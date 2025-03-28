https://ria.ru/20250328/putin-2007923886.html
Путин и Эрдоган обсудили сотрудничество в различных областях
Путин и Эрдоган обсудили сотрудничество в различных областях - РИА Новости, 28.03.2025
Путин и Эрдоган обсудили сотрудничество в различных областях
Президент России Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ходе телефонного разговора обсудили российско-турецкое сотрудничество в различных... РИА Новости, 28.03.2025
2025-03-28T13:27:00+03:00
2025-03-28T13:27:00+03:00
2025-03-28T13:27:00+03:00
экономика
россия
турция
владимир путин
реджеп тайип эрдоган
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МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ходе телефонного разговора обсудили российско-турецкое сотрудничество в различных областях, включая энергетическую отрасль, сообщает пресс-служба Кремля. "Рассмотрены актуальные вопросы дальнейшего развития взаимовыгодного российско-турецкого сотрудничества в различных областях, включая продвижение стратегических проектов в энергетической отрасли. С удовлетворением констатирована положительная динамика двусторонних связей, рост взаимной торговли", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20250328/erdogan-2007908628.html
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экономика, россия, турция, владимир путин, реджеп тайип эрдоган
Экономика, Россия, Турция, Владимир Путин, Реджеп Тайип Эрдоган
Путин и Эрдоган обсудили сотрудничество в различных областях
Путин и Эрдоган обсудили энергетическое сотрудничество