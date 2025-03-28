Дрозденко доложил Путину о поддержке семей с первым ребенком
Дрозденко: в Ленобласти разработали меры поддержки семей с первым ребенком
© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко во время встречи. 28 марта 2025
Президент РФ Владимир Путин и губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко во время встречи. 28 марта 2025
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МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. В Ленинградской области разработали меры поддержки семей с первым ребенком, доложил губернатор региона Александр Дрозденко президенту России Владимиру Путину.
Президент России провел рабочую встречу с губернатором Ленобласти.
"Александр Юрьевич, что так мало в Ленинградской области женятся и выходят замуж? Мало браков на тысячу", - поинтересовался президент у губернатора.
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"Владимир Владимирович, есть такая проблема на самом деле. Несмотря на то, что мы растем по численности населения, это в основном за счет того, что мы привлекательный регион по внешней миграции. У нас, кстати, сейчас минимальная смертность за всю историю Ленинградской области и самая высокая продолжительность жизни. Но по демографии, по рождению особенно первого ребенка, у нас есть проблемы. Если, например, по многодетным семьям мы за восемь лет выросли в три раза, то у нас отставание от большинства регионов по рождению первого ребенка", - сказал Дрозденко.
Он доложил о мерах поддержки семей с первым ребенком.
"Но, Владимир Владимирович, Вы абсолютно правы, мы разработали новые меры поддержки именно семей с первым ребенком. Оказалось, что многодетные у нас растут, у них очень хорошая рождаемость, и они молодцы. Самое сложное – это молодые семьи. Поэтому здесь у нас и выплаты, и сейчас мы разрабатываем даже свою региональную систему льготной ипотеки именно для молодых семей, но до определенного возраста, чтобы ребенок первенец появился до 30 лет", - отметил губернатор.
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Он также отметил, что регион вошел в десятку регионов с самой низкой бедностью.
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"Хотя в целом хочу сказать, что у нас ситуация с экономикой и с доходами достаточно стабильная. Мы сегодня вошли в десятку регионов с самой низкой бедностью. У нас 4,6 процента, это самый низкий показатель за всю историю Ленинградской области. И самое главное, мы вошли в число регионов, где последние десять лет постоянно растут реальные доходы населения", - сказал Дрозденко.