Первый замглавы Гагаузии обратился к жителям автономии после ареста Гуцул
Замглавы Гагаузии Узун призвал жителей автономии не поддаваться на провокации
Илья Узун. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 29 мар - РИА Новости. Первый замглавы Гагаузии Илья Узун призвал жителей автономии после ареста руководителя региона Евгении Гуцул сплотиться, не поддаваться на провокации, но и не молчать.
Районный суд Кишинева в пятницу частично удовлетворил запрос прокуроров и вынес решение об аресте Гуцул сроком на 20 суток. Сторона защиты намерена опротестовать это решение.
"Призываю всех гагаузов, всех, кому дорога справедливость, сплотиться в этот тяжелый час, не поддаваться на провокации, но и не молчать. Пусть в Кишиневе знают. Чем сильнее они давят, тем мощнее будет наш ответ. Евгения Гуцул - герой Гагаузии, и ее борьба - это наша общая борьба. Мы не отступим. Мы победим", - сказал Узун в видеообращении, опубликованном на его странице в соцсети Facebook*.
Он отметил, что в Гагаузии сделают все возможное и невозможное, чтобы добиться освобождения Гуцул. "Обращения в международные организации, давление на режим через мирные протесты, юридическая борьба - ни один метод не останется неиспользованным", - пояснил он.
Гуцул задержали 25 марта в аэропорту Кишинева и доставили в Национальный антикоррупционный центр. В центре сообщили, что ее задержали на 72 часа в рамках дела о нарушении порядка управления избирательными фондами, незаконном финансировании конкурентов на выборах и подделке документов. В четверг Гуцул через своих адвокатов обратилась с заявлениями к президентам РФ и Турции Владимиру Путину и Реджепу Тайипу Эрдогану, сообщив, что ее задержание по абсурдным и политически мотивированным обвинениям стало лишь звеном в цепи "масштабной и циничной кампании центральных властей Молдавии по уничтожению Гагаузской автономии", ее особого правового статуса, закреплённого конституцией Молдавии. Она призвала помочь в решении кризиса.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова надеется, что в деле о задержании Гуцул будут соблюдены законность и демократические принципы. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Кишинев должен отказаться от методов давления и предоставить свободу всем политическим силам в стране.
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