https://ria.ru/20250328/putin-2007965922.html

Путин оценил показатели развития Ленинградской области

Путин оценил показатели развития Ленинградской области - РИА Новости, 28.03.2025

Путин оценил показатели развития Ленинградской области

Президент России Владимир Путин на встрече с губернатором Ленинградской области Александром Дрозденко назвал хорошими показатели развития региона, но отметил,... РИА Новости, 28.03.2025

2025-03-28T15:57:00+03:00

2025-03-28T15:57:00+03:00

2025-03-28T16:15:00+03:00

ленинградская область

владимир путин

политика

россия

александр дрозденко

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МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин на встрече с губернатором Ленинградской области Александром Дрозденко назвал хорошими показатели развития региона, но отметил, что проблем еще много и одна из них - доходы населения в целом.Глава региона на встрече в Кремле доложил президенту о социально-экономическом развитии Ленобласти."В целом у вас показатели хорошие. Хотя, вы знаете, проблем еще очень много... Одна из них – это доходы населения в целом. Но есть и другие", - обратился Путин к губернатору.

https://ria.ru/20250328/putin-2007973989.html

ленинградская область

россия

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Наталья Макарова

ленинградская область, владимир путин, политика, россия, александр дрозденко