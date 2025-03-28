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"Россия ударит": в Раде рассказали о страшной трагедии Зеленского - РИА Новости, 28.03.2025
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01:53 28.03.2025 (обновлено: 01:57 28.03.2025)
https://ria.ru/20250328/zelenskiy-2007834078.html
"Россия ударит": в Раде рассказали о страшной трагедии Зеленского
"Россия ударит": в Раде рассказали о страшной трагедии Зеленского - РИА Новости, 28.03.2025
"Россия ударит": в Раде рассказали о страшной трагедии Зеленского
В Европе прикрываются громкими заявлениями Владимира Зеленского, пытаясь скрыть отсутствие реальных решений по итогам встречи так называемой "коалиции... РИА Новости, 28.03.2025
2025-03-28T01:53:00+03:00
2025-03-28T01:57:00+03:00
в мире
украина
россия
франция
владимир зеленский
александр дубинский
кир стармер
евросоюз
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МОСКВА, 28 мар — РИА Новости. В Европе прикрываются громкими заявлениями Владимира Зеленского, пытаясь скрыть отсутствие реальных решений по итогам встречи так называемой "коалиции желающих", написал своем Telegram-канале депутат Верховной рады Украины Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по подозрению в госизмене.Саммит "коалиции желающих", где обсуждались гарантии безопасности для Украины, включая размещение там "миротворцев", прошел в четверг в Париже. В нем приняли участие президенты и премьеры из 28 стран, в том числе из ЕС, а также главы Европейского совета и Европейской комиссии, генеральный секретарь НАТО. На уровне послов были представлены Австрия, Австралия и Канада."Зеленский в этом цирке громче всех стучит в барабан. Он бегает между трибунами, размахивает флажками и кричит лозунги, изображая незаменимого союзника. Хотя, по факту, его используют как громкоговоритель, чтобы заглушить неловкое молчание настоящих решений", — говорится в публикации.Парламентарий также отметил, что ни Франция, ни Британия, которые настойчивее всех выступали за ввод миротворческого контингента на Украину, не взяли на себя никаких публичных обязательств. Связано это с тем, считает депутат, что руководство этих стран понимает: в случае столкновения с Россией им не справиться без поддержки Вашингтона."Все отлично понимают: если Россия ударит, США их не прикроют. Америка на все это уже даже не смотрит. Цирк &lt;…&gt; не вызывает там ни реакции, ни интереса. Они решать будут без них", — резюмировал Дубинский.Агентство Bloomberg 13 марта передавало, что премьер Великобритании Кир Стармер и президент Франции Эммануэль Макрон пытаются привлечь 37 стран к созданию так называемой "коалиции желающих" — группе государств, готовых разместить миротворцев на Украине и предоставить киевскому режиму гарантии безопасности. Газета Telegraph, в свою очередь, со ссылкой на высокопоставленные военные источники 23 марта сообщала, что британские военные назвали планы британского премьера политическим театром, поскольку никто не имеет представления о деталях подобной миссии.Глава МИД России Сергей Лавров 6 марта подчеркнул, что Россия не видит возможности для компромисса по вопросу размещения иностранных миротворцев на Украине. Как уточнил российский министр, в случае размещения иностранного контингента на Украине страны Запада не захотят согласовывать условия мирного регулирования, поскольку этот контингент будет создавать "факты на земле". В ведомстве ранее заявили, что планы некоторых стран ЕС направить миротворцев на Украину — это провокационный шаг, направленный на поддержание нездоровых иллюзий у Киева.
https://ria.ru/20250327/zelenskiy-2007803794.html
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в мире, украина, россия, франция, владимир зеленский, александр дубинский, кир стармер, евросоюз
В мире, Украина, Россия, Франция, Владимир Зеленский, Александр Дубинский, Кир Стармер, Евросоюз
"Россия ударит": в Раде рассказали о страшной трагедии Зеленского

Дубинский: в Европе прикрываются Зеленским, чтобы скрыть отсутствие решений

© AP Photo / Stephanie LecocqВладимир Зеленский в Париже
Владимир Зеленский в Париже - РИА Новости, 1920, 28.03.2025
© AP Photo / Stephanie Lecocq
Владимир Зеленский в Париже. Архивное фото
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МОСКВА, 28 мар — РИА Новости. В Европе прикрываются громкими заявлениями Владимира Зеленского, пытаясь скрыть отсутствие реальных решений по итогам встречи так называемой "коалиции желающих", написал своем Telegram-канале депутат Верховной рады Украины Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по подозрению в госизмене.
Саммит "коалиции желающих", где обсуждались гарантии безопасности для Украины, включая размещение там "миротворцев", прошел в четверг в Париже. В нем приняли участие президенты и премьеры из 28 стран, в том числе из ЕС, а также главы Европейского совета и Европейской комиссии, генеральный секретарь НАТО. На уровне послов были представлены Австрия, Австралия и Канада.
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"Зеленский в этом цирке громче всех стучит в барабан. Он бегает между трибунами, размахивает флажками и кричит лозунги, изображая незаменимого союзника. Хотя, по факту, его используют как громкоговоритель, чтобы заглушить неловкое молчание настоящих решений", — говорится в публикации.
Парламентарий также отметил, что ни Франция, ни Британия, которые настойчивее всех выступали за ввод миротворческого контингента на Украину, не взяли на себя никаких публичных обязательств. Связано это с тем, считает депутат, что руководство этих стран понимает: в случае столкновения с Россией им не справиться без поддержки Вашингтона.
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"Все отлично понимают: если Россия ударит, США их не прикроют. Америка на все это уже даже не смотрит. Цирк <…> не вызывает там ни реакции, ни интереса. Они решать будут без них", — резюмировал Дубинский.
Агентство Bloomberg 13 марта передавало, что премьер Великобритании Кир Стармер и президент Франции Эммануэль Макрон пытаются привлечь 37 стран к созданию так называемой "коалиции желающих" — группе государств, готовых разместить миротворцев на Украине и предоставить киевскому режиму гарантии безопасности. Газета Telegraph, в свою очередь, со ссылкой на высокопоставленные военные источники 23 марта сообщала, что британские военные назвали планы британского премьера политическим театром, поскольку никто не имеет представления о деталях подобной миссии.
Глава МИД России Сергей Лавров 6 марта подчеркнул, что Россия не видит возможности для компромисса по вопросу размещения иностранных миротворцев на Украине. Как уточнил российский министр, в случае размещения иностранного контингента на Украине страны Запада не захотят согласовывать условия мирного регулирования, поскольку этот контингент будет создавать "факты на земле". В ведомстве ранее заявили, что планы некоторых стран ЕС направить миротворцев на Украину — это провокационный шаг, направленный на поддержание нездоровых иллюзий у Киева.
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