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Восемь из десяти россиян доверяют Путину, показал опрос
Восемь из десяти россиян доверяют Путину, показал опрос - РИА Новости, 28.03.2025
Восемь из десяти россиян доверяют Путину, показал опрос
Восемь из десяти (80,7%) россиян доверяют президенту РФ Владимиру Путину, 78,2% респондентов одобряют его работу на посту главы государства, следует из данных... РИА Новости, 28.03.2025
2025-03-28T12:54:00+03:00
2025-03-28T12:54:00+03:00
2025-03-28T12:54:00+03:00
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МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Восемь из десяти (80,7%) россиян доверяют президенту РФ Владимиру Путину, 78,2% респондентов одобряют его работу на посту главы государства, следует из данных опроса ВЦИОМ, опубликованных на сайте центра. Большинство (80,7%) опрошенных россиян ответили, что доверяют Путину, недоверие главе государства выразили 16% респондентов. Кроме того, 78,2% граждан РФ одобряют его деятельность на посту президента, не одобряют - 13,8%. Работу правительства России одобряют 51,9% опрошенных, не одобряют - 18,7%. При этом, согласно результатам опроса, о доверии главе кабмина РФ Михаилу Мишустину заявили 61,8% респондентов, 19,3% сказали, что не доверяют ему. На вопрос, за какую партию они бы проголосовали, если бы выборы в Госдуму состоялись в ближайшее воскресенье, 35,7% россиян назвали "Единую Россию", 10,6% - ЛДПР, 10% - КПРФ, 6,6% - партию "Новые люди", 3,8% - партию "Справедливая Россия - Патриоты - За правду". Кроме того, 10,1% опрошенных россиян указали непарламентские партии. Инициативный опрос "ВЦИОМ-Спутник" проведен 17-23 марта 2025 года среди 1,6 тысячи россиян старше 18 лет. Метод опроса - телефонное интервью по случайной выборке мобильных номеров. Максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 1%.
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россия, владимир путин, михаил мишустин, вциом, госдума рф, единая россия, общество
Россия, Владимир Путин, Михаил Мишустин, ВЦИОМ, Госдума РФ, Единая Россия, Общество