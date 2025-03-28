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Землетрясение в Юго-Восточной Азии не затронет Россию, заявил сейсмолог
Землетрясение в Юго-Восточной Азии не затронет Россию, заявил сейсмолог - РИА Новости, 28.03.2025
Землетрясение в Юго-Восточной Азии не затронет Россию, заявил сейсмолог
Мощное землетрясение в Юго-Восточной Азии никак не затронет территорию России, заявил РИА Новости директор Института теории прогноза землетрясений и... РИА Новости, 28.03.2025
2025-03-28T11:15:00+03:00
2025-03-28T11:15:00+03:00
2025-03-28T11:18:00+03:00
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мьянма
российская академия наук
землетрясение в мьянме и таиланде
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МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Мощное землетрясение в Юго-Восточной Азии никак не затронет территорию России, заявил РИА Новости директор Института теории прогноза землетрясений и математической геофизики РАН Петр Шебалин. "Россию никак не затрагивает", - сказал сейсмолог. Землетрясение магнитудой 7,7 произошло в пятницу на территории Мьянмы, толчки ощущались в пяти соседних странах, в том числе в Таиланде. Информации о жертвах и разрушениях пока не поступало.
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в мире, юго-восточная азия, россия, мьянма, российская академия наук, землетрясение в мьянме и таиланде
В мире, Юго-Восточная Азия, Россия, Мьянма, Российская академия наук, Землетрясение в Мьянме и Таиланде
Землетрясение в Юго-Восточной Азии не затронет Россию, заявил сейсмолог
Сейсмолог Шебалин: землетрясение в Юго-Восточной Азии не затронет Россию