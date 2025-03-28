https://ria.ru/20250328/putin-2007923886.html

Путин и Эрдоган обсудили сотрудничество в различных областях

Путин и Эрдоган обсудили сотрудничество в различных областях - РИА Новости, 28.03.2025

Путин и Эрдоган обсудили сотрудничество в различных областях

Президент России Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ходе телефонного разговора обсудили российско-турецкое сотрудничество в различных... РИА Новости, 28.03.2025

2025-03-28T13:27:00+03:00

2025-03-28T13:27:00+03:00

2025-03-28T13:27:00+03:00

экономика

россия

турция

владимир путин

реджеп тайип эрдоган

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/03/06/1568241094_0:0:3052:1717_1920x0_80_0_0_7e186bf7cc5f7024a2334519bb991431.jpg

МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ходе телефонного разговора обсудили российско-турецкое сотрудничество в различных областях, включая энергетическую отрасль, сообщает пресс-служба Кремля. "Рассмотрены актуальные вопросы дальнейшего развития взаимовыгодного российско-турецкого сотрудничества в различных областях, включая продвижение стратегических проектов в энергетической отрасли. С удовлетворением констатирована положительная динамика двусторонних связей, рост взаимной торговли", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20250328/erdogan-2007908628.html

россия

турция

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, россия, турция, владимир путин, реджеп тайип эрдоган