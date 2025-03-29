В Махачкале по делу о взрыве в жилом доме арестовали мастера газовой службы
Мастера ремонтно-эксплуатационной службы арестовали по делу о взрыве в Махачкале
© Фото : соцсетиМесто взрыва в жилом доме в Махачкале
© Фото : соцсети
Место взрыва в жилом доме в Махачкале
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МАХАЧКАЛА, 29 мар - РИА Новости. Мастер ремонтно-эксплуатационной службы "Газпром газораспределение Махачкала" арестован по делу о взрыве газа в многоквартирном доме, сообщила объединенная пресс-служба судов общей юрисдикции Дагестана.
Во вторник взорвался газ в квартире на шестом этаже многоэтажного дома по улице Гапцахская в Махачкале. По данным минздрава Дагестана, пострадали четыре человека, они госпитализированы. В управлении по делам ГО и ЧС Махачкалы сообщали, что взрывом выбито более 1000 квартирных окон в восьми многоквартирных домах, повреждения получили около 50 автомобилей. Возбуждено уголовное по п "в" ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее причинение тяжкого вреда здоровью). В четверг был адержан мастер ремонтно-эксплуатационной службы газового хозяйства.
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"В Ленинский районный суд города Махачкалы поступило ходатайство следствия об избрании меры пресечения в отношении мастера по эксплуатации оборудования газовых объектов ремонтно-эксплуатационной службы АО "Газпром газораспределение Махачкала", подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного п. "в" ч. 2 ст. 238 УК РФ… Суд постановил избрать в отношении подозреваемого меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на 2 месяца, то есть до 25 мая 2025 года включительно", – говорится в сообщении.
В материалах дела указано, что подозреваемый выполнял работы по газоснабжению и техническому обслуживанию внутридомового газового оборудования многоквартирного дома, в котором случился взрыв.
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