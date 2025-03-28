https://ria.ru/20250328/swift-2007939776.html

Карасин ответил на вопрос о сроках подключения российских банков к SWIFT

Карасин ответил на вопрос о сроках подключения российских банков к SWIFT - РИА Новости, 28.03.2025

Карасин ответил на вопрос о сроках подключения российских банков к SWIFT

Сроки подключения российских банков к системе SWIFT на переговорах с США не обсуждались, но эти обсуждения будут продолжаться, заявил глава комитета Совфеда по... РИА Новости, 28.03.2025

2025-03-28T14:37:00+03:00

2025-03-28T14:37:00+03:00

2025-03-28T14:40:00+03:00

сша

россия

григорий карасин

совет федерации рф

swift

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МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Сроки подключения российских банков к системе SWIFT на переговорах с США не обсуждались, но эти обсуждения будут продолжаться, заявил глава комитета Совфеда по международным делам, член делегации РФ Григорий Карасин в эфире телеканала "Россия 24"."Нет, сроки не оговаривались. Упоминались некоторые сроки в том, что касается прекращения огня, некоторых мер безопасности. По финансовой составляющей мы пока продолжаем обсуждение", - сказал он, отвечая на вопрос о том, сколько ждать подключения российских банков к системе SWIFT.

https://ria.ru/20250326/swift-2007580337.html

сша

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Наталья Макарова

сша, россия, григорий карасин, совет федерации рф, swift