https://ria.ru/20250328/putin-2007963178.html
Путин предложил Дрозденко обращаться за поддержкой в федеральный центр
Путин предложил Дрозденко обращаться за поддержкой в федеральный центр - РИА Новости, 28.03.2025
Путин предложил Дрозденко обращаться за поддержкой в федеральный центр
Президент России Владимир Путин предложил главе Ленинградской области Александру Дрозденко обращаться за поддержкой к федеральному центру, если это потребуется. РИА Новости, 28.03.2025
2025-03-28T15:49:00+03:00
2025-03-28T15:49:00+03:00
2025-03-28T16:00:00+03:00
россия
ленинградская область
гатчина
александр дрозденко
владимир путин
экономика
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/1c/2007959918_0:17:3580:2031_1920x0_80_0_0_ad4cc9df3b4bdb019c98ab937a4ad147.jpg
МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин предложил главе Ленинградской области Александру Дрозденко обращаться за поддержкой к федеральному центру, если это потребуется.Путин в ходе встречи с Дрозденко отметил темпы развития промышленности в регионе, а также "хорошие заделы по инвестиционным проектам". Президент, в частности, упомянул проекты в Гатчине и Выборге."Если федеральный центр здесь может помочь, поддержать - пожалуйста. Вовремя только обращайтесь, с тем чтобы вписать ваши потребности и стоящие перед вами задачи в общенациональный план развития", - отметил Путин на встрече в Кремле.
https://ria.ru/20250328/putin-2007965922.html
россия
ленинградская область
гатчина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/1c/2007959918_425:0:3156:2048_1920x0_80_0_0_79af20236bf0fda704b624b45c237987.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, ленинградская область, гатчина, александр дрозденко, владимир путин, экономика
Россия, Ленинградская область, Гатчина, Александр Дрозденко, Владимир Путин, Экономика
Путин предложил Дрозденко обращаться за поддержкой в федеральный центр
Путин предложил Дрозденко при необходимости обращаться к федеральному центру