https://ria.ru/20250328/putin-2007962294.html
У Ленинградской области есть хорошее будущее, заявил Путин
У Ленинградской области есть хорошее будущее, заявил Путин - РИА Новости, 28.03.2025
У Ленинградской области есть хорошее будущее, заявил Путин
Ленинградская область имеет хорошие заделы по инвестиционным проектам, а значит, будущее у региона есть, и оно хорошее, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 28.03.2025
2025-03-28T15:47:00+03:00
2025-03-28T15:47:00+03:00
2025-03-28T16:01:00+03:00
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МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Ленинградская область имеет хорошие заделы по инвестиционным проектам, а значит, будущее у региона есть, и оно хорошее, заявил президент России Владимир Путин.Путин в пятницу принял с докладом губернатора Ленинградской области Александра Дрозденко."Я знаю, у вас хорошие заделы по инвестиционным проектам. А если это так, то это говорит о том, что будущее у региона есть, оно хорошее. Много очень интересных мест: Гатчина, Выборг. Я знаю, что вы уделяете этому внимание", - сказал глава государства на встрече.
https://ria.ru/20250328/putin-2007965922.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ленинградская область, владимир путин, политика, александр дрозденко, россия, гатчина
Ленинградская область, Владимир Путин, Политика, Александр Дрозденко, Россия, Гатчина
У Ленинградской области есть хорошее будущее, заявил Путин
Путин: Ленобласть имеет хорошие заделы по инвестпроектам, будущее у региона есть