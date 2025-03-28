https://ria.ru/20250328/ukraina-2007957236.html

Россия и США в Эр-Рияде не обсуждали поведение Киева, заявил Карасин

Россия и США в Эр-Рияде не обсуждали поведение Киева, заявил Карасин - РИА Новости, 28.03.2025

Россия и США в Эр-Рияде не обсуждали поведение Киева, заявил Карасин

Россия и США на переговорах в Эр-Рияде не обсуждали поведение киевского режима, но такие обсуждения, вероятно, придется начать, сказал глава комитета Совфеда по РИА Новости, 28.03.2025

2025-03-28T15:18:00+03:00

2025-03-28T15:18:00+03:00

2025-03-28T15:18:00+03:00

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сша

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совет федерации рф

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МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Россия и США на переговорах в Эр-Рияде не обсуждали поведение киевского режима, но такие обсуждения, вероятно, придется начать, сказал глава комитета Совфеда по международным делам, член делегации РФ Григорий Карасин в эфире телеканала Россия 24. "На этом раунде подобной тональности не было... мы не обсуждали поведение киевской власти, но, видимо, наступит такой период, когда это надо будет обсуждать, потому что они непредсказуемы", - сказал он.Президент РФ Владимир Путин 18 марта провел телефонный разговор с американским лидером Дональдом Трампом. Как сообщал Кремль, президент США выдвинул предложение о взаимном отказе сторон конфликта на Украине от ударов на 30 дней по объектам энергетической инфраструктуры, Путин поддержал эту инициативу. Владимир Зеленский заявил, что Украина поддержит предложение прекратить удары по энергетической инфраструктуре. Но уже на следующий день в Минобороны РФ сообщили, что киевский режим атаковал беспилотниками нефтебазу на Кубани. Как заявлял пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, ВС РФ воздерживаются от ударов по энергоинфраструктуре Украины, несмотря на нарушения Киева. Переговоры России и США стартовали в понедельник в Эр-Рияде около 10.00 мск и завершились поздно вечером. Россию на встрече представляли Карасин и советник директора ФСБ Сергей Беседа. Во вторник на сайте Кремля было опубликовано заявление по итогам встречи российской и американской экспертных групп в Эр-Рияде. В нем сообщается, что в соответствии с договоренностью президентов России и США российская и американская стороны условились обеспечить реализацию черноморской инициативы, включающей обеспечение в Черном море безопасности судоходства, неприменение силы и недопущение использования коммерческих судов в военных целях при организации надлежащих мер контроля путем досмотра таких судов, но договоренность вступит в силу только после ряда условий, одним из которых является снятие санкционных ограничений с Россельхозбанка.

https://ria.ru/20250328/ukraina-2007945142.html

https://ria.ru/20250325/peregovory-2007105052.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, сша, украина, григорий карасин, владимир путин, дональд трамп, совет федерации рф, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), россельхозбанк, переговоры россии и сша по украине в эр-рияде