https://ria.ru/20250328/swift-2007939776.html
Карасин ответил на вопрос о сроках подключения российских банков к SWIFT
Карасин ответил на вопрос о сроках подключения российских банков к SWIFT - РИА Новости, 28.03.2025
Карасин ответил на вопрос о сроках подключения российских банков к SWIFT
Сроки подключения российских банков к системе SWIFT на переговорах с США не обсуждались, но эти обсуждения будут продолжаться, заявил глава комитета Совфеда по... РИА Новости, 28.03.2025
2025-03-28T14:37:00+03:00
2025-03-28T14:37:00+03:00
2025-03-28T14:40:00+03:00
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григорий карасин
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МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Сроки подключения российских банков к системе SWIFT на переговорах с США не обсуждались, но эти обсуждения будут продолжаться, заявил глава комитета Совфеда по международным делам, член делегации РФ Григорий Карасин в эфире телеканала "Россия 24"."Нет, сроки не оговаривались. Упоминались некоторые сроки в том, что касается прекращения огня, некоторых мер безопасности. По финансовой составляющей мы пока продолжаем обсуждение", - сказал он, отвечая на вопрос о том, сколько ждать подключения российских банков к системе SWIFT.
https://ria.ru/20250326/swift-2007580337.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сша, россия, григорий карасин, совет федерации рф, swift
США, Россия, Григорий Карасин, Совет Федерации РФ, SWIFT
Карасин ответил на вопрос о сроках подключения российских банков к SWIFT
Сенатор Карасин: срок подключения российских банков к SWIFT не обсуждался с США