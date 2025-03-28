https://ria.ru/20250328/ran-2007888507.html

В РАН оценили силу землетрясения в Юго-Восточной Азии

В РАН оценили силу землетрясения в Юго-Восточной Азии - РИА Новости, 28.03.2025

В РАН оценили силу землетрясения в Юго-Восточной Азии

Землетрясение в Юго-Восточной Азии сильнее спитакского в 1988 году и примерно такое же, как турецкое в 2023 году, заявил РИА Новости директор Института теории... РИА Новости, 28.03.2025

2025-03-28T11:15:00+03:00

2025-03-28T11:15:00+03:00

2025-03-28T11:15:00+03:00

в мире

армения

турция

юго-восточная азия

российская академия наук

землетрясение в мьянме и таиланде

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МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Землетрясение в Юго-Восточной Азии сильнее спитакского в 1988 году и примерно такое же, как турецкое в 2023 году, заявил РИА Новости директор Института теории прогноза землетрясений и математической геофизики РАН Петр Шебалин. "Оно сильное очень, магнитуда 7,7. Оно сильнее, чем землетрясение в Армении в 1988 году, и примерно такое же по силе, как в 2023 году в Турции", - сказал Шебалин. Землетрясение магнитудой 7,7 произошло на территории Мьянмы, толчки ощущались в пяти соседних странах, в том числе в Таиланде. Информации о жертвах пока не поступало. Катастрофическое землетрясение в Армении произошло 7 декабря 1988 года. Серия подземных толчков за 30 секунд практически уничтожила город Спитак и нанесла сильнейшие разрушения городам Ленинакан (ныне Гюмри), Кировакан (ныне Ванадзор) и Степанаван. В результате стихийного бедствия, по официальным данным, погибли 25 тысяч человек, 140 тысяч стали инвалидами, а 514 тысяч человек лишились крова. Шестого февраля 2023 года мощные землетрясения магнитудой 7,7 и 7,6 произошли в провинции Кахраманмараш на юго-востоке Турции. Подземные толчки ощущались в 11 провинциях страны и соседних государствах, в том числе в Сирии. Власти Турции назвали землетрясения катастрофой века. Число погибших при землетрясениях 6 февраля на юго-востоке страны достигло 50,5 тысячи человек.

https://ria.ru/20250328/zemletryasenie-2007887332.html

армения

турция

юго-восточная азия

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Последствия землетрясения в Бангкоке Последствия землетрясения в Бангкоке 2025-03-28T11:15 true PT0M51S

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в мире, армения, турция, юго-восточная азия, российская академия наук, землетрясение в мьянме и таиланде