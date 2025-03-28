https://ria.ru/20250328/ukraina-2007841608.html

СМИ: украинцы вывели европейцев из себя

СМИ: украинцы вывели европейцев из себя - РИА Новости, 28.03.2025

СМИ: украинцы вывели европейцев из себя

Число осевших в Европе беженцев с Украины, готовых вернуться на родину, сократилось почти вдвое, украинцы сидят на пособиях, что злит самих европейцев, пишет... РИА Новости, 28.03.2025

2025-03-28T03:32:00+03:00

2025-03-28T03:32:00+03:00

2025-03-28T03:32:00+03:00

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урсула фон дер ляйен

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МОСКВА, 28 мар — РИА Новости. Число осевших в Европе беженцев с Украины, готовых вернуться на родину, сократилось почти вдвое, украинцы сидят на пособиях, что злит самих европейцев, пишет британское издание The Economist."Только 43% украинских беженцев планируют вернуться по сравнению с 74% два года назад" — говорится в материале со ссылкой на исследование украинского Центра экономической стратегии (CES).По данным издания, налоговые послабления и пособия для украинских беженцев фактически лишили их необходимости искать трудоустройство, что постепенно вызывает недовольство среди самих европейцев.Так, из почти 1,2 миллиона украинских беженцев в Германии более 700 тысяч получают пособие в размере 563 евро в месяц."Политики — христианские демократы — предложили сократить выплаты, чтобы подтолкнуть беженцев к работе" — сообщает издание.В октябре глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщала, что порядка 4,5 миллионов украинцев пользуются статусом временной защиты в ЕС, их особый статус был продлен до марта 2026 года.Совет ЕС в сентябре продлил до марта 2025 года действие механизма временной защиты украинских беженцев. Механизм позволяет гражданам Украины по упрощенной процедуре легализоваться в Евросоюзе, получать услуги здравоохранения и образования, доступ на рынок труда, жилье и соцвыплаты.

https://ria.ru/20250322/bezhentsy-2006720623.html

https://ria.ru/20241224/kiev-1990967463.html

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в мире, украина, европа, германия, урсула фон дер ляйен, евросоюз, еврокомиссия