https://ria.ru/20250328/putin-2007963178.html

Путин предложил Дрозденко обращаться за поддержкой в федеральный центр

Путин предложил Дрозденко обращаться за поддержкой в федеральный центр - РИА Новости, 28.03.2025

Путин предложил Дрозденко обращаться за поддержкой в федеральный центр

Президент России Владимир Путин предложил главе Ленинградской области Александру Дрозденко обращаться за поддержкой к федеральному центру, если это потребуется. РИА Новости, 28.03.2025

2025-03-28T15:49:00+03:00

2025-03-28T15:49:00+03:00

2025-03-28T16:00:00+03:00

россия

ленинградская область

гатчина

александр дрозденко

владимир путин

экономика

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МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин предложил главе Ленинградской области Александру Дрозденко обращаться за поддержкой к федеральному центру, если это потребуется.Путин в ходе встречи с Дрозденко отметил темпы развития промышленности в регионе, а также "хорошие заделы по инвестиционным проектам". Президент, в частности, упомянул проекты в Гатчине и Выборге."Если федеральный центр здесь может помочь, поддержать - пожалуйста. Вовремя только обращайтесь, с тем чтобы вписать ваши потребности и стоящие перед вами задачи в общенациональный план развития", - отметил Путин на встрече в Кремле.

https://ria.ru/20250328/putin-2007965922.html

россия

ленинградская область

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россия, ленинградская область, гатчина, александр дрозденко, владимир путин, экономика