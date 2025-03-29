Замглавы Гагаузии назвал арест Гуцул политической расправой
Замглавы Гагаузии Узун назвал арест Гуцул политической расправой над народом
© РИА Новости / Дмитрий Осматеско | Перейти в медиабанкГлава Гагаузии Евгения Гуцул доставлена в суд сектора Чеканы в Кишиневе
Глава Гагаузии Евгения Гуцул доставлена в суд сектора Чеканы в Кишиневе
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КИШИНЕВ, 29 мар - РИА Новости. Арест главы Гагаузии Евгении Гуцул является политической расправой над волей гагаузского народа, заявил первый замглавы автономии Илья Узун.
Районный суд Кишинева в пятницу частично удовлетворил запрос прокуроров и вынес решение об аресте Гуцул сроком на 20 суток. Сторона защиты намерена опротестовать это решение.
"Решение суда о 20-суточном аресте нашему избранному башкану (главе - ред.) Евгении Гуцул - это политическая расправа над волей гагаузского народа. Кишиневские власти вместо диалога выбрали репрессии, вместо справедливости - заказное правосудие. Вот и вся цена их разговоров об европейских ценностях и реформах юстиции", - сказал Узун в видеообращении, опубликованном на его странице в соцсети Facebook*.
Он отметил, что "Евгения Гуцул - наш башкан, наш лидер и наша совесть". "Ее место вне застенков коррумпированной системы, а здесь, среди своего народа, за рабочим столом, где она продолжает бороться за интересы каждого жителя", - пояснил Узун.
Гуцул задержали 25 марта в аэропорту Кишинева и доставили в Национальный антикоррупционный центр. В центре сообщили, что ее задержали на 72 часа в рамках дела о нарушении порядка управления избирательными фондами, незаконном финансировании конкурентов на выборах и подделке документов. В четверг Гуцул через своих адвокатов обратилась с заявлениями к президентам РФ и Турции Владимиру Путину и Реджепу Тайипу Эрдогану, сообщив, что ее задержание по абсурдным и политически мотивированным обвинениям стало лишь звеном в цепи "масштабной и циничной кампании центральных властей Молдавии по уничтожению Гагаузской автономии", ее особого правового статуса, закреплённого конституцией Молдавии. Она призвала помочь в решении кризиса.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова надеется, что в деле о задержании Гуцул будут соблюдены законность и демократические принципы. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Кишинев должен отказаться от методов давления и предоставить свободу всем политическим силам в стране.
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