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Карасин ответил на вопрос о сроках подключения российских банков к SWIFT - РИА Новости, 28.03.2025
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14:37 28.03.2025 (обновлено: 14:40 28.03.2025)
https://ria.ru/20250328/swift-2007939776.html
Карасин ответил на вопрос о сроках подключения российских банков к SWIFT
Карасин ответил на вопрос о сроках подключения российских банков к SWIFT - РИА Новости, 28.03.2025
Карасин ответил на вопрос о сроках подключения российских банков к SWIFT
Сроки подключения российских банков к системе SWIFT на переговорах с США не обсуждались, но эти обсуждения будут продолжаться, заявил глава комитета Совфеда по... РИА Новости, 28.03.2025
2025-03-28T14:37:00+03:00
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сша
россия
григорий карасин
совет федерации рф
swift
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МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Сроки подключения российских банков к системе SWIFT на переговорах с США не обсуждались, но эти обсуждения будут продолжаться, заявил глава комитета Совфеда по международным делам, член делегации РФ Григорий Карасин в эфире телеканала "Россия 24".&quot;Нет, сроки не оговаривались. Упоминались некоторые сроки в том, что касается прекращения огня, некоторых мер безопасности. По финансовой составляющей мы пока продолжаем обсуждение&quot;, - сказал он, отвечая на вопрос о том, сколько ждать подключения российских банков к системе SWIFT.
https://ria.ru/20250326/swift-2007580337.html
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сша, россия, григорий карасин, совет федерации рф, swift
США, Россия, Григорий Карасин, Совет Федерации РФ, SWIFT
Карасин ответил на вопрос о сроках подключения российских банков к SWIFT

Сенатор Карасин: срок подключения российских банков к SWIFT не обсуждался с США

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкSWIFT
SWIFT - РИА Новости, 1920, 28.03.2025
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Сроки подключения российских банков к системе SWIFT на переговорах с США не обсуждались, но эти обсуждения будут продолжаться, заявил глава комитета Совфеда по международным делам, член делегации РФ Григорий Карасин в эфире телеканала "Россия 24".
«

"Нет, сроки не оговаривались. Упоминались некоторые сроки в том, что касается прекращения огня, некоторых мер безопасности. По финансовой составляющей мы пока продолжаем обсуждение", - сказал он, отвечая на вопрос о том, сколько ждать подключения российских банков к системе SWIFT.

Логотип SWIFT - РИА Новости, 1920, 26.03.2025
США готовы рассмотреть переподключение России к SWIFT
26 марта, 22:38
 
СШАРоссияГригорий КарасинСовет Федерации РФSWIFT
 
 
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