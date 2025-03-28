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Путин предложил Дрозденко обращаться за поддержкой в федеральный центр - РИА Новости, 28.03.2025
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15:49 28.03.2025 (обновлено: 16:00 28.03.2025)
https://ria.ru/20250328/putin-2007963178.html
Путин предложил Дрозденко обращаться за поддержкой в федеральный центр
Путин предложил Дрозденко обращаться за поддержкой в федеральный центр - РИА Новости, 28.03.2025
Путин предложил Дрозденко обращаться за поддержкой в федеральный центр
Президент России Владимир Путин предложил главе Ленинградской области Александру Дрозденко обращаться за поддержкой к федеральному центру, если это потребуется. РИА Новости, 28.03.2025
2025-03-28T15:49:00+03:00
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россия
ленинградская область
гатчина
александр дрозденко
владимир путин
экономика
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МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин предложил главе Ленинградской области Александру Дрозденко обращаться за поддержкой к федеральному центру, если это потребуется.Путин в ходе встречи с Дрозденко отметил темпы развития промышленности в регионе, а также "хорошие заделы по инвестиционным проектам". Президент, в частности, упомянул проекты в Гатчине и Выборге."Если федеральный центр здесь может помочь, поддержать - пожалуйста. Вовремя только обращайтесь, с тем чтобы вписать ваши потребности и стоящие перед вами задачи в общенациональный план развития", - отметил Путин на встрече в Кремле.
https://ria.ru/20250328/putin-2007965922.html
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россия, ленинградская область, гатчина, александр дрозденко, владимир путин, экономика
Россия, Ленинградская область, Гатчина, Александр Дрозденко, Владимир Путин, Экономика
Путин предложил Дрозденко обращаться за поддержкой в федеральный центр

Путин предложил Дрозденко при необходимости обращаться к федеральному центру

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко во время встречи
Президент РФ Владимир Путин и губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко во время встречи - РИА Новости, 1920, 28.03.2025
© РИА Новости / POOL
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Президент РФ Владимир Путин и губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко во время встречи
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МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин предложил главе Ленинградской области Александру Дрозденко обращаться за поддержкой к федеральному центру, если это потребуется.
Путин в ходе встречи с Дрозденко отметил темпы развития промышленности в регионе, а также "хорошие заделы по инвестиционным проектам". Президент, в частности, упомянул проекты в Гатчине и Выборге.
"Если федеральный центр здесь может помочь, поддержать - пожалуйста. Вовремя только обращайтесь, с тем чтобы вписать ваши потребности и стоящие перед вами задачи в общенациональный план развития", - отметил Путин на встрече в Кремле.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 28.03.2025
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РоссияЛенинградская областьГатчинаАлександр ДрозденкоВладимир ПутинЭкономика
 
 
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