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Эрдоган заявил о работе Турции по обеспечению безопасности в Черном море
Эрдоган заявил о работе Турции по обеспечению безопасности в Черном море - РИА Новости, 28.03.2025
Эрдоган заявил о работе Турции по обеспечению безопасности в Черном море
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в телефонном разговоре с российским коллегой Владимиром Путиным заявил, что Турция вносит вклад, чтобы Черное море не... РИА Новости, 28.03.2025
2025-03-28T12:48:00+03:00
2025-03-28T12:48:00+03:00
2025-03-28T12:48:00+03:00
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АНКАРА, 28 мар - РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в телефонном разговоре с российским коллегой Владимиром Путиным заявил, что Турция вносит вклад, чтобы Черное море не превратилось в зону конфликта. "Президент Эрдоган заявил, что продуманные шаги, которые будут предприняты для обеспечения безопасности коммерческого судоходства в Черном море, будут способствовать мирному процессу, и что Турция продолжает вносить свой вклад в предотвращение превращения Черного моря в зону конфликта", - сообщила канцелярия турецкого лидера.
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в мире, турция, черное море, реджеп тайип эрдоган, владимир путин
В мире, Турция, Черное море, Реджеп Тайип Эрдоган, Владимир Путин
Эрдоган заявил о работе Турции по обеспечению безопасности в Черном море
Эрдоган заявил Путину о работе Турции по обеспечению безопасности в Черном море