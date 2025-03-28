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"Мы их добьем": Путин высказался о победе в СВО - РИА Новости, 28.03.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
01:27 28.03.2025 (обновлено: 02:50 28.03.2025)
https://ria.ru/20250328/pobeda-2007832167.html
"Мы их добьем": Путин высказался о победе в СВО
"Мы их добьем": Путин высказался о победе в СВО - РИА Новости, 28.03.2025
"Мы их добьем": Путин высказался о победе в СВО
Президент России в ходе встречи с экипажем ракетного подводного крейсера "Архангельск" высказался о победе в конфликте на Украине, введении внешнего управления... РИА Новости, 28.03.2025
2025-03-28T01:27:00+03:00
2025-03-28T02:50:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
вооруженные силы украины
владимир путин
украина
стамбул
владимир зеленский
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МУРМАНСК, 28 мар - РИА Новости. Президент России в ходе встречи с экипажем ракетного подводного крейсера "Архангельск" высказался о победе в конфликте на Украине, введении внешнего управления в этой стране.Ключевые заявление главы государства в материале РИА Новости.О положении дел на фронте"Я еще совсем недавно говорил, мы их "дожмем", но есть основания полагать, что мы их добьем"."Наши войска, наши ребята идут вперед и освобождают одну территорию за другой, один населенный пункт за другим каждый день"О попытках избежать войны&quot;Они (боевые действия — Прим. ред.) начались после государственного переворота на Украине в 2014 году, который был поддержан западными странами, и после этого фактически начались боевые действия на юго-востоке Украины&quot;.&quot;Западные кураторы украинского режима предпочитали этого не замечать. Это вынудило нас предпринять попытку уже вооруженными средствами прекратить ту войну, которая была начата в 2014 году&quot;.&quot;Мы же достигли договоренностей с Украиной, когда переговоры шли в Стамбуле. Кстати говоря, договорились и по тем вопросам, которые очень часто сейчас задаются и трактуются как невозможные к разрешению, — по вопросам денацификации и демилитаризации&quot;.О нелегитимности киевского режима и внешнем управлении&quot;Конституция устроена так, что все назначаются президентом, в том числе региональные органы власти. Губернаторы назначаются и так далее. Если он (Владимир Зеленский — Прим. ред.) сам нелегитимный, то все остальные — тоже&quot;.&quot;Чтобы провести демократические выборы, чтобы привести к власти дееспособное и пользующееся доверием народа правительства и потом уже с ними начинать переговоры о мирном договоре, подписывать легитимные документы&quot;.О роли украинских нацистов&quot;Сейчас они и вот эти подразделения (нацбатальоны), в том числе &quot;Азов&quot;*, планируют усилить и создать тоже там из них дивизии&quot;.О мирных переговорах&quot;Мы приветствуем разрешение любых конфликтов, в том числе и этого, мирными средствами. Только не за наш счет&quot;.&quot;Надеюсь, тоже никаких ошибок, основанных на доверии излишнем к нашим так называемым партнерам, мы допускать не будем&quot;.* Организация признана террористической и запрещена в России
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Важные заявления Путина во время чаепития с подводниками
Важные заявления Путина во время чаепития с подводниками
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россия, вооруженные силы украины, владимир путин, видео, украина, стамбул, владимир зеленский, дональд трамп, борис джонсон, евросоюз
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, Владимир Путин, Украина, Стамбул, Владимир Зеленский, Дональд Трамп, Борис Джонсон, Евросоюз
"Мы их добьем": Путин высказался о победе в СВО
МУРМАНСК, 28 мар - РИА Новости. Президент России в ходе встречи с экипажем ракетного подводного крейсера "Архангельск" высказался о победе в конфликте на Украине, введении внешнего управления в этой стране.
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"Мы их добьем": Путин высказался о победе в СВО

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МУРМАНСК, 28 мар - РИА Новости. Президент России в ходе встречи с экипажем ракетного подводного крейсера "Архангельск" высказался о победе в конфликте на Украине, введении внешнего управления в этой стране.
Ключевые заявление главы государства в материале РИА Новости.

