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ВСУ ежедневно наносят удары по энергообъектам в России, заявил Песков
ВСУ ежедневно наносят удары по энергообъектам в России, заявил Песков - РИА Новости, 28.03.2025
ВСУ ежедневно наносят удары по энергообъектам в России, заявил Песков
ВСУ предпринимают попытки нанесения ударов по энергетическим объектам в РФ ежедневно, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 28.03.2025
2025-03-28T14:47:00+03:00
2025-03-28T14:47:00+03:00
2025-03-28T14:48:00+03:00
специальная военная операция на украине
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мурманская область
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дмитрий песков
владимир путин
григорий карасин
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. ВСУ предпринимают попытки нанесения ударов по энергетическим объектам в РФ ежедневно, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. В четверг в ходе рабочей поездки в Мурманскую область президент России Владимир Путин заявил, что введение временного управления на Украине позволило бы провести демократические выборы и привести к власти дееспособное правительство, с которым затем можно договариваться о мире и подписывать соответствующие документы. "Попытки нанесения этих ударов (по энергетической инфраструктуре со стороны ВСУ - ред.) продолжаются ежедневно", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, затрагивалась ли эта тема в ходе переговоров в Эр-Рияде и что Россия готова предпринять для установления такого управления. Переговоры России и США стартовали в понедельник в Эр-Рияде около 10.00 мск и завершились поздно вечером. Россию на встрече представляли глава комитета Совфеда по международным делам, член делегации РФ Григорий Карасин и советник директора ФСБ Сергей Беседа.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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россия, мурманская область, украина, дмитрий песков, владимир путин, григорий карасин, вооруженные силы украины, совет федерации рф, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
Специальная военная операция на Украине, Россия, Мурманская область, Украина, Дмитрий Песков, Владимир Путин, Григорий Карасин, Вооруженные силы Украины, Совет Федерации РФ, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
ВСУ ежедневно наносят удары по энергообъектам в России, заявил Песков
Песков: ВСУ ежедневно наносят удары по российской энергетической инфраструктуре