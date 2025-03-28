Российская делегация в Эр-Рияде не общалась с украинской стороной
Сенатор Карасин: делегация России в Эр-Рияде не общалась с украинской стороной
© РИА Новости / МИД РФ | Перейти в медиабанкГлава международного комитета Совета Федерации Григорий Карасин и советник директора ФСБ Сергей Беседа после окончания переговоров делегаций России и США по урегулированию украинского конфликта в Эр-Рияде
Глава международного комитета Совета Федерации Григорий Карасин и советник директора ФСБ Сергей Беседа после окончания переговоров делегаций России и США по урегулированию украинского конфликта в Эр-Рияде. Архивное фото
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МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Российская делегация на переговорах с США в Эр-Рияде не видела и не общалась с украинской делегацией, сообщил глава комитета Совфеда по международным делам Григорий Карасин в эфире телеканала "Россия 24".
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"До нас американцы встречались с украинской делегацией, мы её не видели", - сказал он.
Во вторник на сайте Кремля было опубликовано заявление по итогам встречи российской и американской экспертных групп в Эр-Рияде. В нем сообщается, что в соответствии с договоренностью президентов России и США российская и американская стороны условились обеспечить реализацию черноморской инициативы, включающей обеспечение в Черном море безопасности судоходства, неприменение силы и недопущение использования коммерческих судов в военных целях при организации надлежащих мер контроля путем досмотра таких судов, но договоренность вступит в силу только после ряда условий, одним из которых является снятие санкционных ограничений с Россельхозбанка.
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