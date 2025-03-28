"Мы их добьем": Путин высказался о победе в СВО
О положении дел на фронте
- Есть основания полагать, что российские войска добьют ВСУ.
- Россия постепенно, но настойчиво и уверенно движется к достижению всех целей СВО;
- стратегическая инициатива полностью находится в руках ВС России на всей линии фронта.
- Освобождено свыше 70% территорий ДНР, Запорожской и Херсонской областей, а также 99% территории ЛНР.
О попытках избежать войны
- Россия не была инициатором начала боевых действий;
- Москва восемь лет пыталась мирными средствами урегулировать ситуацию на юго-востоке Украины.
"Они (боевые действия — Прим. ред.) начались после государственного переворота на Украине в 2014 году, который был поддержан западными странами, и после этого фактически начались боевые действия на юго-востоке Украины".
- Жители Донбасса на протяжении восьми лет подвергались геноциду;
"Западные кураторы украинского режима предпочитали этого не замечать. Это вынудило нас предпринять попытку уже вооруженными средствами прекратить ту войну, которая была начата в 2014 году".
- Даже после начала СВО Россия все равно предлагала решить все вопросы мирным путем;
- на переговорах в Стамбуле в 2022 году Россия договорилась с Украиной по вопросам демилитаризации и денацификации.
"Мы же достигли договоренностей с Украиной, когда переговоры шли в Стамбуле. Кстати говоря, договорились и по тем вопросам, которые очень часто сейчас задаются и трактуются как невозможные к разрешению, — по вопросам денацификации и демилитаризации".
О нелегитимности киевского режима и внешнем управлении
- Украинский народ должен осознать то, что сейчас происходит;
- гражданские органы власти на Украине нелегитимны из-за отсутствия президентских выборов.
"Конституция устроена так, что все назначаются президентом, в том числе региональные органы власти. Губернаторы назначаются и так далее. Если он (Владимир Зеленский — Прим. ред.) сам нелегитимный, то все остальные — тоже".
- На Украине можно ввести внешнее управление с последующим проведением выборов.
"Чтобы провести демократические выборы, чтобы привести к власти дееспособное и пользующееся доверием народа правительства и потом уже с ними начинать переговоры о мирном договоре, подписывать легитимные документы".
О роли украинских нацистов
- Нацисты имеют очень большое влияние на Украине еще с развала СССР;
- неонацистские формирования получают оружие и рекрутируют в свои ряды новых людей.
"Сейчас они и вот эти подразделения (нацбатальоны), в том числе "Азов"*, планируют усилить и создать тоже там из них дивизии".
- Усиление неонацистских формирований может привести к тому, что власть окажется в их руках.
О мирных переговорах
- Украинский конфликт сложен и требует тщательного обсуждения;
- для мирного решения должны быть устранены первопричины конфликта.
"Мы приветствуем разрешение любых конфликтов, в том числе и этого, мирными средствами. Только не за наш счет".
- Президент США Дональд Трамп искренне хочет завершения войны;
- кураторы из Европы, включая британского премьера Бориса Джонсона, убедили Киев продолжать войну до последнего украинца;
- Россия готова работать с Европой по Украине, но ЕС ведет себя непоследовательно и постоянно пытается "водить за нос" Россию.
"Надеюсь, тоже никаких ошибок, основанных на доверии излишнем к нашим так называемым партнерам, мы допускать не будем".