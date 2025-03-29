https://ria.ru/20250329/arest-2008138581.html

В Махачкале по делу о взрыве в жилом доме арестовали мастера газовой службы

В Махачкале по делу о взрыве в жилом доме арестовали мастера газовой службы - РИА Новости, 29.03.2025

В Махачкале по делу о взрыве в жилом доме арестовали мастера газовой службы

Мастер ремонтно-эксплуатационной службы "Газпром газораспределение Махачкала" арестован по делу о взрыве газа в многоквартирном доме, сообщила объединенная... РИА Новости, 29.03.2025

2025-03-29T15:34:00+03:00

2025-03-29T15:34:00+03:00

2025-03-29T15:57:00+03:00

происшествия

махачкала

россия

газпром

республика дагестан

следственный комитет россии (ск рф)

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МАХАЧКАЛА, 29 мар - РИА Новости. Мастер ремонтно-эксплуатационной службы "Газпром газораспределение Махачкала" арестован по делу о взрыве газа в многоквартирном доме, сообщила объединенная пресс-служба судов общей юрисдикции Дагестана. Во вторник взорвался газ в квартире на шестом этаже многоэтажного дома по улице Гапцахская в Махачкале. По данным минздрава Дагестана, пострадали четыре человека, они госпитализированы. В управлении по делам ГО и ЧС Махачкалы сообщали, что взрывом выбито более 1000 квартирных окон в восьми многоквартирных домах, повреждения получили около 50 автомобилей. Возбуждено уголовное по п "в" ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее причинение тяжкого вреда здоровью). В четверг был адержан мастер ремонтно-эксплуатационной службы газового хозяйства. "В Ленинский районный суд города Махачкалы поступило ходатайство следствия об избрании меры пресечения в отношении мастера по эксплуатации оборудования газовых объектов ремонтно-эксплуатационной службы АО "Газпром газораспределение Махачкала", подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного п. "в" ч. 2 ст. 238 УК РФ… Суд постановил избрать в отношении подозреваемого меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на 2 месяца, то есть до 25 мая 2025 года включительно", – говорится в сообщении.В материалах дела указано, что подозреваемый выполнял работы по газоснабжению и техническому обслуживанию внутридомового газового оборудования многоквартирного дома, в котором случился взрыв.

https://ria.ru/20250327/vzryv-2007701971.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, махачкала, россия, газпром, республика дагестан, следственный комитет россии (ск рф)