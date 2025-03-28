https://ria.ru/20250328/peskov-2007944841.html

Кремль назвал идею о внешнем руководстве на Украине точкой зрения Путина

Кремль назвал идею о внешнем руководстве на Украине точкой зрения Путина - РИА Новости, 28.03.2025

Кремль назвал идею о внешнем руководстве на Украине точкой зрения Путина

Предложение о внешнем руководстве на Украине является точкой зрения президента России Владимира Путина, которая основывается на реальном положении дел на... РИА Новости, 28.03.2025

2025-03-28T14:49:00+03:00

2025-03-28T14:49:00+03:00

2025-03-28T14:49:00+03:00

россия

украина

мурманская область

владимир путин

дмитрий песков

григорий карасин

совет федерации рф

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/13/1990194961_0:18:3151:1790_1920x0_80_0_0_5c7be0b90bcfbda6b47eec27c1bef6ee.jpg

МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Предложение о внешнем руководстве на Украине является точкой зрения президента России Владимира Путина, которая основывается на реальном положении дел на Украине, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. В четверг в ходе рабочей поездки в Мурманскую область президент России Владимир Путин заявил, что введение временного управления на Украине позволило бы провести демократические выборы и привести к власти дееспособное правительство, с которым затем можно договариваться о мире и подписывать соответствующие документы. "Это именно точка зрения президента Российской Федерации, которая основывается на, собственно, неопровержимых фактах, связанных с реальным статусом, который мы имеем сейчас на Украине", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, затрагивалась ли эта тема в ходе переговоров в Эр-Рияде и что Россия готова предпринять для установления такого управления. Переговоры России и США стартовали в понедельник в Эр-Рияде около 10.00 мск и завершились поздно вечером. Россию на встрече представляли глава международного комитета Совета Федерации Григорий Карасин и советник директора ФСБ Сергей Беседа.

https://ria.ru/20250328/putin-2007892526.html

россия

украина

мурманская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, украина, мурманская область, владимир путин, дмитрий песков, григорий карасин, совет федерации рф, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), телефонный разговор путина и трампа (18 марта), в мире