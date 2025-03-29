https://ria.ru/20250329/gagauziya-2008091878.html

Первый замглавы Гагаузии обратился к жителям автономии после ареста Гуцул

Первый замглавы Гагаузии обратился к жителям автономии после ареста Гуцул - РИА Новости, 29.03.2025

Первый замглавы Гагаузии обратился к жителям автономии после ареста Гуцул

Первый замглавы Гагаузии Илья Узун призвал жителей автономии после ареста руководителя региона Евгении Гуцул сплотиться, не поддаваться на провокации, но и не... РИА Новости, 29.03.2025

2025-03-29T10:07:00+03:00

2025-03-29T10:07:00+03:00

2025-03-29T10:16:00+03:00

гагаузия

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задержание главы гагаузии гуцул

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КИШИНЕВ, 29 мар - РИА Новости. Первый замглавы Гагаузии Илья Узун призвал жителей автономии после ареста руководителя региона Евгении Гуцул сплотиться, не поддаваться на провокации, но и не молчать.Районный суд Кишинева в пятницу частично удовлетворил запрос прокуроров и вынес решение об аресте Гуцул сроком на 20 суток. Сторона защиты намерена опротестовать это решение."Призываю всех гагаузов, всех, кому дорога справедливость, сплотиться в этот тяжелый час, не поддаваться на провокации, но и не молчать. Пусть в Кишиневе знают. Чем сильнее они давят, тем мощнее будет наш ответ. Евгения Гуцул - герой Гагаузии, и ее борьба - это наша общая борьба. Мы не отступим. Мы победим", - сказал Узун в видеообращении, опубликованном на его странице в соцсети Facebook*.Он отметил, что в Гагаузии сделают все возможное и невозможное, чтобы добиться освобождения Гуцул. "Обращения в международные организации, давление на режим через мирные протесты, юридическая борьба - ни один метод не останется неиспользованным", - пояснил он.Гуцул задержали 25 марта в аэропорту Кишинева и доставили в Национальный антикоррупционный центр. В центре сообщили, что ее задержали на 72 часа в рамках дела о нарушении порядка управления избирательными фондами, незаконном финансировании конкурентов на выборах и подделке документов. В четверг Гуцул через своих адвокатов обратилась с заявлениями к президентам РФ и Турции Владимиру Путину и Реджепу Тайипу Эрдогану, сообщив, что ее задержание по абсурдным и политически мотивированным обвинениям стало лишь звеном в цепи "масштабной и циничной кампании центральных властей Молдавии по уничтожению Гагаузской автономии", ее особого правового статуса, закреплённого конституцией Молдавии. Она призвала помочь в решении кризиса.Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова надеется, что в деле о задержании Гуцул будут соблюдены законность и демократические принципы. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Кишинев должен отказаться от методов давления и предоставить свободу всем политическим силам в стране.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

https://ria.ru/20250328/gagauziya-2008058525.html

https://ria.ru/20250328/gutsul-2008037667.html

https://ria.ru/20250328/gutsul-2008034485.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

гагаузия, в мире, евгения гуцул, задержание главы гагаузии гуцул