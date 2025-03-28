https://ria.ru/20250328/putin-2007962294.html

У Ленинградской области есть хорошее будущее, заявил Путин

У Ленинградской области есть хорошее будущее, заявил Путин - РИА Новости, 28.03.2025

У Ленинградской области есть хорошее будущее, заявил Путин

Ленинградская область имеет хорошие заделы по инвестиционным проектам, а значит, будущее у региона есть, и оно хорошее, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 28.03.2025

2025-03-28T15:47:00+03:00

2025-03-28T15:47:00+03:00

2025-03-28T16:01:00+03:00

ленинградская область

владимир путин

политика

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россия

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МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Ленинградская область имеет хорошие заделы по инвестиционным проектам, а значит, будущее у региона есть, и оно хорошее, заявил президент России Владимир Путин.Путин в пятницу принял с докладом губернатора Ленинградской области Александра Дрозденко."Я знаю, у вас хорошие заделы по инвестиционным проектам. А если это так, то это говорит о том, что будущее у региона есть, оно хорошее. Много очень интересных мест: Гатчина, Выборг. Я знаю, что вы уделяете этому внимание", - сказал глава государства на встрече.

https://ria.ru/20250328/putin-2007965922.html

ленинградская область

россия

гатчина

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Наталья Макарова

ленинградская область, владимир путин, политика, александр дрозденко, россия, гатчина