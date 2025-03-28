https://ria.ru/20250328/vsu-2007944021.html

ВСУ ежедневно наносят удары по энергообъектам в России, заявил Песков

ВСУ ежедневно наносят удары по энергообъектам в России, заявил Песков - РИА Новости, 28.03.2025

ВСУ ежедневно наносят удары по энергообъектам в России, заявил Песков

ВСУ предпринимают попытки нанесения ударов по энергетическим объектам в РФ ежедневно, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 28.03.2025

2025-03-28T14:47:00+03:00

2025-03-28T14:47:00+03:00

2025-03-28T14:48:00+03:00

специальная военная операция на украине

россия

мурманская область

украина

дмитрий песков

владимир путин

григорий карасин

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. ВСУ предпринимают попытки нанесения ударов по энергетическим объектам в РФ ежедневно, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. В четверг в ходе рабочей поездки в Мурманскую область президент России Владимир Путин заявил, что введение временного управления на Украине позволило бы провести демократические выборы и привести к власти дееспособное правительство, с которым затем можно договариваться о мире и подписывать соответствующие документы. "Попытки нанесения этих ударов (по энергетической инфраструктуре со стороны ВСУ - ред.) продолжаются ежедневно", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, затрагивалась ли эта тема в ходе переговоров в Эр-Рияде и что Россия готова предпринять для установления такого управления. Переговоры России и США стартовали в понедельник в Эр-Рияде около 10.00 мск и завершились поздно вечером. Россию на встрече представляли глава комитета Совфеда по международным делам, член делегации РФ Григорий Карасин и советник директора ФСБ Сергей Беседа.

https://ria.ru/20250325/vstrecha-2007281585.html

россия

мурманская область

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Наталья Макарова

россия, мурманская область, украина, дмитрий песков, владимир путин, григорий карасин, вооруженные силы украины, совет федерации рф, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)