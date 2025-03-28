https://ria.ru/20250328/turtsija-2007913279.html

Эрдоган заявил о работе Турции по обеспечению безопасности в Черном море

Эрдоган заявил о работе Турции по обеспечению безопасности в Черном море - РИА Новости, 28.03.2025

Эрдоган заявил о работе Турции по обеспечению безопасности в Черном море

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в телефонном разговоре с российским коллегой Владимиром Путиным заявил, что Турция вносит вклад, чтобы Черное море не... РИА Новости, 28.03.2025

2025-03-28T12:48:00+03:00

2025-03-28T12:48:00+03:00

2025-03-28T12:48:00+03:00

в мире

турция

черное море

реджеп тайип эрдоган

владимир путин

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АНКАРА, 28 мар - РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в телефонном разговоре с российским коллегой Владимиром Путиным заявил, что Турция вносит вклад, чтобы Черное море не превратилось в зону конфликта. "Президент Эрдоган заявил, что продуманные шаги, которые будут предприняты для обеспечения безопасности коммерческого судоходства в Черном море, будут способствовать мирному процессу, и что Турция продолжает вносить свой вклад в предотвращение превращения Черного моря в зону конфликта", - сообщила канцелярия турецкого лидера.

https://ria.ru/20250326/ssha-2007576502.html

турция

черное море

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в мире, турция, черное море, реджеп тайип эрдоган, владимир путин