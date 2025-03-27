ФСБ опубликовала переговоры украинских спецслужб под прикрытием RAND
ФСБ опубликовала телефонные переговоры украинских спецслужб под прикрытием RAND
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МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. ФСБ опубликовала телефонные переговоры сотрудника спецслужб Украины под прикрытием американской RAND Corporation с сотрудником силового ведомства в Чите.
Помимо записи разговора, ЦОС ФСБ показал снимки экрана смартфона с перепиской сотрудника силового ведомства с агентом Киева в Telegram.
© Фото : ЦОС ФСБ РоссииСнимок экрана смартфона с перепиской сотрудника силового ведомства с агентом Киева в Telegram
Снимок экрана смартфона с перепиской сотрудника силового ведомства с агентом Киева в Telegram
© Фото : ЦОС ФСБ России
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© Фото : ЦОС ФСБ РоссииСнимок экрана смартфона с перепиской сотрудника силового ведомства с агентом Киева в Telegram
Снимок экрана смартфона с перепиской сотрудника силового ведомства с агентом Киева в Telegram
© Фото : ЦОС ФСБ России
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© Фото : ЦОС ФСБ РоссииСнимок экрана смартфона с перепиской сотрудника силового ведомства с агентом Киева в Telegram
Снимок экрана смартфона с перепиской сотрудника силового ведомства с агентом Киева в Telegram
© Фото : ЦОС ФСБ России
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© Фото : ЦОС ФСБ РоссииСнимок экрана смартфона с перепиской сотрудника силового ведомства с агентом Киева в Telegram
Снимок экрана смартфона с перепиской сотрудника силового ведомства с агентом Киева в Telegram
© Фото : ЦОС ФСБ России
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