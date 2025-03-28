https://ria.ru/20250328/putin-2007965922.html
Путин оценил показатели развития Ленинградской области
Путин оценил показатели развития Ленинградской области - РИА Новости, 28.03.2025
Путин оценил показатели развития Ленинградской области
Президент России Владимир Путин на встрече с губернатором Ленинградской области Александром Дрозденко назвал хорошими показатели развития региона, но отметил,... РИА Новости, 28.03.2025
2025-03-28T15:57:00+03:00
2025-03-28T15:57:00+03:00
2025-03-28T16:15:00+03:00
ленинградская область
владимир путин
политика
россия
александр дрозденко
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МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин на встрече с губернатором Ленинградской области Александром Дрозденко назвал хорошими показатели развития региона, но отметил, что проблем еще много и одна из них - доходы населения в целом.Глава региона на встрече в Кремле доложил президенту о социально-экономическом развитии Ленобласти."В целом у вас показатели хорошие. Хотя, вы знаете, проблем еще очень много... Одна из них – это доходы населения в целом. Но есть и другие", - обратился Путин к губернатору.
https://ria.ru/20250328/putin-2007973989.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ленинградская область, владимир путин, политика, россия, александр дрозденко
Ленинградская область, Владимир Путин, Политика, Россия, Александр Дрозденко
Путин оценил показатели развития Ленинградской области
Путин назвал одной из проблем Ленинградской области доходы населения в целом