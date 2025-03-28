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"Мы их добьем": Путин высказался о победе в СВО

"Мы их добьем": Путин высказался о победе в СВО - РИА Новости, 28.03.2025

"Мы их добьем": Путин высказался о победе в СВО

Президент России в ходе встречи с экипажем ракетного подводного крейсера "Архангельск" высказался о победе в конфликте на Украине, введении внешнего управления... РИА Новости, 28.03.2025

2025-03-28T01:27:00+03:00

2025-03-28T01:27:00+03:00

2025-03-28T02:50:00+03:00

специальная военная операция на украине

россия

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МУРМАНСК, 28 мар - РИА Новости. Президент России в ходе встречи с экипажем ракетного подводного крейсера "Архангельск" высказался о победе в конфликте на Украине, введении внешнего управления в этой стране.Ключевые заявление главы государства в материале РИА Новости.О положении дел на фронте"Я еще совсем недавно говорил, мы их "дожмем", но есть основания полагать, что мы их добьем"."Наши войска, наши ребята идут вперед и освобождают одну территорию за другой, один населенный пункт за другим каждый день"О попытках избежать войны"Они (боевые действия — Прим. ред.) начались после государственного переворота на Украине в 2014 году, который был поддержан западными странами, и после этого фактически начались боевые действия на юго-востоке Украины"."Западные кураторы украинского режима предпочитали этого не замечать. Это вынудило нас предпринять попытку уже вооруженными средствами прекратить ту войну, которая была начата в 2014 году"."Мы же достигли договоренностей с Украиной, когда переговоры шли в Стамбуле. Кстати говоря, договорились и по тем вопросам, которые очень часто сейчас задаются и трактуются как невозможные к разрешению, — по вопросам денацификации и демилитаризации".О нелегитимности киевского режима и внешнем управлении"Конституция устроена так, что все назначаются президентом, в том числе региональные органы власти. Губернаторы назначаются и так далее. Если он (Владимир Зеленский — Прим. ред.) сам нелегитимный, то все остальные — тоже"."Чтобы провести демократические выборы, чтобы привести к власти дееспособное и пользующееся доверием народа правительства и потом уже с ними начинать переговоры о мирном договоре, подписывать легитимные документы".О роли украинских нацистов"Сейчас они и вот эти подразделения (нацбатальоны), в том числе "Азов"*, планируют усилить и создать тоже там из них дивизии".О мирных переговорах"Мы приветствуем разрешение любых конфликтов, в том числе и этого, мирными средствами. Только не за наш счет"."Надеюсь, тоже никаких ошибок, основанных на доверии излишнем к нашим так называемым партнерам, мы допускать не будем".* Организация признана террористической и запрещена в России

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Важные заявления Путина во время чаепития с подводниками Важные заявления Путина во время чаепития с подводниками 2025-03-28T01:27 true PT37M52S

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