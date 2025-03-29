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Замглавы Гагаузии назвал арест Гуцул политической расправой - РИА Новости, 29.03.2025
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10:21 29.03.2025 (обновлено: 10:22 29.03.2025)
https://ria.ru/20250329/gagauzija-2008093244.html
Замглавы Гагаузии назвал арест Гуцул политической расправой
Замглавы Гагаузии назвал арест Гуцул политической расправой - РИА Новости, 29.03.2025
Замглавы Гагаузии назвал арест Гуцул политической расправой
Арест главы Гагаузии Евгении Гуцул является политической расправой над волей гагаузского народа, заявил первый замглавы автономии Илья Узун. РИА Новости, 29.03.2025
2025-03-29T10:21:00+03:00
2025-03-29T10:22:00+03:00
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евгения гуцул
владимир путин
реджеп тайип эрдоган
задержание главы гагаузии гуцул
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КИШИНЕВ, 29 мар - РИА Новости. Арест главы Гагаузии Евгении Гуцул является политической расправой над волей гагаузского народа, заявил первый замглавы автономии Илья Узун. Районный суд Кишинева в пятницу частично удовлетворил запрос прокуроров и вынес решение об аресте Гуцул сроком на 20 суток. Сторона защиты намерена опротестовать это решение. "Решение суда о 20-суточном аресте нашему избранному башкану (главе - ред.) Евгении Гуцул - это политическая расправа над волей гагаузского народа. Кишиневские власти вместо диалога выбрали репрессии, вместо справедливости - заказное правосудие. Вот и вся цена их разговоров об европейских ценностях и реформах юстиции", - сказал Узун в видеообращении, опубликованном на его странице в соцсети Facebook*. Он отметил, что "Евгения Гуцул - наш башкан, наш лидер и наша совесть". "Ее место вне застенков коррумпированной системы, а здесь, среди своего народа, за рабочим столом, где она продолжает бороться за интересы каждого жителя", - пояснил Узун. Гуцул задержали 25 марта в аэропорту Кишинева и доставили в Национальный антикоррупционный центр. В центре сообщили, что ее задержали на 72 часа в рамках дела о нарушении порядка управления избирательными фондами, незаконном финансировании конкурентов на выборах и подделке документов. В четверг Гуцул через своих адвокатов обратилась с заявлениями к президентам РФ и Турции Владимиру Путину и Реджепу Тайипу Эрдогану, сообщив, что ее задержание по абсурдным и политически мотивированным обвинениям стало лишь звеном в цепи "масштабной и циничной кампании центральных властей Молдавии по уничтожению Гагаузской автономии", ее особого правового статуса, закреплённого конституцией Молдавии. Она призвала помочь в решении кризиса. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова надеется, что в деле о задержании Гуцул будут соблюдены законность и демократические принципы. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Кишинев должен отказаться от методов давления и предоставить свободу всем политическим силам в стране.*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
https://ria.ru/20250328/gutsul-2008037667.html
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в мире, россия, кишинев, молдавия, евгения гуцул, владимир путин, реджеп тайип эрдоган, задержание главы гагаузии гуцул
В мире, Россия, Кишинев, Молдавия, Евгения Гуцул, Владимир Путин, Реджеп Тайип Эрдоган, Задержание главы Гагаузии Гуцул
Замглавы Гагаузии назвал арест Гуцул политической расправой

Замглавы Гагаузии Узун назвал арест Гуцул политической расправой над народом

© РИА Новости / Дмитрий Осматеско | Перейти в медиабанкГлава Гагаузии Евгения Гуцул доставлена в суд сектора Чеканы в Кишиневе
Глава Гагаузии Евгения Гуцул доставлена в суд сектора Чеканы в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 29.03.2025
© РИА Новости / Дмитрий Осматеско
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Глава Гагаузии Евгения Гуцул доставлена в суд сектора Чеканы в Кишиневе
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КИШИНЕВ, 29 мар - РИА Новости. Арест главы Гагаузии Евгении Гуцул является политической расправой над волей гагаузского народа, заявил первый замглавы автономии Илья Узун.
Районный суд Кишинева в пятницу частично удовлетворил запрос прокуроров и вынес решение об аресте Гуцул сроком на 20 суток. Сторона защиты намерена опротестовать это решение.
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"Решение суда о 20-суточном аресте нашему избранному башкану (главе - ред.) Евгении Гуцул - это политическая расправа над волей гагаузского народа. Кишиневские власти вместо диалога выбрали репрессии, вместо справедливости - заказное правосудие. Вот и вся цена их разговоров об европейских ценностях и реформах юстиции", - сказал Узун в видеообращении, опубликованном на его странице в соцсети Facebook*.
Он отметил, что "Евгения Гуцул - наш башкан, наш лидер и наша совесть". "Ее место вне застенков коррумпированной системы, а здесь, среди своего народа, за рабочим столом, где она продолжает бороться за интересы каждого жителя", - пояснил Узун.
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Гуцул задержали 25 марта в аэропорту Кишинева и доставили в Национальный антикоррупционный центр. В центре сообщили, что ее задержали на 72 часа в рамках дела о нарушении порядка управления избирательными фондами, незаконном финансировании конкурентов на выборах и подделке документов. В четверг Гуцул через своих адвокатов обратилась с заявлениями к президентам РФ и Турции Владимиру Путину и Реджепу Тайипу Эрдогану, сообщив, что ее задержание по абсурдным и политически мотивированным обвинениям стало лишь звеном в цепи "масштабной и циничной кампании центральных властей Молдавии по уничтожению Гагаузской автономии", ее особого правового статуса, закреплённого конституцией Молдавии. Она призвала помочь в решении кризиса.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова надеется, что в деле о задержании Гуцул будут соблюдены законность и демократические принципы. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Кишинев должен отказаться от методов давления и предоставить свободу всем политическим силам в стране.
*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
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В миреРоссияКишиневМолдавияЕвгения ГуцулВладимир ПутинРеджеп Тайип ЭрдоганЗадержание главы Гагаузии Гуцул
 
 
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