https://ria.ru/20250328/ukraina-2007881889.html

В пяти областях Украины объявили воздушную тревогу

В пяти областях Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 28.03.2025

В пяти областях Украины объявили воздушную тревогу

Воздушная тревога звучит в Черниговской, Сумской, Полтавской, Харьковской и Днепропетровской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского... РИА Новости, 28.03.2025

2025-03-28T11:03:00+03:00

2025-03-28T11:03:00+03:00

2025-03-28T11:03:00+03:00

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МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Воздушная тревога звучит в Черниговской, Сумской, Полтавской, Харьковской и Днепропетровской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. По данным ресурса, тревога в Сумской области звучит более часа, в остальных регионах она была объявлена в промежутке с 10.44 мск по 10.49 мск. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стояли украинские спецслужбы. Удары наносятся в том числе по объектам оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.

https://ria.ru/20240829/vzryvy-1969110448.html

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Варвара Скокшина

в мире, россия, днепропетровская область, украина, дмитрий песков, вооруженные силы украины