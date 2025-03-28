СМИ: украинцы вывели европейцев из себя
The Economist: украинские беженцы потеряли желание возвращаться на родину
© AP Photo / Andreea AlexandruУкраинские беженцы в Румынии
© AP Photo / Andreea Alexandru
Украинские беженцы в Румынии. Архивное фото
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МОСКВА, 28 мар — РИА Новости. Число осевших в Европе беженцев с Украины, готовых вернуться на родину, сократилось почти вдвое, украинцы сидят на пособиях, что злит самих европейцев, пишет британское издание The Economist.
"Только 43% украинских беженцев планируют вернуться по сравнению с 74% два года назад" — говорится в материале со ссылкой на исследование украинского Центра экономической стратегии (CES).
По данным издания, налоговые послабления и пособия для украинских беженцев фактически лишили их необходимости искать трудоустройство, что постепенно вызывает недовольство среди самих европейцев.
Так, из почти 1,2 миллиона украинских беженцев в Германии более 700 тысяч получают пособие в размере 563 евро в месяц.
"Политики — христианские демократы — предложили сократить выплаты, чтобы подтолкнуть беженцев к работе" — сообщает издание.
В октябре глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщала, что порядка 4,5 миллионов украинцев пользуются статусом временной защиты в ЕС, их особый статус был продлен до марта 2026 года.
Совет ЕС в сентябре продлил до марта 2025 года действие механизма временной защиты украинских беженцев. Механизм позволяет гражданам Украины по упрощенной процедуре легализоваться в Евросоюзе, получать услуги здравоохранения и образования, доступ на рынок труда, жилье и соцвыплаты.
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24 декабря 2024, 11:41