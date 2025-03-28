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Путин рассказал, кто заставил Украину продолжать военные действия - РИА Новости, 28.03.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
11:33 28.03.2025
https://ria.ru/20250328/putin-2007892526.html
Путин рассказал, кто заставил Украину продолжать военные действия
Путин рассказал, кто заставил Украину продолжать военные действия - РИА Новости, 28.03.2025
Путин рассказал, кто заставил Украину продолжать военные действия
Кураторы из Европы убедили Киев продолжать войну до последнего украинца, чтобы нанести России стратегическое поражение, заявил президент Владимир Путин на... РИА Новости, 28.03.2025
2025-03-28T11:33:00+03:00
2025-03-28T11:33:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
владимир путин
евросоюз
в мире
украина
борис джонсон
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МОСКВА, 28 мар — РИА Новости. Кураторы из Европы убедили Киев продолжать войну до последнего украинца, чтобы нанести России стратегическое поражение, заявил президент Владимир Путин на встрече с экипажем ракетного подводного крейсера "Архангельск"."Приехали их кураторы из Европы, в частности, из Великобритании — бывший премьер-министр господин Джонсон, убедил украинское руководство в том, что нужно продолжать вооруженную борьбу до последнего по сути украинца с целью нанести России стратегическое поражение", — сказал глава государства.Путин подчеркнул, что Россия восемь лет пыталась мирными средствами урегулировать ситуацию на юго-востоке Украины. Но позиция Запада, предпочитавшего не замечать геноцид населения Донбасса, вынудила Москву предпринять попытку уже вооруженными методами прекратить войну, начатую Киевом в 2014 году после госпереворота.При этом и после начала спецоперации Россия неоднократно предлагала решить ситуацию дипломатическим путем.Президент отметил, что Москва готова работать с Европой по Украине, но ЕС ведет себя непоследовательно и постоянно пытаясь обмануть Россию. Глава государства подчеркнул, что Москва не станет допускать никаких ошибок, "основанных на доверии излишнем к нашим так называемым партнерам".
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россия, владимир путин, евросоюз, в мире, украина, борис джонсон
Специальная военная операция на Украине, Россия, Владимир Путин, Евросоюз, В мире, Украина, Борис Джонсон
Путин рассказал, кто заставил Украину продолжать военные действия

Путин: Запад заставил Киев продолжать войну до последнего украинца

© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанкРабочая поездка президента Владимира Путина в Мурманск
Рабочая поездка президента Владимира Путина в Мурманск - РИА Новости, 1920, 28.03.2025
© РИА Новости / Кирилл Зыков
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Рабочая поездка президента Владимира Путина в Мурманск
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МОСКВА, 28 мар — РИА Новости. Кураторы из Европы убедили Киев продолжать войну до последнего украинца, чтобы нанести России стратегическое поражение, заявил президент Владимир Путин на встрече с экипажем ракетного подводного крейсера "Архангельск".
«
"Приехали их кураторы из Европы, в частности, из Великобритании — бывший премьер-министр господин Джонсон, убедил украинское руководство в том, что нужно продолжать вооруженную борьбу до последнего по сути украинца с целью нанести России стратегическое поражение", — сказал глава государства.
Путин подчеркнул, что Россия восемь лет пыталась мирными средствами урегулировать ситуацию на юго-востоке Украины. Но позиция Запада, предпочитавшего не замечать геноцид населения Донбасса, вынудила Москву предпринять попытку уже вооруженными методами прекратить войну, начатую Киевом в 2014 году после госпереворота.
При этом и после начала спецоперации Россия неоднократно предлагала решить ситуацию дипломатическим путем.
Президент отметил, что Москва готова работать с Европой по Украине, но ЕС ведет себя непоследовательно и постоянно пытаясь обмануть Россию. Глава государства подчеркнул, что Москва не станет допускать никаких ошибок, "основанных на доверии излишнем к нашим так называемым партнерам".
Важные заявления Путина во время чаепития с подводниками - РИА Новости, 1920, 28.03.2025
"Мы их добьем": Путин высказался о победе в СВО
Вчера, 01:27
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияВладимир ПутинЕвросоюзВ миреУкраинаБорис Джонсон
 
 
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