. В четверг Гуцул через своих адвокатов обратилась с заявлениями к президентам РФ и Турции Владимиру Путину и Реджепу Тайипу Эрдогану, сообщив, что ее задержание по абсурдным и политически мотивированным обвинениям стало лишь звеном в цепи "масштабной и циничной кампании центральных властей Молдавии по уничтожению Гагаузской автономии", ее особого правового статуса, закреплённого конституцией Молдавии. Она призвала помочь в решении кризиса.Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова надеется, что в деле о задержании Гуцул будут соблюдены законность и демократические принципы. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Кишинев должен отказаться от методов давления и предоставить свободу всем политическим силам в стране.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
https://ria.ru/20250328/gagauziya-2008058525.html
https://ria.ru/20250328/gutsul-2008037667.html
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гагаузия, в мире, евгения гуцул, задержание главы гагаузии гуцул
Гагаузия, В мире, Евгения Гуцул, Задержание главы Гагаузии Гуцул
Первый замглавы Гагаузии обратился к жителям автономии после ареста Гуцул

Замглавы Гагаузии Узун призвал жителей автономии не поддаваться на провокации

© Фото : Исполнительный Комитет ГагаузииИлья Узун
Илья Узун - РИА Новости, 1920, 29.03.2025
© Фото : Исполнительный Комитет Гагаузии
Илья Узун. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 29 мар - РИА Новости. Первый замглавы Гагаузии Илья Узун призвал жителей автономии после ареста руководителя региона Евгении Гуцул сплотиться, не поддаваться на провокации, но и не молчать.
Районный суд Кишинева в пятницу частично удовлетворил запрос прокуроров и вынес решение об аресте Гуцул сроком на 20 суток. Сторона защиты намерена опротестовать это решение.
Глава Гагаузии Евгения Гуцул после окончания заседания суда сектора Чеканы в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 28.03.2025
Бывший министр юстиции Молдавии прокомментировал арест Гуцул
Вчера, 22:56
"Призываю всех гагаузов, всех, кому дорога справедливость, сплотиться в этот тяжелый час, не поддаваться на провокации, но и не молчать. Пусть в Кишиневе знают. Чем сильнее они давят, тем мощнее будет наш ответ. Евгения Гуцул - герой Гагаузии, и ее борьба - это наша общая борьба. Мы не отступим. Мы победим", - сказал Узун в видеообращении, опубликованном на его странице в соцсети Facebook*.
Он отметил, что в Гагаузии сделают все возможное и невозможное, чтобы добиться освобождения Гуцул. "Обращения в международные организации, давление на режим через мирные протесты, юридическая борьба - ни один метод не останется неиспользованным", - пояснил он.
Глава Гагаузской автономии Евгения Гуцул - РИА Новости, 1920, 28.03.2025
Молдавия проиграет в ЕСПЧ по делу Гуцул, заявил адвокат
Вчера, 19:53
Гуцул задержали 25 марта в аэропорту Кишинева и доставили в Национальный антикоррупционный центр. В центре сообщили, что ее задержали на 72 часа в рамках дела о нарушении порядка управления избирательными фондами, незаконном финансировании конкурентов на выборах и подделке документов. В четверг Гуцул через своих адвокатов обратилась с заявлениями к президентам РФ и Турции Владимиру Путину и Реджепу Тайипу Эрдогану, сообщив, что ее задержание по абсурдным и политически мотивированным обвинениям стало лишь звеном в цепи "масштабной и циничной кампании центральных властей Молдавии по уничтожению Гагаузской автономии", ее особого правового статуса, закреплённого конституцией Молдавии. Она призвала помочь в решении кризиса.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова надеется, что в деле о задержании Гуцул будут соблюдены законность и демократические принципы. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Кишинев должен отказаться от методов давления и предоставить свободу всем политическим силам в стране.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
Глава Гагаузской автономии Евгения Гуцул - РИА Новости, 1920, 28.03.2025
Гуцул заявила об обезглавливании Гагаузии
Вчера, 19:33
 
ГагаузияВ миреЕвгения ГуцулЗадержание главы Гагаузии Гуцул
 
 
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