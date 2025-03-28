https://ria.ru/20250328/putin-2007924211.html

Путин и Эрдоган договорились о продолжении контактов

Путин и Эрдоган договорились о продолжении контактов - РИА Новости, 28.03.2025

Путин и Эрдоган договорились о продолжении контактов

Президент России Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ходе телефонного разговора условились о продолжении контактов двух стран на различных... РИА Новости, 28.03.2025

2025-03-28T13:28:00+03:00

2025-03-28T13:28:00+03:00

2025-03-28T13:29:00+03:00

россия

турция

владимир путин

реджеп тайип эрдоган

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МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ходе телефонного разговора условились о продолжении контактов двух стран на различных уровнях, сообщает пресс-служба Кремля. "Условлено о продолжении контактов на различных уровнях", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20250328/peregovory-2007911027.html

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россия, турция, владимир путин, реджеп тайип эрдоган, в мире