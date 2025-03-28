https://ria.ru/20250328/solntse-2008026937.html
На Солнце произошла мощная вспышка
На Солнце произошла мощная вспышка - РИА Новости, 28.03.2025
На Солнце произошла мощная вспышка
Мощная вспышка произошла на Солнце, но для Земли она опасности не представляет, рассказал РИА Новости руководитель лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН... РИА Новости, 28.03.2025
2025-03-28T18:46:00+03:00
2025-03-28T18:46:00+03:00
2025-03-28T19:32:00+03:00
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МОСКВА, 28 мар — РИА Новости. Мощная вспышка произошла на Солнце, но для Земли она опасности не представляет, рассказал РИА Новости руководитель лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН Сергей Богачев."На Солнце зарегистрирована вспышка высшего балла X. Уровень — X1.1. Событий данного класса на Солнце не наблюдалось более месяца. Последний раз вспышка высшего уровня регистрировалась 23 февраля", — отметил собеседник агентства. Он уточнил, что взрыв произошел на восточном краю Солнца. Произошедшее событие, по предварительным данным, не представляет опасности для планеты. Однако место формирования вспышки через несколько дней окажется в непосредственной близости от линии Солнце — Земля. Если вспышка является предвестником новой серии активности, то прямые удары по Земле будут возможны с середины следующей недели, предупредил ученый.
https://ria.ru/20250311/vspyshka-2004408739.html
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Наука, Космос - РИА Наука, Земля, Российская академия наук, Солнце, Россия
На Солнце произошла мощная вспышка
На Солнце произошла мощная вспышка, но для Земли она не опасна
МОСКВА, 28 мар — РИА Новости. Мощная вспышка произошла на Солнце, но для Земли она опасности не представляет, рассказал РИА Новости руководитель лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН Сергей Богачев.
"На Солнце зарегистрирована вспышка высшего балла X. Уровень — X1.1. Событий данного класса на Солнце не наблюдалось более месяца. Последний раз вспышка высшего уровня регистрировалась 23 февраля", — отметил собеседник агентства.
Он уточнил, что взрыв произошел на восточном краю Солнца. Произошедшее событие, по предварительным данным, не представляет опасности для планеты.
Однако место формирования вспышки через несколько дней окажется в непосредственной близости от линии Солнце — Земля. Если вспышка является предвестником новой серии активности, то прямые удары по Земле будут возможны с середины следующей недели, предупредил ученый.