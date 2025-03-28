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У Ленинградской области есть хорошее будущее, заявил Путин - РИА Новости, 28.03.2025
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15:47 28.03.2025 (обновлено: 16:01 28.03.2025)
https://ria.ru/20250328/putin-2007962294.html
У Ленинградской области есть хорошее будущее, заявил Путин
У Ленинградской области есть хорошее будущее, заявил Путин - РИА Новости, 28.03.2025
У Ленинградской области есть хорошее будущее, заявил Путин
Ленинградская область имеет хорошие заделы по инвестиционным проектам, а значит, будущее у региона есть, и оно хорошее, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 28.03.2025
2025-03-28T15:47:00+03:00
2025-03-28T16:01:00+03:00
ленинградская область
владимир путин
политика
александр дрозденко
россия
гатчина
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МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Ленинградская область имеет хорошие заделы по инвестиционным проектам, а значит, будущее у региона есть, и оно хорошее, заявил президент России Владимир Путин.Путин в пятницу принял с докладом губернатора Ленинградской области Александра Дрозденко."Я знаю, у вас хорошие заделы по инвестиционным проектам. А если это так, то это говорит о том, что будущее у региона есть, оно хорошее. Много очень интересных мест: Гатчина, Выборг. Я знаю, что вы уделяете этому внимание", - сказал глава государства на встрече.
https://ria.ru/20250328/putin-2007965922.html
ленинградская область
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ленинградская область, владимир путин, политика, александр дрозденко, россия, гатчина
Ленинградская область, Владимир Путин, Политика, Александр Дрозденко, Россия, Гатчина
У Ленинградской области есть хорошее будущее, заявил Путин

Путин: Ленобласть имеет хорошие заделы по инвестпроектам, будущее у региона есть

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко во время встречи
Президент РФ Владимир Путин и губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко во время встречи - РИА Новости, 1920, 28.03.2025
© РИА Новости / POOL
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Президент РФ Владимир Путин и губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко во время встречи
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МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Ленинградская область имеет хорошие заделы по инвестиционным проектам, а значит, будущее у региона есть, и оно хорошее, заявил президент России Владимир Путин.
Путин в пятницу принял с докладом губернатора Ленинградской области Александра Дрозденко.
«
"Я знаю, у вас хорошие заделы по инвестиционным проектам. А если это так, то это говорит о том, что будущее у региона есть, оно хорошее. Много очень интересных мест: Гатчина, Выборг. Я знаю, что вы уделяете этому внимание", - сказал глава государства на встрече.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 28.03.2025
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Ленинградская областьВладимир ПутинПолитикаАлександр ДрозденкоРоссияГатчина
 
 
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