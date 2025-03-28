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Эрдоган заявил о работе Турции по обеспечению безопасности в Черном море - РИА Новости, 28.03.2025
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12:48 28.03.2025
https://ria.ru/20250328/turtsija-2007913279.html
Эрдоган заявил о работе Турции по обеспечению безопасности в Черном море
Эрдоган заявил о работе Турции по обеспечению безопасности в Черном море - РИА Новости, 28.03.2025
Эрдоган заявил о работе Турции по обеспечению безопасности в Черном море
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в телефонном разговоре с российским коллегой Владимиром Путиным заявил, что Турция вносит вклад, чтобы Черное море не... РИА Новости, 28.03.2025
2025-03-28T12:48:00+03:00
2025-03-28T12:48:00+03:00
в мире
турция
черное море
реджеп тайип эрдоган
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АНКАРА, 28 мар - РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в телефонном разговоре с российским коллегой Владимиром Путиным заявил, что Турция вносит вклад, чтобы Черное море не превратилось в зону конфликта. "Президент Эрдоган заявил, что продуманные шаги, которые будут предприняты для обеспечения безопасности коммерческого судоходства в Черном море, будут способствовать мирному процессу, и что Турция продолжает вносить свой вклад в предотвращение превращения Черного моря в зону конфликта", - сообщила канцелярия турецкого лидера.
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в мире, турция, черное море, реджеп тайип эрдоган, владимир путин
В мире, Турция, Черное море, Реджеп Тайип Эрдоган, Владимир Путин
Эрдоган заявил о работе Турции по обеспечению безопасности в Черном море

Эрдоган заявил Путину о работе Турции по обеспечению безопасности в Черном море

© AP Photo / Presidential Press Service, Pool/Yasin BulbulПрезидент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган - РИА Новости, 1920, 28.03.2025
© AP Photo / Presidential Press Service, Pool/Yasin Bulbul
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Архивное фото
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АНКАРА, 28 мар - РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в телефонном разговоре с российским коллегой Владимиром Путиным заявил, что Турция вносит вклад, чтобы Черное море не превратилось в зону конфликта.
"Президент Эрдоган заявил, что продуманные шаги, которые будут предприняты для обеспечения безопасности коммерческого судоходства в Черном море, будут способствовать мирному процессу, и что Турция продолжает вносить свой вклад в предотвращение превращения Черного моря в зону конфликта", - сообщила канцелярия турецкого лидера.
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В миреТурцияЧерное мореРеджеп Тайип ЭрдоганВладимир Путин
 
 
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