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ФСБ опубликовала переговоры украинских спецслужб под прикрытием RAND - РИА Новости, 27.03.2025
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11:19 27.03.2025 (обновлено: 11:33 27.03.2025)
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ФСБ опубликовала переговоры украинских спецслужб под прикрытием RAND
ФСБ опубликовала переговоры украинских спецслужб под прикрытием RAND - РИА Новости, 27.03.2025
ФСБ опубликовала переговоры украинских спецслужб под прикрытием RAND
ФСБ опубликовала телефонные переговоры сотрудника спецслужб Украины под прикрытием американской RAND Corporation с сотрудником силового ведомства в Чите. РИА Новости, 27.03.2025
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МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. ФСБ опубликовала телефонные переговоры сотрудника спецслужб Украины под прикрытием американской RAND Corporation с сотрудником силового ведомства в Чите. Ранее в ЦОС ФСБ РФ рассказали, что украинские спецслужбы под прикрытием американской RAND Corporation занимаются вербовкой в РФ и добычей сведений о проведении специальной военной операции. Помимо записи разговора, ЦОС ФСБ показал снимки экрана смартфона с перепиской сотрудника силового ведомства с агентом Киева в Telegram.
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россия, украина, чита, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), происшествия, фото
Россия, Украина, Чита, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Происшествия
ФСБ опубликовала переговоры украинских спецслужб под прикрытием RAND

ФСБ опубликовала телефонные переговоры украинских спецслужб под прикрытием RAND

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МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. ФСБ опубликовала телефонные переговоры сотрудника спецслужб Украины под прикрытием американской RAND Corporation с сотрудником силового ведомства в Чите.
Ранее в ЦОС ФСБ РФ рассказали, что украинские спецслужбы под прикрытием американской RAND Corporation занимаются вербовкой в РФ и добычей сведений о проведении специальной военной операции.
Помимо записи разговора, ЦОС ФСБ показал снимки экрана смартфона с перепиской сотрудника силового ведомства с агентом Киева в Telegram.
© Фото : ЦОС ФСБ РоссииСнимок экрана смартфона с перепиской сотрудника силового ведомства с агентом Киева в Telegram
Снимок экрана смартфона с перепиской сотрудника силового ведомства с агентом Киева в Telegram
Снимок экрана смартфона с перепиской сотрудника силового ведомства с агентом Киева в Telegram
© Фото : ЦОС ФСБ России
1 из 4
© Фото : ЦОС ФСБ РоссииСнимок экрана смартфона с перепиской сотрудника силового ведомства с агентом Киева в Telegram
Снимок экрана смартфона с перепиской сотрудника силового ведомства с агентом Киева в Telegram
Снимок экрана смартфона с перепиской сотрудника силового ведомства с агентом Киева в Telegram
© Фото : ЦОС ФСБ России
2 из 4
© Фото : ЦОС ФСБ РоссииСнимок экрана смартфона с перепиской сотрудника силового ведомства с агентом Киева в Telegram
Снимок экрана смартфона с перепиской сотрудника силового ведомства с агентом Киева в Telegram
Снимок экрана смартфона с перепиской сотрудника силового ведомства с агентом Киева в Telegram
© Фото : ЦОС ФСБ России
3 из 4
© Фото : ЦОС ФСБ РоссииСнимок экрана смартфона с перепиской сотрудника силового ведомства с агентом Киева в Telegram
Снимок экрана смартфона с перепиской сотрудника силового ведомства с агентом Киева в Telegram
Снимок экрана смартфона с перепиской сотрудника силового ведомства с агентом Киева в Telegram
© Фото : ЦОС ФСБ России
4 из 4
 
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