https://ria.ru/20250328/zemletrjasenie-2007888730.html

Землетрясение в Юго-Восточной Азии не затронет Россию, заявил сейсмолог

Землетрясение в Юго-Восточной Азии не затронет Россию, заявил сейсмолог - РИА Новости, 28.03.2025

Землетрясение в Юго-Восточной Азии не затронет Россию, заявил сейсмолог

Мощное землетрясение в Юго-Восточной Азии никак не затронет территорию России, заявил РИА Новости директор Института теории прогноза землетрясений и... РИА Новости, 28.03.2025

2025-03-28T11:15:00+03:00

2025-03-28T11:15:00+03:00

2025-03-28T11:18:00+03:00

в мире

юго-восточная азия

россия

мьянма

российская академия наук

землетрясение в мьянме и таиланде

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/1c/2007887310_0:106:3072:1834_1920x0_80_0_0_3063d05cd57b4fab17a61b237fac6703.jpg

МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Мощное землетрясение в Юго-Восточной Азии никак не затронет территорию России, заявил РИА Новости директор Института теории прогноза землетрясений и математической геофизики РАН Петр Шебалин. "Россию никак не затрагивает", - сказал сейсмолог. Землетрясение магнитудой 7,7 произошло в пятницу на территории Мьянмы, толчки ощущались в пяти соседних странах, в том числе в Таиланде. Информации о жертвах и разрушениях пока не поступало.

https://ria.ru/20250328/zemletryasenie-2007887332.html

юго-восточная азия

россия

мьянма

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, юго-восточная азия, россия, мьянма, российская академия наук, землетрясение в мьянме и таиланде