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ВСУ ежедневно наносят удары по энергообъектам в России, заявил Песков - РИА Новости, 28.03.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
14:47 28.03.2025 (обновлено: 14:48 28.03.2025)
https://ria.ru/20250328/vsu-2007944021.html
ВСУ ежедневно наносят удары по энергообъектам в России, заявил Песков
ВСУ ежедневно наносят удары по энергообъектам в России, заявил Песков - РИА Новости, 28.03.2025
ВСУ ежедневно наносят удары по энергообъектам в России, заявил Песков
ВСУ предпринимают попытки нанесения ударов по энергетическим объектам в РФ ежедневно, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 28.03.2025
2025-03-28T14:47:00+03:00
2025-03-28T14:48:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
мурманская область
украина
дмитрий песков
владимир путин
григорий карасин
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. ВСУ предпринимают попытки нанесения ударов по энергетическим объектам в РФ ежедневно, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. В четверг в ходе рабочей поездки в Мурманскую область президент России Владимир Путин заявил, что введение временного управления на Украине позволило бы провести демократические выборы и привести к власти дееспособное правительство, с которым затем можно договариваться о мире и подписывать соответствующие документы. "Попытки нанесения этих ударов (по энергетической инфраструктуре со стороны ВСУ - ред.) продолжаются ежедневно", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, затрагивалась ли эта тема в ходе переговоров в Эр-Рияде и что Россия готова предпринять для установления такого управления. Переговоры России и США стартовали в понедельник в Эр-Рияде около 10.00 мск и завершились поздно вечером. Россию на встрече представляли глава комитета Совфеда по международным делам, член делегации РФ Григорий Карасин и советник директора ФСБ Сергей Беседа.
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россия, мурманская область, украина, дмитрий песков, владимир путин, григорий карасин, вооруженные силы украины, совет федерации рф, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
Специальная военная операция на Украине, Россия, Мурманская область, Украина, Дмитрий Песков, Владимир Путин, Григорий Карасин, Вооруженные силы Украины, Совет Федерации РФ, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
ВСУ ежедневно наносят удары по энергообъектам в России, заявил Песков

Песков: ВСУ ежедневно наносят удары по российской энергетической инфраструктуре

© Фото : Фотохост-агентство/ Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкПресс-секретарь Президента России Дмитрий Песков
Пресс-секретарь Президента России Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 28.03.2025
© Фото : Фотохост-агентство/ Григорий Сысоев
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Пресс-секретарь Президента России Дмитрий Песков. Архивное фото
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МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. ВСУ предпринимают попытки нанесения ударов по энергетическим объектам в РФ ежедневно, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
В четверг в ходе рабочей поездки в Мурманскую область президент России Владимир Путин заявил, что введение временного управления на Украине позволило бы провести демократические выборы и привести к власти дееспособное правительство, с которым затем можно договариваться о мире и подписывать соответствующие документы.
«
"Попытки нанесения этих ударов (по энергетической инфраструктуре со стороны ВСУ - ред.) продолжаются ежедневно", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, затрагивалась ли эта тема в ходе переговоров в Эр-Рияде и что Россия готова предпринять для установления такого управления.
Переговоры России и США стартовали в понедельник в Эр-Рияде около 10.00 мск и завершились поздно вечером. Россию на встрече представляли глава комитета Совфеда по международным делам, член делегации РФ Григорий Карасин и советник директора ФСБ Сергей Беседа.
Спасская башня Московского Кремля и Покровский собор - РИА Новости, 1920, 25.03.2025
Кремль опубликовал итоги встречи экспертных групп России и США в Эр-Рияде
25 марта, 19:12
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияМурманская областьУкраинаДмитрий ПесковВладимир ПутинГригорий КарасинВооруженные силы УкраиныСовет Федерации РФФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
 
 
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