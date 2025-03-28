Рейтинг@Mail.ru
На Солнце произошла мощная вспышка - РИА Новости, 28.03.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Супертег Наука 2021январь - РИА Новости, 1920, 14.10.2019
Наука
 
18:46 28.03.2025 (обновлено: 19:32 28.03.2025)
https://ria.ru/20250328/solntse-2008026937.html
На Солнце произошла мощная вспышка
На Солнце произошла мощная вспышка - РИА Новости, 28.03.2025
На Солнце произошла мощная вспышка
Мощная вспышка произошла на Солнце, но для Земли она опасности не представляет, рассказал РИА Новости руководитель лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН... РИА Новости, 28.03.2025
2025-03-28T18:46:00+03:00
2025-03-28T19:32:00+03:00
наука
космос - риа наука
земля
российская академия наук
солнце
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0b/1772259623_0:142:1015:712_1920x0_80_0_0_8249b1104014d27be931e83bbe73821a.jpg
МОСКВА, 28 мар — РИА Новости. Мощная вспышка произошла на Солнце, но для Земли она опасности не представляет, рассказал РИА Новости руководитель лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН Сергей Богачев."На Солнце зарегистрирована вспышка высшего балла X. Уровень — X1.1. Событий данного класса на Солнце не наблюдалось более месяца. Последний раз вспышка высшего уровня регистрировалась 23 февраля", — отметил собеседник агентства. Он уточнил, что взрыв произошел на восточном краю Солнца. Произошедшее событие, по предварительным данным, не представляет опасности для планеты. Однако место формирования вспышки через несколько дней окажется в непосредственной близости от линии Солнце — Земля. Если вспышка является предвестником новой серии активности, то прямые удары по Земле будут возможны с середины следующей недели, предупредил ученый.
https://ria.ru/20250311/vspyshka-2004408739.html
https://ria.ru/20250304/voskhod-2002887760.html
земля
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0b/1772259623_0:0:949:712_1920x0_80_0_0_da21c8ec8b4ba1db335d49c77e4c02d4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
космос - риа наука, земля, российская академия наук, солнце, россия
Наука, Космос - РИА Наука, Земля, Российская академия наук, Солнце, Россия
На Солнце произошла мощная вспышка

На Солнце произошла мощная вспышка, но для Земли она не опасна

© Hinode JAXA/NASAИзображение поверхности и короны Солнца
Изображение поверхности и короны Солнца - РИА Новости, 1920, 28.03.2025
© Hinode JAXA/NASA
Изображение поверхности и короны Солнца. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 28 мар — РИА Новости. Мощная вспышка произошла на Солнце, но для Земли она опасности не представляет, рассказал РИА Новости руководитель лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН Сергей Богачев.
"На Солнце зарегистрирована вспышка высшего балла X. Уровень — X1.1. Событий данного класса на Солнце не наблюдалось более месяца. Последний раз вспышка высшего уровня регистрировалась 23 февраля", — отметил собеседник агентства.
Вспышка на солнце - РИА Новости, 1920, 11.03.2025
Россиянам рассказали о новой вспышке на Солнце
11 марта, 20:29
Он уточнил, что взрыв произошел на восточном краю Солнца. Произошедшее событие, по предварительным данным, не представляет опасности для планеты.
Однако место формирования вспышки через несколько дней окажется в непосредственной близости от линии Солнце — Земля. Если вспышка является предвестником новой серии активности, то прямые удары по Земле будут возможны с середины следующей недели, предупредил ученый.
Частный модуль Blue Ghost компании Firefly Aerospace, севший на Луне, сделал снимок восхода Солнца со спутника Земли - РИА Новости, 1920, 04.03.2025
Успешно севший на Луне частный модуль Blue Ghost снял восход Солнца
4 марта, 07:32
 
НаукаКосмос - РИА НаукаЗемляРоссийская академия наукСолнцеРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала