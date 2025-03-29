https://ria.ru/20250329/drony-2008079630.html
"Невозможно остановить": ВС России повергли в шок украинских боевиков
"Невозможно остановить": ВС России повергли в шок украинских боевиков - РИА Новости, 29.03.2025
"Невозможно остановить": ВС России повергли в шок украинских боевиков
Украинских боевиков пугает применение российскими военными оптоволоконных дронов, не уязвимых для РЭБ, пишет французская газета Le Monde. РИА Новости, 29.03.2025
2025-03-29T07:09:00+03:00
2025-03-29T07:09:00+03:00
2025-03-29T09:37:00+03:00
в мире
россия
украина
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/16/1974066232_0:321:3071:2048_1920x0_80_0_0_d3137f62849c61d8ec8e27ae10532a08.jpg
МОСКВА, 29 мар — РИА Новости. Украинских боевиков пугает применение российскими военными оптоволоконных дронов, не уязвимых для РЭБ, пишет французская газета Le Monde."Русские массово выбрали использование оптоволоконных дронов. Для нас это огромная проблема, потому что средствами радиоэлектронной борьбы их невозможно остановить", — пожаловался в беседе с изданием один из боевиков ВСУ.Автор материала признает, что с учетом постоянного технического прогресса на поле боя именно российская армия добилась значительных успехов в применении новых технологий."Именно российские войска в последние месяцы воспользовались преимуществом в этой области", — говорится в материале.Ранее в Минобороны рассказали, что массовое использование дронов-камикадзе на оптоволокне расчетам группировки "Центр" позволяет уничтожать технику ВСУ, оборудованную системами радиоэлектронной борьбы (РЭБ), а также эффективно изолировать район боевых действий. Как сообщал в январе губернатор Новгородской области Андрей Никитин, разработанные в регионе оптоволоконные дроны "Князь Вандал" уничтожили натовской техники более чем на 300 миллионов долларов.
https://ria.ru/20250329/braziliya-2008077063.html
https://ria.ru/20250327/lavrov-2007694471.html
россия
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/16/1974066232_340:0:3071:2048_1920x0_80_0_0_ecd10885be99653a1d12a9ee79ec01fa.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, украина
"Невозможно остановить": ВС России повергли в шок украинских боевиков
Le Monde: Россия добилась успехов в применении оптоволоконных дронов против ВСУ