О положении дел на фронте

  • Есть основания полагать, что российские войска добьют ВСУ.
«
"Я еще совсем недавно говорил, мы их "дожмем", но есть основания полагать, что мы их добьем".
Рабочая поездка президента Владимира Путина в Мурманск
Владимир Путин
Президент России
  • Россия постепенно, но настойчиво и уверенно движется к достижению всех целей СВО;
  • стратегическая инициатива полностью находится в руках ВС России на всей линии фронта.
«
"Наши войска, наши ребята идут вперед и освобождают одну территорию за другой, один населенный пункт за другим каждый день"
Рабочая поездка президента Владимира Путина в Мурманск
Владимир Путин
Президент России

О попытках избежать войны

  • Россия не была инициатором начала боевых действий;
  • Москва восемь лет пыталась мирными средствами урегулировать ситуацию на юго-востоке Украины.
«

"Они (боевые действия — Прим. ред.) начались после государственного переворота на Украине в 2014 году, который был поддержан западными странами, и после этого фактически начались боевые действия на юго-востоке Украины".

Рабочая поездка президента Владимира Путина в Мурманск
Владимир Путин
Президент России
  • Жители Донбасса на протяжении восьми лет подвергались геноциду;
«

"Западные кураторы украинского режима предпочитали этого не замечать. Это вынудило нас предпринять попытку уже вооруженными средствами прекратить ту войну, которая была начата в 2014 году".

Рабочая поездка президента Владимира Путина в Мурманск
Владимир Путин
Президент России
  • Даже после начала СВО Россия все равно предлагала решить все вопросы мирным путем;
  • на переговорах в Стамбуле в 2022 году Россия договорилась с Украиной по вопросам демилитаризации и денацификации.
«

"Мы же достигли договоренностей с Украиной, когда переговоры шли в Стамбуле. Кстати говоря, договорились и по тем вопросам, которые очень часто сейчас задаются и трактуются как невозможные к разрешению, — по вопросам денацификации и демилитаризации".

Рабочая поездка президента Владимира Путина в Мурманск
Владимир Путин
Президент России

О нелегитимности киевского режима и внешнем управлении

  • Украинский народ должен осознать то, что сейчас происходит;
  • гражданские органы власти на Украине нелегитимны из-за отсутствия президентских выборов.
«

"Конституция устроена так, что все назначаются президентом, в том числе региональные органы власти. Губернаторы назначаются и так далее. Если он (Владимир Зеленский — Прим. ред.) сам нелегитимный, то все остальные — тоже".

Рабочая поездка президента Владимира Путина в Мурманск
Владимир Путин
Президент России
  • На Украине можно ввести внешнее управление с последующим проведением выборов.
«

"Чтобы провести демократические выборы, чтобы привести к власти дееспособное и пользующееся доверием народа правительства и потом уже с ними начинать переговоры о мирном договоре, подписывать легитимные документы".

Рабочая поездка президента Владимира Путина в Мурманск
Владимир Путин
Президент России

О роли украинских нацистов

  • Нацисты имеют очень большое влияние на Украине еще с развала СССР;
  • неонацистские формирования получают оружие и рекрутируют в свои ряды новых людей.
«

"Сейчас они и вот эти подразделения (нацбатальоны), в том числе "Азов"*, планируют усилить и создать тоже там из них дивизии".

Рабочая поездка президента Владимира Путина в Мурманск
Владимир Путин
Президент России
  • Усиление неонацистских формирований может привести к тому, что власть окажется в их руках.

О мирных переговорах

  • Украинский конфликт сложен и требует тщательного обсуждения;
  • для мирного решения должны быть устранены первопричины конфликта.
«

"Мы приветствуем разрешение любых конфликтов, в том числе и этого, мирными средствами. Только не за наш счет".

Рабочая поездка президента Владимира Путина в Мурманск
Владимир Путин
Президент России
  • Президент США Дональд Трамп искренне хочет завершения войны;
  • кураторы из Европы, включая британского премьера Бориса Джонсона, убедили Киев продолжать войну до последнего украинца;
  • Россия готова работать с Европой по Украине, но ЕС ведет себя непоследовательно и постоянно пытается "водить за нос" Россию.
«

"Надеюсь, тоже никаких ошибок, основанных на доверии излишнем к нашим так называемым партнерам, мы допускать не будем".

Рабочая поездка президента Владимира Путина в Мурманск
Владимир Путин
Президент России
* Организация признана террористической и запрещена в России
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияВооруженные силы УкраиныВладимир ПутинУкраинаСтамбулВладимир ЗеленскийДональд ТрампБорис ДжонсонЕвросоюз
 
 
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