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Зеленский заявил, что договорился о производстве систем ПВО на Украине - РИА Новости, 28.03.2025
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21:02 28.03.2025 (обновлено: 21:11 28.03.2025)
https://ria.ru/20250328/zelenskiy-2008045457.html
Зеленский заявил, что договорился о производстве систем ПВО на Украине
Зеленский заявил, что договорился о производстве систем ПВО на Украине - РИА Новости, 28.03.2025
Зеленский заявил, что договорился о производстве систем ПВО на Украине
Владимир Зеленский заявил, что договорился о получении лицензии на производство некоторых систем ПВО на Украине, не уточнив названия комплексов и не указав... РИА Новости, 28.03.2025
2025-03-28T21:02:00+03:00
2025-03-28T21:11:00+03:00
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МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Владимир Зеленский заявил, что договорился о получении лицензии на производство некоторых систем ПВО на Украине, не уточнив названия комплексов и не указав государств-разработчиков.Соответствующее заявление Зеленский сделал в пятницу в ходе брифинга, посвященного итогам встречи "коалиции желающих" в четверг."Мы договорись о лицензии на производство противовоздушной обороны, а также будем работать над лицензией для некоторых видов артиллерии", - заявил Зеленский в эфире украинского новостного телемарафона.Глава киевского режима не назвал стран-разработчиков, а также не уточнил наименования комплексов и компонентов систем, которые будут производиться на Украине.Журнал Forbes 3 марта сообщил, что власти в Киеве со своими союзниками в Европе активизировали работу по поиску замены американских ракет ПВО после разлада Украины с США из-за перепалки в Белом доме 28 февраля, когда Зеленский приехал подписывать соглашение о совместной разработке украинских недр. Издание отметило, что в рамках кредитного финансирования от Великобритании киевский режим может получить 5 тысяч ракет ПВО малой дальности Martlet, произведенных французской фирмой Thales. В то же время норвежская Kongsberg объявила о намерении объединиться с украинской фирмой для производства на Украине ракет класса "земля-воздух" для 13 украинских батарей ПВО средней дальности NASAMS.Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20250328/zelenskij-2008042242.html
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украина, владимир зеленский, в мире, россия, сша, сергей лавров, нато
Украина, Владимир Зеленский, В мире, Россия, США, Сергей Лавров, НАТО
Зеленский заявил, что договорился о производстве систем ПВО на Украине

Зеленский заявил, что договорился по лицензии на производство ПВО на Украине

© AP Photo / Aurelien MorissardВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 28.03.2025
© AP Photo / Aurelien Morissard
Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Владимир Зеленский заявил, что договорился о получении лицензии на производство некоторых систем ПВО на Украине, не уточнив названия комплексов и не указав государств-разработчиков.
Соответствующее заявление Зеленский сделал в пятницу в ходе брифинга, посвященного итогам встречи "коалиции желающих" в четверг.
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"Мы договорись о лицензии на производство противовоздушной обороны, а также будем работать над лицензией для некоторых видов артиллерии", - заявил Зеленский в эфире украинского новостного телемарафона.
Глава киевского режима не назвал стран-разработчиков, а также не уточнил наименования комплексов и компонентов систем, которые будут производиться на Украине.
Журнал Forbes 3 марта сообщил, что власти в Киеве со своими союзниками в Европе активизировали работу по поиску замены американских ракет ПВО после разлада Украины с США из-за перепалки в Белом доме 28 февраля, когда Зеленский приехал подписывать соглашение о совместной разработке украинских недр. Издание отметило, что в рамках кредитного финансирования от Великобритании киевский режим может получить 5 тысяч ракет ПВО малой дальности Martlet, произведенных французской фирмой Thales. В то же время норвежская Kongsberg объявила о намерении объединиться с украинской фирмой для производства на Украине ракет класса "земля-воздух" для 13 украинских батарей ПВО средней дальности NASAMS.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
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