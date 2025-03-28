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Землетрясение в Юго-Восточной Азии не затронет Россию, заявил сейсмолог - РИА Новости, 28.03.2025
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11:15 28.03.2025 (обновлено: 11:18 28.03.2025)
https://ria.ru/20250328/zemletrjasenie-2007888730.html
Землетрясение в Юго-Восточной Азии не затронет Россию, заявил сейсмолог
Землетрясение в Юго-Восточной Азии не затронет Россию, заявил сейсмолог - РИА Новости, 28.03.2025
Землетрясение в Юго-Восточной Азии не затронет Россию, заявил сейсмолог
Мощное землетрясение в Юго-Восточной Азии никак не затронет территорию России, заявил РИА Новости директор Института теории прогноза землетрясений и... РИА Новости, 28.03.2025
2025-03-28T11:15:00+03:00
2025-03-28T11:18:00+03:00
в мире
юго-восточная азия
россия
мьянма
российская академия наук
землетрясение в мьянме и таиланде
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МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Мощное землетрясение в Юго-Восточной Азии никак не затронет территорию России, заявил РИА Новости директор Института теории прогноза землетрясений и математической геофизики РАН Петр Шебалин. "Россию никак не затрагивает", - сказал сейсмолог. Землетрясение магнитудой 7,7 произошло в пятницу на территории Мьянмы, толчки ощущались в пяти соседних странах, в том числе в Таиланде. Информации о жертвах и разрушениях пока не поступало.
https://ria.ru/20250328/zemletryasenie-2007887332.html
юго-восточная азия
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в мире, юго-восточная азия, россия, мьянма, российская академия наук, землетрясение в мьянме и таиланде
В мире, Юго-Восточная Азия, Россия, Мьянма, Российская академия наук, Землетрясение в Мьянме и Таиланде
Землетрясение в Юго-Восточной Азии не затронет Россию, заявил сейсмолог

Сейсмолог Шебалин: землетрясение в Юго-Восточной Азии не затронет Россию

© AP Photo / Sakchai LalitСпасатели выносят пострадавшего с места обрушения здания в Бангкоке
Спасатели выносят пострадавшего с места обрушения здания в Бангкоке - РИА Новости, 1920, 28.03.2025
© AP Photo / Sakchai Lalit
Спасатели выносят пострадавшего с места обрушения здания в Бангкоке
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МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Мощное землетрясение в Юго-Восточной Азии никак не затронет территорию России, заявил РИА Новости директор Института теории прогноза землетрясений и математической геофизики РАН Петр Шебалин.
"Россию никак не затрагивает", - сказал сейсмолог.
Землетрясение магнитудой 7,7 произошло в пятницу на территории Мьянмы, толчки ощущались в пяти соседних странах, в том числе в Таиланде. Информации о жертвах и разрушениях пока не поступало.
Место обрушения здания в Бангкоке - РИА Новости, 1920, 28.03.2025
В Бангкоке объявили ЧП после землетрясения
Вчера, 11:12
 
В миреЮго-Восточная АзияРоссияМьянмаРоссийская академия наукЗемлетрясение в Мьянме и Таиланде
 
 
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