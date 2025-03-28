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В Кремле рассказали о телефонном разговоре Путина и Эрдогана
В Кремле рассказали о телефонном разговоре Путина и Эрдогана - РИА Новости, 28.03.2025
В Кремле рассказали о телефонном разговоре Путина и Эрдогана
Президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом поделился оценками хода диалога с США по поиску... РИА Новости, 28.03.2025
2025-03-28T13:08:00+03:00
2025-03-28T13:08:00+03:00
2025-03-28T13:29:00+03:00
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МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом поделился оценками хода диалога с США по поиску мирного разрешения украинского конфликта, сообщает пресс-служба Кремля."Состоялся обстоятельный телефонный разговор президента Российской Федерации Владимира Путина с президентом Турецкой Республики Реджепом Тайипом Эрдоганом... Президент России поделился оценками хода диалога с США по поиску мирного разрешения украинского конфликта и нормализации российско-американских отношений. Отмечен конструктивный характер проведенных контактов на высшем и других уровнях", - говорится в сообщении.Президенты, в частности, обсудили итоги недавних консультаций экспертных групп России и США в Эр-Рияде."Обсуждены, в частности, итоги недавних консультаций экспертных групп двух стран в Эр-Рияде и достигнутая договоренность о моратории на удары по объектам энергетики России и Украины сроком на 30 суток, начиная с 18 марта", - говорится в сообщении.Отмечается, что президент России обратил внимание на непрекращающиеся попытки Киева атаковать российскую энергетическую инфраструктуру."При этом Владимир Путин обратил внимание на непрекращающиеся провокационные попытки киевского режима атаковать российскую энергетическую инфраструктуру", - говорится в сообщении.Путин и Эрдоган также обсудили вопрос возобновления черноморской инициативы по безопасному судоходству, сообщает пресс-служба Кремля."Состоялся также обмен мнениями по вопросам возобновления "Черноморской инициативы" по безопасному судоходству и устранению препятствий для экспорта российского продовольствия и удобрений, которая первоначально была заключена в июле 2022 года при посредничестве Турции и Секретариата ООН, но на деле так и не была реализована", - говорится в сообщении.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, владимир путин, реджеп тайип эрдоган, россия, турция
В мире, Владимир Путин, Реджеп Тайип Эрдоган, Россия, Турция
В Кремле рассказали о телефонном разговоре Путина и Эрдогана
Путин обсудил с Эрдоганом переговоры по Украине и черноморскую инициативу
МОСКВА, 28 мар - РИА Новости.
Президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом поделился оценками хода диалога с США по поиску мирного разрешения украинского конфликта, сообщает пресс-служба
Кремля.
«
"Состоялся обстоятельный телефонный разговор президента Российской Федерации Владимира Путина
с президентом Турецкой Республики Реджепом Тайипом Эрдоганом
... Президент России
поделился оценками хода диалога с США
по поиску мирного разрешения украинского конфликта и нормализации российско-американских отношений. Отмечен конструктивный характер проведенных контактов на высшем и других уровнях", - говорится в сообщении.
Президенты, в частности, обсудили итоги недавних консультаций экспертных групп России и США в Эр-Рияде.
"Обсуждены, в частности, итоги недавних консультаций экспертных групп двух стран в Эр-Рияде и достигнутая договоренность о моратории на удары по объектам энергетики России и Украины сроком на 30 суток, начиная с 18 марта", - говорится в сообщении.
Отмечается, что президент России обратил внимание на непрекращающиеся попытки Киева
атаковать российскую энергетическую инфраструктуру.
"При этом Владимир Путин обратил внимание на непрекращающиеся провокационные попытки киевского режима атаковать российскую энергетическую инфраструктуру", - говорится в сообщении.
Путин и Эрдоган также обсудили вопрос возобновления черноморской инициативы по безопасному судоходству, сообщает пресс-служба Кремля.
"Состоялся также обмен мнениями по вопросам возобновления "Черноморской инициативы" по безопасному судоходству и устранению препятствий для экспорта российского продовольствия и удобрений, которая первоначально была заключена в июле 2022 года при посредничестве Турции и Секретариата ООН, но на деле так и не была реализована", - говорится в сообщении.