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Джонсон, убеждая Киев воевать, забыл о подлодках России, заявил Путин - РИА Новости, 28.03.2025
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02:47 28.03.2025
https://ria.ru/20250328/putin-2007838870.html
Джонсон, убеждая Киев воевать, забыл о подлодках России, заявил Путин
Джонсон, убеждая Киев воевать, забыл о подлодках России, заявил Путин - РИА Новости, 28.03.2025
Джонсон, убеждая Киев воевать, забыл о подлодках России, заявил Путин
Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, убедивший Киев продолжать войну до последнего украинца, вероятно, позабыл, что у России есть атомные... РИА Новости, 28.03.2025
2025-03-28T02:47:00+03:00
2025-03-28T02:47:00+03:00
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киев
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владимир путин
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МУРМАНСК, 28 мар - РИА Новости. Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, убедивший Киев продолжать войну до последнего украинца, вероятно, позабыл, что у России есть атомные подлодки, заявил президент России Владимир Путин. На встрече с моряками атомной подводной лодки "Архангельск" Путин напомнил, что Джонсон прибыл на Украину и отговорил главу киевского режима подписывать парафированное в Стамбуле мирное соглашение с Россией. "Бывший премьер-министр (Великобритании - ред.) господин Джонсон убедил украинское руководство, что нужно продолжать вооруженную борьбу, до последнего, по сути, украинца, с целью нанести России стратегическое поражение", сказал Путин. "Но он, наверное, подзабыл, что у России есть такие коллективы, как ваши, и такие средства, как ваша подводная лодка. Он, видимо, подзабыл или вообще не очень понимает, что такое русский, российский народ, что у наших людей в душе и в сердце, когда речь идет о безопасности Отечества", - добавил глава государства.
https://ria.ru/20250328/putin-2007830759.html
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россия, киев, великобритания, владимир путин, борис джонсон
Россия, Киев, Великобритания, Владимир Путин, Борис Джонсон
Джонсон, убеждая Киев воевать, забыл о подлодках России, заявил Путин

Путин: Джонсон, убедивший Киев воевать, забыл про атомные подлодки России

© Фото : Офис президента УкраиныБорис Джонсон во время визита в Киев
Борис Джонсон во время визита в Киев - РИА Новости, 1920, 28.03.2025
© Фото : Офис президента Украины
Борис Джонсон во время визита в Киев. Архивное фото
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МУРМАНСК, 28 мар - РИА Новости. Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, убедивший Киев продолжать войну до последнего украинца, вероятно, позабыл, что у России есть атомные подлодки, заявил президент России Владимир Путин.
На встрече с моряками атомной подводной лодки "Архангельск" Путин напомнил, что Джонсон прибыл на Украину и отговорил главу киевского режима подписывать парафированное в Стамбуле мирное соглашение с Россией.
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 28.03.2025
Украина и Запад постоянно пытаются водить нас за нос, заявил Путин
01:04
"Бывший премьер-министр (Великобритании - ред.) господин Джонсон убедил украинское руководство, что нужно продолжать вооруженную борьбу, до последнего, по сути, украинца, с целью нанести России стратегическое поражение", сказал Путин.
"Но он, наверное, подзабыл, что у России есть такие коллективы, как ваши, и такие средства, как ваша подводная лодка. Он, видимо, подзабыл или вообще не очень понимает, что такое русский, российский народ, что у наших людей в душе и в сердце, когда речь идет о безопасности Отечества", - добавил глава государства.
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 28.03.2025
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01:36
 
РоссияКиевВеликобританияВладимир ПутинБорис Джонсон
 
 
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