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Российская делегация в Эр-Рияде не общалась с украинской стороной - РИА Новости, 28.03.2025
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15:40 28.03.2025
https://ria.ru/20250328/peregovory-2007960941.html
Российская делегация в Эр-Рияде не общалась с украинской стороной
Российская делегация в Эр-Рияде не общалась с украинской стороной - РИА Новости, 28.03.2025
Российская делегация в Эр-Рияде не общалась с украинской стороной
Российская делегация на переговорах с США в Эр-Рияде не видела и не общалась с украинской делегацией, сообщил глава комитета Совфеда по международным делам... РИА Новости, 28.03.2025
2025-03-28T15:40:00+03:00
2025-03-28T15:40:00+03:00
сша
россия
черное море
григорий карасин
совет федерации рф
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
россельхозбанк
переговоры россии и сша по украине в эр-рияде
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МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Российская делегация на переговорах с США в Эр-Рияде не видела и не общалась с украинской делегацией, сообщил глава комитета Совфеда по международным делам Григорий Карасин в эфире телеканала "Россия 24". "До нас американцы встречались с украинской делегацией, мы её не видели", - сказал он.Переговоры России и США стартовали в понедельник в Эр-Рияде около 10.00 мск и завершились поздно вечером. Россию на встрече представляли Карасин и советник директора ФСБ Сергей Беседа. Во вторник на сайте Кремля было опубликовано заявление по итогам встречи российской и американской экспертных групп в Эр-Рияде. В нем сообщается, что в соответствии с договоренностью президентов России и США российская и американская стороны условились обеспечить реализацию черноморской инициативы, включающей обеспечение в Черном море безопасности судоходства, неприменение силы и недопущение использования коммерческих судов в военных целях при организации надлежащих мер контроля путем досмотра таких судов, но договоренность вступит в силу только после ряда условий, одним из которых является снятие санкционных ограничений с Россельхозбанка.
https://ria.ru/20250326/karasin-2007470461.html
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сша, россия, черное море, григорий карасин, совет федерации рф, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), россельхозбанк, переговоры россии и сша по украине в эр-рияде
США, Россия, Черное море, Григорий Карасин, Совет Федерации РФ, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Россельхозбанк, Переговоры России и США по Украине в Эр-Рияде
Российская делегация в Эр-Рияде не общалась с украинской стороной

Сенатор Карасин: делегация России в Эр-Рияде не общалась с украинской стороной

© РИА Новости / МИД РФ | Перейти в медиабанкГлава международного комитета Совета Федерации Григорий Карасин и советник директора ФСБ Сергей Беседа после окончания переговоров делегаций России и США по урегулированию украинского конфликта в Эр-Рияде
Глава международного комитета Совета Федерации Григорий Карасин и советник директора ФСБ Сергей Беседа после окончания переговоров делегаций России и США по урегулированию украинского конфликта в Эр-Рияде - РИА Новости, 1920, 28.03.2025
© РИА Новости / МИД РФ
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Глава международного комитета Совета Федерации Григорий Карасин и советник директора ФСБ Сергей Беседа после окончания переговоров делегаций России и США по урегулированию украинского конфликта в Эр-Рияде. Архивное фото
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МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Российская делегация на переговорах с США в Эр-Рияде не видела и не общалась с украинской делегацией, сообщил глава комитета Совфеда по международным делам Григорий Карасин в эфире телеканала "Россия 24".
«
"До нас американцы встречались с украинской делегацией, мы её не видели", - сказал он.
Переговоры России и США стартовали в понедельник в Эр-Рияде около 10.00 мск и завершились поздно вечером. Россию на встрече представляли Карасин и советник директора ФСБ Сергей Беседа.
Во вторник на сайте Кремля было опубликовано заявление по итогам встречи российской и американской экспертных групп в Эр-Рияде. В нем сообщается, что в соответствии с договоренностью президентов России и США российская и американская стороны условились обеспечить реализацию черноморской инициативы, включающей обеспечение в Черном море безопасности судоходства, неприменение силы и недопущение использования коммерческих судов в военных целях при организации надлежащих мер контроля путем досмотра таких судов, но договоренность вступит в силу только после ряда условий, одним из которых является снятие санкционных ограничений с Россельхозбанка.
Григорий Карасин - РИА Новости, 1920, 26.03.2025
Карасин раскрыл детали переговоров с США в Эр-Рияде
26 марта, 15:36
 
СШАРоссияЧерное мореГригорий КарасинСовет Федерации РФФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)РоссельхозбанкПереговоры России и США по Украине в Эр-Рияде
 
 
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