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Россия и США в Эр-Рияде не обсуждали поведение Киева, заявил Карасин - РИА Новости, 28.03.2025
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15:18 28.03.2025
https://ria.ru/20250328/ukraina-2007957236.html
Россия и США в Эр-Рияде не обсуждали поведение Киева, заявил Карасин
Россия и США в Эр-Рияде не обсуждали поведение Киева, заявил Карасин - РИА Новости, 28.03.2025
Россия и США в Эр-Рияде не обсуждали поведение Киева, заявил Карасин
Россия и США на переговорах в Эр-Рияде не обсуждали поведение киевского режима, но такие обсуждения, вероятно, придется начать, сказал глава комитета Совфеда по РИА Новости, 28.03.2025
2025-03-28T15:18:00+03:00
2025-03-28T15:18:00+03:00
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МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Россия и США на переговорах в Эр-Рияде не обсуждали поведение киевского режима, но такие обсуждения, вероятно, придется начать, сказал глава комитета Совфеда по международным делам, член делегации РФ Григорий Карасин в эфире телеканала Россия 24. "На этом раунде подобной тональности не было... мы не обсуждали поведение киевской власти, но, видимо, наступит такой период, когда это надо будет обсуждать, потому что они непредсказуемы", - сказал он.Президент РФ Владимир Путин 18 марта провел телефонный разговор с американским лидером Дональдом Трампом. Как сообщал Кремль, президент США выдвинул предложение о взаимном отказе сторон конфликта на Украине от ударов на 30 дней по объектам энергетической инфраструктуры, Путин поддержал эту инициативу. Владимир Зеленский заявил, что Украина поддержит предложение прекратить удары по энергетической инфраструктуре. Но уже на следующий день в Минобороны РФ сообщили, что киевский режим атаковал беспилотниками нефтебазу на Кубани. Как заявлял пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, ВС РФ воздерживаются от ударов по энергоинфраструктуре Украины, несмотря на нарушения Киева. Переговоры России и США стартовали в понедельник в Эр-Рияде около 10.00 мск и завершились поздно вечером. Россию на встрече представляли Карасин и советник директора ФСБ Сергей Беседа. Во вторник на сайте Кремля было опубликовано заявление по итогам встречи российской и американской экспертных групп в Эр-Рияде. В нем сообщается, что в соответствии с договоренностью президентов России и США российская и американская стороны условились обеспечить реализацию черноморской инициативы, включающей обеспечение в Черном море безопасности судоходства, неприменение силы и недопущение использования коммерческих судов в военных целях при организации надлежащих мер контроля путем досмотра таких судов, но договоренность вступит в силу только после ряда условий, одним из которых является снятие санкционных ограничений с Россельхозбанка.
https://ria.ru/20250328/ukraina-2007945142.html
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россия, сша, украина, григорий карасин, владимир путин, дональд трамп, совет федерации рф, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), россельхозбанк, переговоры россии и сша по украине в эр-рияде
Россия, США, Украина, Григорий Карасин, Владимир Путин, Дональд Трамп, Совет Федерации РФ, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Россельхозбанк, Переговоры России и США по Украине в Эр-Рияде
Россия и США в Эр-Рияде не обсуждали поведение Киева, заявил Карасин

Сенатор Карасин: РФ и США на переговорах в Эр-Рияде не обсуждали поведение Киева

© РИА Новости / Фотохост-агентство "РИА Новости" | Перейти в медиабанкГригорий Карасин
Григорий Карасин - РИА Новости, 1920, 28.03.2025
© РИА Новости / Фотохост-агентство "РИА Новости"
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Григорий Карасин. Архивное фото
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МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Россия и США на переговорах в Эр-Рияде не обсуждали поведение киевского режима, но такие обсуждения, вероятно, придется начать, сказал глава комитета Совфеда по международным делам, член делегации РФ Григорий Карасин в эфире телеканала Россия 24.
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"На этом раунде подобной тональности не было... мы не обсуждали поведение киевской власти, но, видимо, наступит такой период, когда это надо будет обсуждать, потому что они непредсказуемы", - сказал он.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 28.03.2025
В Эр-Рияде не обсуждали тему внешнего управления на Украине, заявил Песков
Вчера, 14:49
Президент РФ Владимир Путин 18 марта провел телефонный разговор с американским лидером Дональдом Трампом. Как сообщал Кремль, президент США выдвинул предложение о взаимном отказе сторон конфликта на Украине от ударов на 30 дней по объектам энергетической инфраструктуры, Путин поддержал эту инициативу. Владимир Зеленский заявил, что Украина поддержит предложение прекратить удары по энергетической инфраструктуре. Но уже на следующий день в Минобороны РФ сообщили, что киевский режим атаковал беспилотниками нефтебазу на Кубани. Как заявлял пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, ВС РФ воздерживаются от ударов по энергоинфраструктуре Украины, несмотря на нарушения Киева.
Переговоры России и США стартовали в понедельник в Эр-Рияде около 10.00 мск и завершились поздно вечером. Россию на встрече представляли Карасин и советник директора ФСБ Сергей Беседа.
Во вторник на сайте Кремля было опубликовано заявление по итогам встречи российской и американской экспертных групп в Эр-Рияде. В нем сообщается, что в соответствии с договоренностью президентов России и США российская и американская стороны условились обеспечить реализацию черноморской инициативы, включающей обеспечение в Черном море безопасности судоходства, неприменение силы и недопущение использования коммерческих судов в военных целях при организации надлежащих мер контроля путем досмотра таких судов, но договоренность вступит в силу только после ряда условий, одним из которых является снятие санкционных ограничений с Россельхозбанка.
Глава международного комитета Совета Федерации Григорий Карасин и советник директора ФСБ Сергей Беседа после окончания переговоров в Эр-Рияде - РИА Новости, 1920, 25.03.2025
Карасин рассказал о переговорах с США по Украине
25 марта, 09:13
 
РоссияСШАУкраинаГригорий КарасинВладимир ПутинДональд ТрампСовет Федерации РФФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)РоссельхозбанкПереговоры России и США по Украине в Эр-Рияде
 
 
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