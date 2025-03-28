https://ria.ru/20250328/putin-2007838870.html

Джонсон, убеждая Киев воевать, забыл о подлодках России, заявил Путин

Джонсон, убеждая Киев воевать, забыл о подлодках России, заявил Путин - РИА Новости, 28.03.2025

Джонсон, убеждая Киев воевать, забыл о подлодках России, заявил Путин

Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, убедивший Киев продолжать войну до последнего украинца, вероятно, позабыл, что у России есть атомные... РИА Новости, 28.03.2025

2025-03-28T02:47:00+03:00

2025-03-28T02:47:00+03:00

2025-03-28T02:47:00+03:00

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МУРМАНСК, 28 мар - РИА Новости. Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, убедивший Киев продолжать войну до последнего украинца, вероятно, позабыл, что у России есть атомные подлодки, заявил президент России Владимир Путин. На встрече с моряками атомной подводной лодки "Архангельск" Путин напомнил, что Джонсон прибыл на Украину и отговорил главу киевского режима подписывать парафированное в Стамбуле мирное соглашение с Россией. "Бывший премьер-министр (Великобритании - ред.) господин Джонсон убедил украинское руководство, что нужно продолжать вооруженную борьбу, до последнего, по сути, украинца, с целью нанести России стратегическое поражение", сказал Путин. "Но он, наверное, подзабыл, что у России есть такие коллективы, как ваши, и такие средства, как ваша подводная лодка. Он, видимо, подзабыл или вообще не очень понимает, что такое русский, российский народ, что у наших людей в душе и в сердце, когда речь идет о безопасности Отечества", - добавил глава государства.

https://ria.ru/20250328/putin-2007830759.html

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россия, киев, великобритания, владимир путин, борис джонсон