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ФСБ опубликовала переговоры украинских спецслужб под прикрытием RAND

ФСБ опубликовала переговоры украинских спецслужб под прикрытием RAND - РИА Новости, 27.03.2025

ФСБ опубликовала переговоры украинских спецслужб под прикрытием RAND

ФСБ опубликовала телефонные переговоры сотрудника спецслужб Украины под прикрытием американской RAND Corporation с сотрудником силового ведомства в Чите. РИА Новости, 27.03.2025

2025-03-27T11:19:00+03:00

2025-03-27T11:19:00+03:00

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федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

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МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. ФСБ опубликовала телефонные переговоры сотрудника спецслужб Украины под прикрытием американской RAND Corporation с сотрудником силового ведомства в Чите. Ранее в ЦОС ФСБ РФ рассказали, что украинские спецслужбы под прикрытием американской RAND Corporation занимаются вербовкой в РФ и добычей сведений о проведении специальной военной операции. Помимо записи разговора, ЦОС ФСБ показал снимки экрана смартфона с перепиской сотрудника силового ведомства с агентом Киева в Telegram.

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, украина, чита, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), происшествия, фото