https://ria.ru/20250328/zelenskiy-2008045457.html

Зеленский заявил, что договорился о производстве систем ПВО на Украине

Зеленский заявил, что договорился о производстве систем ПВО на Украине - РИА Новости, 28.03.2025

Зеленский заявил, что договорился о производстве систем ПВО на Украине

Владимир Зеленский заявил, что договорился о получении лицензии на производство некоторых систем ПВО на Украине, не уточнив названия комплексов и не указав... РИА Новости, 28.03.2025

2025-03-28T21:02:00+03:00

2025-03-28T21:02:00+03:00

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МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Владимир Зеленский заявил, что договорился о получении лицензии на производство некоторых систем ПВО на Украине, не уточнив названия комплексов и не указав государств-разработчиков.Соответствующее заявление Зеленский сделал в пятницу в ходе брифинга, посвященного итогам встречи "коалиции желающих" в четверг."Мы договорись о лицензии на производство противовоздушной обороны, а также будем работать над лицензией для некоторых видов артиллерии", - заявил Зеленский в эфире украинского новостного телемарафона.Глава киевского режима не назвал стран-разработчиков, а также не уточнил наименования комплексов и компонентов систем, которые будут производиться на Украине.Журнал Forbes 3 марта сообщил, что власти в Киеве со своими союзниками в Европе активизировали работу по поиску замены американских ракет ПВО после разлада Украины с США из-за перепалки в Белом доме 28 февраля, когда Зеленский приехал подписывать соглашение о совместной разработке украинских недр. Издание отметило, что в рамках кредитного финансирования от Великобритании киевский режим может получить 5 тысяч ракет ПВО малой дальности Martlet, произведенных французской фирмой Thales. В то же время норвежская Kongsberg объявила о намерении объединиться с украинской фирмой для производства на Украине ракет класса "земля-воздух" для 13 украинских батарей ПВО средней дальности NASAMS.Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20250328/zelenskij-2008042242.html

https://ria.ru/20250328/medvedchuk-2007892910.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

украина, владимир зеленский, в мире, россия, сша, сергей лавров, нато