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В Дагестане спасли ребенка, упавшего в колодец - РИА Новости, 29.03.2025
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13:05 29.03.2025 (обновлено: 13:13 29.03.2025)
https://ria.ru/20250329/dagestan-2008111828.html
В Дагестане спасли ребенка, упавшего в колодец
В Дагестане спасли ребенка, упавшего в колодец - РИА Новости, 29.03.2025
В Дагестане спасли ребенка, упавшего в колодец
Ребенок упал в десятиметровый колодец в дагестанском Дербенте, спасатели вытащили его с помощью горного-спасательного снаряжения, сообщили в пресс-службе МВД... РИА Новости, 29.03.2025
2025-03-29T13:05:00+03:00
2025-03-29T13:13:00+03:00
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МАХАЧКАЛА, 29 мар - РИА Новости. Ребенок упал в десятиметровый колодец в дагестанском Дербенте, спасатели вытащили его с помощью горного-спасательного снаряжения, сообщили в пресс-службе МВД республики. "В городе Дербенте спасатели… спасли ребенка, упавшего в колодец. Выяснилось, что мальчик не заметил открытый люк и мгновенно оказался на глубине около 10 метров. Прибывшие на место спасатели с помощью горноспасательного снаряжения извлекли пострадавшего из колодца и передали работникам скорой помощи", – говорится в сообщении. Видимых повреждений у мальчика не было, он отделался легким испугом, уточнили в ведомстве.
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Дербент, Хорошие новости
В Дагестане спасли ребенка, упавшего в колодец

В Дагестане спасли ребенка, упавшего в десятиметровый колодец

© МЧС ДАГЕСТАНА/TelegramСотрудники МЧС спасают ребенка, который упал в десятиметровый колодец в дагестанском Дербенте
Сотрудники МЧС спасают ребенка, который упал в десятиметровый колодец в дагестанском Дербенте - РИА Новости, 1920, 29.03.2025
© МЧС ДАГЕСТАНА/Telegram
Сотрудники МЧС спасают ребенка, который упал в десятиметровый колодец в дагестанском Дербенте
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МАХАЧКАЛА, 29 мар - РИА Новости. Ребенок упал в десятиметровый колодец в дагестанском Дербенте, спасатели вытащили его с помощью горного-спасательного снаряжения, сообщили в пресс-службе МВД республики.
"В городе Дербенте спасатели… спасли ребенка, упавшего в колодец. Выяснилось, что мальчик не заметил открытый люк и мгновенно оказался на глубине около 10 метров. Прибывшие на место спасатели с помощью горноспасательного снаряжения извлекли пострадавшего из колодца и передали работникам скорой помощи", – говорится в сообщении.
Видимых повреждений у мальчика не было, он отделался легким испугом, уточнили в ведомстве.
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