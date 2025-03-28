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Кремль назвал идею о внешнем руководстве на Украине точкой зрения Путина - РИА Новости, 28.03.2025
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14:49 28.03.2025
https://ria.ru/20250328/peskov-2007944841.html
Кремль назвал идею о внешнем руководстве на Украине точкой зрения Путина
Кремль назвал идею о внешнем руководстве на Украине точкой зрения Путина - РИА Новости, 28.03.2025
Кремль назвал идею о внешнем руководстве на Украине точкой зрения Путина
Предложение о внешнем руководстве на Украине является точкой зрения президента России Владимира Путина, которая основывается на реальном положении дел на... РИА Новости, 28.03.2025
2025-03-28T14:49:00+03:00
2025-03-28T14:49:00+03:00
россия
украина
мурманская область
владимир путин
дмитрий песков
григорий карасин
совет федерации рф
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
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МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Предложение о внешнем руководстве на Украине является точкой зрения президента России Владимира Путина, которая основывается на реальном положении дел на Украине, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. В четверг в ходе рабочей поездки в Мурманскую область президент России Владимир Путин заявил, что введение временного управления на Украине позволило бы провести демократические выборы и привести к власти дееспособное правительство, с которым затем можно договариваться о мире и подписывать соответствующие документы. "Это именно точка зрения президента Российской Федерации, которая основывается на, собственно, неопровержимых фактах, связанных с реальным статусом, который мы имеем сейчас на Украине", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, затрагивалась ли эта тема в ходе переговоров в Эр-Рияде и что Россия готова предпринять для установления такого управления. Переговоры России и США стартовали в понедельник в Эр-Рияде около 10.00 мск и завершились поздно вечером. Россию на встрече представляли глава международного комитета Совета Федерации Григорий Карасин и советник директора ФСБ Сергей Беседа.
https://ria.ru/20250328/putin-2007892526.html
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россия, украина, мурманская область, владимир путин, дмитрий песков, григорий карасин, совет федерации рф, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), телефонный разговор путина и трампа (18 марта), в мире
Россия, Украина, Мурманская область, Владимир Путин, Дмитрий Песков, Григорий Карасин, Совет Федерации РФ, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Телефонный разговор Путина и Трампа (18 марта), В мире
Кремль назвал идею о внешнем руководстве на Украине точкой зрения Путина

Песков назвал предложение о внешнем руководстве на Украине точкой зрения Путина

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 28.03.2025
© РИА Новости / POOL
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МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Предложение о внешнем руководстве на Украине является точкой зрения президента России Владимира Путина, которая основывается на реальном положении дел на Украине, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
В четверг в ходе рабочей поездки в Мурманскую область президент России Владимир Путин заявил, что введение временного управления на Украине позволило бы провести демократические выборы и привести к власти дееспособное правительство, с которым затем можно договариваться о мире и подписывать соответствующие документы.
"Это именно точка зрения президента Российской Федерации, которая основывается на, собственно, неопровержимых фактах, связанных с реальным статусом, который мы имеем сейчас на Украине", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, затрагивалась ли эта тема в ходе переговоров в Эр-Рияде и что Россия готова предпринять для установления такого управления.
Переговоры России и США стартовали в понедельник в Эр-Рияде около 10.00 мск и завершились поздно вечером. Россию на встрече представляли глава международного комитета Совета Федерации Григорий Карасин и советник директора ФСБ Сергей Беседа.
Рабочая поездка президента Владимира Путина в Мурманск - РИА Новости, 1920, 28.03.2025
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