https://ria.ru/20250328/peregovory-2007960941.html

Российская делегация в Эр-Рияде не общалась с украинской стороной

Российская делегация в Эр-Рияде не общалась с украинской стороной - РИА Новости, 28.03.2025

Российская делегация в Эр-Рияде не общалась с украинской стороной

Российская делегация на переговорах с США в Эр-Рияде не видела и не общалась с украинской делегацией, сообщил глава комитета Совфеда по международным делам... РИА Новости, 28.03.2025

2025-03-28T15:40:00+03:00

2025-03-28T15:40:00+03:00

2025-03-28T15:40:00+03:00

сша

россия

черное море

григорий карасин

совет федерации рф

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

россельхозбанк

переговоры россии и сша по украине в эр-рияде

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МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Российская делегация на переговорах с США в Эр-Рияде не видела и не общалась с украинской делегацией, сообщил глава комитета Совфеда по международным делам Григорий Карасин в эфире телеканала "Россия 24". "До нас американцы встречались с украинской делегацией, мы её не видели", - сказал он.Переговоры России и США стартовали в понедельник в Эр-Рияде около 10.00 мск и завершились поздно вечером. Россию на встрече представляли Карасин и советник директора ФСБ Сергей Беседа. Во вторник на сайте Кремля было опубликовано заявление по итогам встречи российской и американской экспертных групп в Эр-Рияде. В нем сообщается, что в соответствии с договоренностью президентов России и США российская и американская стороны условились обеспечить реализацию черноморской инициативы, включающей обеспечение в Черном море безопасности судоходства, неприменение силы и недопущение использования коммерческих судов в военных целях при организации надлежащих мер контроля путем досмотра таких судов, но договоренность вступит в силу только после ряда условий, одним из которых является снятие санкционных ограничений с Россельхозбанка.

https://ria.ru/20250326/karasin-2007470461.html

сша

россия

черное море

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

сша, россия, черное море, григорий карасин, совет федерации рф, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), россельхозбанк, переговоры россии и сша по украине в эр-рияде