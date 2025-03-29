В Дагестане спасли ребенка, упавшего в колодец
В Дагестане спасли ребенка, упавшего в десятиметровый колодец
© МЧС ДАГЕСТАНА/TelegramСотрудники МЧС спасают ребенка, который упал в десятиметровый колодец в дагестанском Дербенте
Сотрудники МЧС спасают ребенка, который упал в десятиметровый колодец в дагестанском Дербенте
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МАХАЧКАЛА, 29 мар - РИА Новости. Ребенок упал в десятиметровый колодец в дагестанском Дербенте, спасатели вытащили его с помощью горного-спасательного снаряжения, сообщили в пресс-службе МВД республики.
"В городе Дербенте спасатели… спасли ребенка, упавшего в колодец. Выяснилось, что мальчик не заметил открытый люк и мгновенно оказался на глубине около 10 метров. Прибывшие на место спасатели с помощью горноспасательного снаряжения извлекли пострадавшего из колодца и передали работникам скорой помощи", – говорится в сообщении.
Видимых повреждений у мальчика не было, он отделался легким испугом, уточнили в ведомстве.
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