https://ria.ru/20250329/dagestan-2008111828.html

В Дагестане спасли ребенка, упавшего в колодец

В Дагестане спасли ребенка, упавшего в колодец - РИА Новости, 29.03.2025

В Дагестане спасли ребенка, упавшего в колодец

Ребенок упал в десятиметровый колодец в дагестанском Дербенте, спасатели вытащили его с помощью горного-спасательного снаряжения, сообщили в пресс-службе МВД... РИА Новости, 29.03.2025

2025-03-29T13:05:00+03:00

2025-03-29T13:05:00+03:00

2025-03-29T13:13:00+03:00

дербент

хорошие новости

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МАХАЧКАЛА, 29 мар - РИА Новости. Ребенок упал в десятиметровый колодец в дагестанском Дербенте, спасатели вытащили его с помощью горного-спасательного снаряжения, сообщили в пресс-службе МВД республики. "В городе Дербенте спасатели… спасли ребенка, упавшего в колодец. Выяснилось, что мальчик не заметил открытый люк и мгновенно оказался на глубине около 10 метров. Прибывшие на место спасатели с помощью горноспасательного снаряжения извлекли пострадавшего из колодца и передали работникам скорой помощи", – говорится в сообщении. Видимых повреждений у мальчика не было, он отделался легким испугом, уточнили в ведомстве.

https://ria.ru/20240817/vrachi-1966757625.html

дербент

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

дербент