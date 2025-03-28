"Россия ударит": в Раде рассказали о страшной трагедии Зеленского

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Дубинский: в Европе прикрываются Зеленским, чтобы скрыть отсутствие решений
© AP Photo / Stephanie LecocqВладимир Зеленский в Париже
© AP Photo / Stephanie Lecocq
Владимир Зеленский в Париже. Архивное фото
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МОСКВА, 28 мар — РИА Новости. В Европе прикрываются громкими заявлениями Владимира Зеленского, пытаясь скрыть отсутствие реальных решений по итогам встречи так называемой "коалиции желающих", написал своем Telegram-канале депутат Верховной рады Украины Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по подозрению в госизмене.
Саммит "коалиции желающих", где обсуждались гарантии безопасности для Украины, включая размещение там "миротворцев", прошел в четверг в Париже. В нем приняли участие президенты и премьеры из 28 стран, в том числе из ЕС, а также главы Европейского совета и Европейской комиссии, генеральный секретарь НАТО. На уровне послов были представлены Австрия, Австралия и Канада.
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"Зеленский в этом цирке громче всех стучит в барабан. Он бегает между трибунами, размахивает флажками и кричит лозунги, изображая незаменимого союзника. Хотя, по факту, его используют как громкоговоритель, чтобы заглушить неловкое молчание настоящих решений", — говорится в публикации.
Парламентарий также отметил, что ни Франция, ни Британия, которые настойчивее всех выступали за ввод миротворческого контингента на Украину, не взяли на себя никаких публичных обязательств. Связано это с тем, считает депутат, что руководство этих стран понимает: в случае столкновения с Россией им не справиться без поддержки Вашингтона.
"Все отлично понимают: если Россия ударит, США их не прикроют. Америка на все это уже даже не смотрит. Цирк <…> не вызывает там ни реакции, ни интереса. Они решать будут без них", — резюмировал Дубинский.
Агентство Bloomberg 13 марта передавало, что премьер Великобритании Кир Стармер и президент Франции Эммануэль Макрон пытаются привлечь 37 стран к созданию так называемой "коалиции желающих" — группе государств, готовых разместить миротворцев на Украине и предоставить киевскому режиму гарантии безопасности. Газета Telegraph, в свою очередь, со ссылкой на высокопоставленные военные источники 23 марта сообщала, что британские военные назвали планы британского премьера политическим театром, поскольку никто не имеет представления о деталях подобной миссии.
Глава МИД России Сергей Лавров 6 марта подчеркнул, что Россия не видит возможности для компромисса по вопросу размещения иностранных миротворцев на Украине. Как уточнил российский министр, в случае размещения иностранного контингента на Украине страны Запада не захотят согласовывать условия мирного регулирования, поскольку этот контингент будет создавать "факты на земле". В ведомстве ранее заявили, что планы некоторых стран ЕС направить миротворцев на Украину — это провокационный шаг, направленный на поддержание нездоровых иллюзий у Киева.