https://ria.ru/20250328/razvedka-2007736551.html

Киев заставил себе служить корпорацию RAND

Киев заставил себе служить корпорацию RAND - РИА Новости, 28.03.2025

Киев заставил себе служить корпорацию RAND

ФСБ РФ опубликовала переписку сотрудников украинской разведки, которые через мессенджеры пытались вербовать российских военнослужащих под прикрытием бренда... РИА Новости, 28.03.2025

2025-03-28T08:00:00+03:00

2025-03-28T08:00:00+03:00

2025-03-28T08:09:00+03:00

аналитика

сша

россия

украина

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

rand

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ФСБ РФ опубликовала переписку сотрудников украинской разведки, которые через мессенджеры пытались вербовать российских военнослужащих под прикрытием бренда американской корпорации RAND.Согласно заявлению ЦОС ФСБ, целью действующих под прикрытием RAND Corporation украинских спецслужб является получение секретных данных о стратегической авиации, а также численности и дислокации подразделений ВС России, участвующих в СВО.Стоит напомнить, что RAND Corporation — американская экспертно-аналитическая организация, проводящая исследования и оказывающая консалтинговые услуги в интересах госучреждений США, Европы, Среднего Востока и Азии. Основным заявленным направлением деятельности RAND является содействие научной, образовательной и благотворительной деятельности в интересах общественного благополучия и нацбезопасности США, разработка концепций и выявление стратегических проблем. Значительная часть исследований RAND, посвященная безопасности США, засекречена. Источниками финансирования RAND являются федеральные агентства США, правительства штатов и муниципальные власти в США, а также правительства, агентства и министерства других стран, международные организации, колледжи, университеты, фонды, профессиональные объединения, некоммерческие организации. В декабре 2023 года корпорация RAND была внесена в реестр организаций, деятельность которых признана нежелательной в РФ.В принципе, RAND в таком развернутом представлении не особо нуждается. Этот бренд известен среди широких слоев россиян, даже тех, кто напрямую в своей профессиональной деятельности и быту со стратегическим прогнозом и политической аналитикой не связан. Дело в том, что корпорация в свое время была очень озабочена продвижением собственного бренда и формированием особого имиджа как чуть ли не главной и единственной организации, производящей стратегические прогнозы и анализы по всем областям политики и военной аналитики. В результате бренд RAND Corporation перешел в разряд массовой культуры, что не отменяет того, что эта зонтичная организация действительно выдает множество разного рода аналитических текстов разной степени качества и фантастики.В результате вербовщикам не надо долго объяснять, что такое эта фирма прикрытия, хотя случаются и сбои. ЦОС ФСБ опубликовал часть переписки украинских вербовщиков с россиянами, из которой следует, что объекты вербовки все равно начинают искать в интернете подтверждения, что раздражает вербовщиков. Как правило, россиянам очень быстро становится понятно, что характер запрашиваемой у них информации не соответствует имиджу аналитической корпорации. Это в первую очередь секретные данные, которые никак не использовать для стратегических прогнозов даже в виде справочного материала.RAND — организация зонтичная, что позволяет украинской стороне говорить якобы от лица регионального отделения RAND Europe. Главным здесь все равно остается узнаваемость бренда. Мы не можем стопроцентно ручаться, что в самой корпорации не в курсе происходящего. Дело в том, что использование разного рода "аналитических" центров и фондов — обычная практика западных спецслужб с тех пор, как эти центры и фонды стали массовым явлением.Другое дело, что в Киеве делают ставку не на качество разведывательной информации, получаемой таким путем, а на массовость. Отдельно взятое боевое предписание в стратегическом плане погоды не сделает. Но попыток вербовки через мессенджеры от лица RAND десятки. Сложно оценить эффективность такой тактики, но, возможно, в Киеве полагают, что подобным образом могут составить некую целостную картину системы управления российскими войсками, особенно авиацией. В любом случае какие бы мотивы у украинского шпионажа ни были бы — это все от бессилия. Дело в том, что массовые попытки вербовки одним и тем же методом — как правило, главный признак того, что с индивидуальными методиками люди работать либо не умеют, либо просто технически не могут.Другой вопрос, что серьезные западные разведки не используют крупные корпорации типа RAND для индивидуальной вербовки. Для этих целей используются небольшие фонды, иногда и вовсе из одного человека состоящие. У них должен быть такой имидж и профиль, чтобы вербуемый человек не заподозрил неладное. Это касается в первую очередь той среды, которая в принципе готова к сотрудничеству с зарубежными фондами по привычке, порой даже не догадываясь об их подставном характере: это журналисты, эксперты, ученые, то есть те профессиональные группы, для которых сотрудничество с аналитическими центрами и фондами, как зарубежными, так и российскими, — обыденная практика.Создать такой подставной фонд где-нибудь в Словакии (прецеденты были) или Швейцарии — дело недолгое. Иногда они создаются специально для контакта с каким-то конкретным человеком. Кроме того, так легче легализовывать выплаты агентуре в виде "гонораров". Но все-таки обычно западная разведка использует относительно старые структуры, поскольку длительный стаж работы фонда и известные люди в попечительском совете создают иллюзию надежности.Но объекты такой разработки — как правило, люди, обладающие информацией стратегического характера, а не просто расписанием отдельной боевой части. И работают с ними индивидуально — и никогда заочно. Понятно, что сейчас возможности западных разведок на территории РФ сильно сократились, но все равно частные визиты иностранных граждан никто не отменял. Другое дело, что никто и никогда не будет организовывать массовые операции по мессенджеру под прикрытием известного бренда, если есть возможность установить личный контакт. Это все от безнадежности.Вряд ли корпорация RAND обрадуется тому, что ее бренд используется в такой непритязательной операции, как попытка массовой вербовки через мессенджер. Даже если давала на то согласие. Но понятно, что изобретательность киевских вербовщиков постепенно сходит на нет, а заодно сужается и круг прикрытий, которые они используют. Выявление таких схем сейчас не носит масштабного характера. Скорее всего, противник просто пролистывает старые методички по вербовке, которые готовились еще в 1980-е годы англичанами. Именно от них такие методы и пошли гулять по миру.

https://ria.ru/20250327/fsb-2007635896.html

https://ria.ru/20250326/kiev-2007559094.html

https://ria.ru/20250325/telegram-2007224014.html

https://ria.ru/20250318/podderzhka-2005612774.html

https://ria.ru/20250313/ataka-2004652780.html

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аналитика, сша, россия, украина, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), rand